Balsthal Centravo-Gegner haben über 1000 Unterschriften gesammelt: Nun wird der Gemeinderat aktiv Das Komitee «Nein zum Centravo-Neubau im Moos» in Balsthal hat innerhalb von drei Wochen über 1000 Unterschriften gesammelt. An der Gemeinderatssitzung von Donnerstag konnte man zudem seine Anliegen deponieren. Der Gemeinderat reagiert nun mit zwei neuen Gutachten. Rahel Bühler 24.02.2023, 13.00 Uhr

Im Industriegebiet von Balsthal plant die Centravo AG einen Neubau. Weil gegen den Gestaltungsplan 29 Einsprachen eingegangen sind, will der Gemeinderat nun weitere Gutachten machen lassen. Bruno Kissling

1024. Es ist eine stattliche Zahl an Unterschriften, die das Komitee «Nein zum Centravo-Neubau im Balsthaler Moos» innerhalb von drei Wochen gesammelt hat – und zwei Wochen davon fielen erst noch auf die Sportferien. Der Vorsteher des Komitees, Hans Heutschi, hatte ursprünglich 500 Unterschriften als Ziel gesetzt.

Das Komitee «Nein zum Centravo-Neubau im Moos» übergibt dem Gemeinderat 1024 Unterschriften: Thomas Gygax (Leiter Einwohnerdienste), Hans Heutschi, Freddy Kreuchi, Fritz Dietiker (von links). zvg

Mit diesen Unterschriften, die das Komitee am Mittwoch dem Gemeinderat übergeben hat, will es aufzeigen, wie sehr sich die Balsthaler Bevölkerung am Neubauprojekt des Fleischverarbeiters Centravo im Industriegebiet Moos stört.

Die Petition und die Bedenken des Komitees waren denn auch Thema an der Gemeinderatssitzung vom Donnerstagabend. Eine fünfköpfige Delegation des Komitees und mehrere Vertreter der Centravo Holding AG nahmen an der Sitzung teil.

Erneut brachte das Komitee seine wichtigsten Punkte aufs Tapet: Befürchtungen um Lärm, Gerüche, Verkehr, Hochwasserschutz, Wasser- und Energieverbrauch, den Standort Balsthal an sich. «Die Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten finden wir eine sehr sinnvolle Tätigkeit. Wir bezweifeln aber, dass Balsthal der richtige Standort dafür ist», sagte Komitee-Mitglied Denise Bleuer.

Sie machte zudem auf einen Punkt aufmerksam, dem bislang keine Beachtung geschenkt wurde: «Stand heute kann es sein, dass der Betrieb nicht stark riechen wird. Ich möchte noch 30, 40 Jahre in meinem Haus in Balsthal wohnen. Wer garantiert mir, dass die nötigen Unterhaltsarbeiten gemacht werden, damit es auch künftig nicht riecht?» Hans Heutschi wies zudem auf den bestehenden Betrieb im aargauischen Othmarsingen hin, wo es immer wieder zu Geruchsemissionen gekommen sei.

906 Unterschriften aus Balsthal

Erich Rava, Leiter Unternehmenskommunikation und Marketing der Centravo AG. zvg

Erich Rava, Leiter der Unternehmenskommunikation der Centravo, nahm die Gelegenheit zur Stellungnahme ebenfalls wahr: «Othmarsingen ist ein uralter Betrieb, den wir übernommen haben. Dort wurden keine Investitionen getätigt. Die Technik der Lastwagen und der Kühlaggregate hat sich in der Vergangenheit verbessert.» Erneut wies er darauf hin, dass sämtliche Ware gekühlt angeliefert, verarbeitet und abtransportiert wird.

Die Diskussion zwischen Komitee und Centravo-Vertreter, bei der zwar Emotionen durchaus spürbar, jedoch nicht so heftig waren wie beim Informationsabend von Anfang Februar, dauerte 20 Minuten. Dann ergriff Gemeindepräsident Freddy Kreuchi das Wort: «Ihr habt euer demokratisches Recht mit dieser Petition wahrgenommen. Wir sind in diesem Punkt zwar nicht gleicher Meinung, aber ihr habt einen Beitrag zum demokratischen Prozess geleistet.»

Der Gemeinderat hat die Petition entgegen genommen und die Unterschriften wurden von der Einwohnerkontrolle geprüft. Die Kontrolle hat ergeben, dass die Petition von 1015 Personen unterzeichnet wurde. 906 Personen wohnen in Balsthal, 104 Personen in anderen Gemeinden. Weiter seien drei Mehrfachunterzeichnungen und zwei unleserliche Einträge vorhanden.

Die erfasste Anzahl Unterschriften, weiche also nur unwesentlich von den durch das Komitee 1024 proklamierten Unterzeichnungen ab, sagte Kreuchi in einem Statement, das er später als Medienmitteilung verschickte.

Zwei neue Gutachten geplant

Gegen den Gestaltungsplan, der im Herbst 2022 auflag, sind 29 Einsprachen beim Gemeinderat eingegangen. Der Gemeinderat sei zwar überzeugt, dass die Pläne recht- und zweckmässig sind. Wegen der Einsprachen werde er sich aber nun nochmals damit auseinandersetzen.

Gegen den geplanten Neubau von Centravo im Industriegebiet Moos in Balsthal ist eine Petition lanciert worden. Zvg

«Stellt der Gemeinderat fest, dass alles recht- und zweckmässig ist, ist der Gestaltungsplan zur Genehmigung zu überweisen. Denn wir leben in einem Rechtsstaat und behandeln alle gleich. Sonst würden wir zu einer Bananenrepublik verkommen», so der Gemeindepräsident.

Der Gemeindepräsident wies zudem auf zwei eingeholte Verkehrsgutachten hin, die beide zum Schluss kommen, dass der entstehende Mehrverkehr auf der Thalstrasse verträglich sei.

Die von den Petitionären oft angeführten Bedenken, dass das geplante Projekt zu einer erhöhten Lärmbelastung für die Anwohnenden führen könnte, nehme der Gemeinderat sehr ernst. «Deshalb werden wir in den kommenden Wochen ein weiteres Gutachten in Auftrag geben, das die Lärmbelastung untersuchen wird», sagte Kreuchi. Basierend darauf werde man weitere Massnahmen prüfen, sofern nötig.

Freddy Kreuchi. Bruno Kissling

Auch punkto Geruch werde der Gemeinderat ein weiteres Gutachten in Auftrag geben: «Es ist auch im Interesse des Gemeinderats, dass es nicht zu Geruchsemissionen kommt, denn wir haben eine wertvolle Freizeitanlage.» Ein Spezialist werde sich der Sache annehmen.

Bis zum Vorliegen der beiden neuen Gutachten werden die Einsprachen zum Gestaltungsplan im Gemeinderat nicht behandelt. Nach Vorliegen der Ergebnisse werden diese dem Komitee und der Öffentlichkeit kommuniziert. Sowohl Erich Rava als auch das Gegner-Komitee zeigte sich zufrieden mit diesem Vorgehen.

