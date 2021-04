Balsthal Bei Bestattungen mit nur 5 Personen: «Da ist es schwer, keine Trauer zu zeigen» Seit 20 Jahren ist Timon Wälchli in Balsthal als Bestatter tätig. Im vergangenen Jahr hat sich seine Arbeit durch die Coronapandemie massiv verändert. Rahel Bühler 08.04.2021, 05.00 Uhr

Timon Wälchli im Präparationssaal in Balsthal. Von November bis Januar kümmerte er sich um zehn Covid-19-Fälle pro Monat. Bruno Kissling

Timon Wälchli, 47, graues Haar, sitzt an einem grossen Holztisch in seinem Bestattungsinstitut in Balsthal. Durch zwei grosse Fenster strömt Licht in den Raum. An einer Wand stehen Urnen: aus Holz, in Form eines Herzens, mit Rosen bemalt. Ansonsten erinnert hier nichts an den Tod. Wälchli ist Bestatter, mit Standorten in Balsthal, Gerlafingen und Langenthal. Im Schweizer Fernsehen sind Bestatter die, die gerne für die Kantonspolizei ermitteln. In einer Folge der Serie «Der Bestatter» hat Wälchli selbst mitgespielt. Er weiss aber, im richtigen Berufsalltag ist man nie so viel unterwegs, wie Luc Conrad in der Serie:

«80 bis 90 Prozent meiner Arbeit besteht aus Administration.»

Dazu gehöre das Abmelden der verstorbenen Person bei Zivilstandsamt und Gemeinde oder das Organisieren von Blumen.

Wälchli ist seit 20 Jahren als Bestatter tätig. In diesem Zimmer im ersten Stock eines Geschäftshauses führt er normalerweise Trauergespräche mit Angehörigen durch. Dieser Kontakt hat im vergangenen Jahr massiv abgenommen. «Beratungsgespräche finden fast ausnahmslos telefonisch statt.»

Die Pflege von Covid-19-Patienten braucht mehr Zeit

Mit der Coronapandemie hat der Arbeitsaufwand des Bestatters stark zugenommen. Früher konnte er im Altersheim den Leichnam abholen und ins Krematorium oder die Friedhofshalle zum Schminken und zur Aufbahrung fahren. Bevor er heute mit seinem Leichenwagen aufbricht, weiss er bereits, es handelt sich beim Verstorbenen um einen Covid-19-Fall – und berechnet mehr Zeit ein. Beim Eingang des Altersheims muss er seinen Namen auf eine Liste eintragen. Dann steigt er in einen Schutzanzug, montiert mehrere Lagen Handschuhe. «Das alles dient zum Schutz. Denn man weiss nicht, ob an Corona verstorbene Menschen noch ansteckend sind.»

Die Idee hinter den Schutzkleidern: Niemand soll sich anstecken können. Weder der Bestatter noch die Menschen, die im Krematorium arbeiten. Aufbahrungen fänden heute keine mehr statt. Oft fährt der Bestatter die Leichen direkt ins Krematorium oder in die Friedhofshallen. ­Anstelle der Aufbahrungen des Sarges gibt es heute vermehrt Urnenaufbahrungen.

Zu Beginn der Pandemie hat der Derendinger Familienvater laut eigenen Angaben die höhere Sterberate nicht bemerkt. Erst mit Beginn der zweiten Welle, ab November, habe die Arbeit zugenommen. «Es gab Wochen, da habe ich jeden Tag einen ­Covid-19-Patienten abgeholt.» Normalerweise kümmert er sich um etwa 20 Leichname im Monat. Von November bis Januar kamen monatlich zehn dazu. Manchmal, da habe er von morgens bis spät in die Nacht hinein gearbeitet, sagt Wälchli. Mittlerweile sei der Arbeitsaufwand wieder gesunken. «Seit Januar hatte ich keinen einzigen Covid-19-Fall mehr.»

Spaziergänge mit dem Hund als Ventil

Wälchli ist 2001 ins Bestattergeschäft eingestiegen, mit 25 Jahren. Damals hat er in Gerlafingen ein Institut übernommen. Gleichzeitig war er als Humanpräparator am Bürgerspital Solothurn tätig. Irgendwann fehlte ihm dabei aber der Kontakt mit den Hinterbliebenen. «Als Bestatter kann man den Leuten mehr helfen.»

2019 ergab sich für den gelernten Zimmermann und Maurer die Möglichkeit, das Bestattungsinstitut Zuber in Balsthal zu übernehmen. Noch heute steht der Name Zuber mit am Klingelschild. Seither arbeitet Wälchli vollständig als Bestatter. In diesen Jahren hat er eine Tendenz festgestellt. Es gibt mehr Naturbeisetzungen. Also Beisetzungen in Wäldern, Flüssen oder Seen. Auch beliebt sei es, die Urne mit nach Hause zu nehmen. «Sie sehen dann nicht wie klassische Urnen aus, sondern sind zum Beispiel in Form eines Herzens gestaltet.» Für diese Trends gäbe es mehrere Gründe. Es gibt viele Menschen in der Schweiz, die beispielsweise gar nicht mehr einer Kirche angehören.

Von Wälchlis Trauerzimmer in den Präparationssaal gelangt man über eine Wendeltreppe in eine Garage. «Besucher empfange ich hier unten nicht. Und eigentlich auch Leichname kommen selten hierher. Einzig bei rituellen Waschungen, Polizeiinspektionen oder wenn nach einem Unfall etwas mehr Zeit und Raum für den Leichnam benötigt wird.» Er schliesst eine Kellertüre auf, drückt auf einen Schalter, grelles Licht erhellt einen schmalen Gang. An dessen Ende öffnet sich der Präparationssaal: graue Wände, Holzsärge in der einen Ecke, ein metallener Präparationstisch in der anderen. Er steht über einem Abfluss, daneben ein Wasserschlauch. An den Wänden hängen Werkzeuge: Hammer, Bohrmaschine, Schraubenzieher.

In seinem Präparationssaal empfängt der Balsthaler Bestatter Timon Wälchli keine Besucher. Bruno Kissling

Als Bestatter ist der 47-Jährige auch bei den Beisetzungen dabei. In den vergangenen Monaten fanden sie jeweils ohne Messen in den Kirchen statt. Es gab nur die Bestattung auf dem Friedhof. Immer nur im engsten Kreis. «Manchmal waren nur fünf Menschen anwesend», sagt Wälchli. Für ihn sei das Abschiednehmen unter diesen Umständen nicht mehr würdig. «In solchen Situationen keine Trauer zu zeigen, fällt schwer.» Wie nimmt er selbst Abschied von den Toten? Wie distanziert er sich von seiner Arbeit? Wälchli zögert bei diesen Fragen. «Ich weiss nicht genau, wie ich es mache.» An den Esstisch gehöre das Erlebte nicht. Also nutze er Spaziergänge mit dem Hund oder das Velofahren als Ventil.

«Irgendwie funktioniert die Bewältigung für mich. Aber lernen kann man das wohl nicht.»