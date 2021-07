Balsthal Balsthals Industrie wird grün(er): mit einem Co-Working-Space für KMUs Am Allmendweg entstehen zwei grüne, modulare Holzhallen. Hinter dem Bau steckt die Firma Bernis SA aus dem Kanton Freiburg. Rahel Bühler 20.07.2021, 05.00 Uhr

An der Kreuzung von Allmend- und Thalstrasse in Balsthal baut die Firma Bernis SA zwei modulare Holzhallen. Sie tragen den Namen Greenplaces. Bruno Kissling

Jahrelang standen Bauprofile auf dem Grundstück bei der Kreuzung Allmend- und Thalstrasse in Balsthal. Vor ungefähr einem Monat sind sie Baggern, Baustellenfahrzeugen und rot-weissen Absperrschranken gewichen. Denn dort entsteht der neueste Standort von Green­places.

Jacqueline Crausaz. zvg

Greenplaces, das sind modulare Holzhallen für Industrie und Gewerbe. Die Firma Bernis SA aus dem freiburgischen Bösingen plant und baut sie. Die Idee hinter den Hallen: Sie sollen als Geschäftsräume für lokale Klein- und Mittelunternehmen dienen.

«KMUs haben es immer schwieriger, Flächen für ihre Lager oder Werkstätten zu finden, und wenn, dann nur zu horrenden Preisen»,

sagt Jacqueline Crausaz am Telefon. Bei Bernis ist sie für die Auswahl der Standorte und die Vermarktung der Holzhallen zuständig. Man habe gemerkt: Das Bedürfnis nach solchen Räumlichkeiten sei vorhanden. Der Baupreisindex für das Mittelland gibt dieser Annahme recht: Die Marktpreise steigen seit 2009 konstant an. Auch Freddy Kreuchi, Balsthals designierter Gemeindepräsident, sagt, man habe in den vergangenen Jahren einen Anstieg der Preise für Bauland in Balsthal beobachten können.



In Balsthal entstehen in 2 Gebäuden 44 Einheiten

An der Kreuzung von Thal- und Allmendstrasse in Balsthal entstehen 44 Einheiten, verteilt auf zwei Gebäude. Eines besteht aus 22 Einheiten. Jede Einheit ist 163 Quadratmeter gross und setzt sich aus Erd-, Zwischen- und Obergeschoss zusammen. Bernis sieht im Erdgeschoss eine Werkstatt, im Zwischengeschoss ein Lager und im Obergeschoss ein Büro vor. Die einzelnen Module lassen sich laut Crausaz beliebig miteinander verbinden. Die Holzstruktur sorge für die Statik. Die Einheiten lassen sich kaufen oder mieten.

Das Unternehmen verfügt bereits über vier Standorte in der Schweiz. Neben Balsthal sind drei weitere im Bau. Die bisherigen Benutzer seien junge Firmen, die sich selbstständig machen. Oder Autogewerbe, Gartenbauer, Künstler. KMUs aus verschiedenen Branchen arbeiten in den Hallen unter einem Dach zusammen. «Dadurch haben sich auch schon Syn­ergien ergeben», sagt Crausaz. Eine Art Co-Working-Space für KMUs quasi. In Bösingen, wo neben dem Hauptsitz auch eine Holzhalle steht, arbeite zum Beispiel die Autogarage mit dem Gartenbauer zusammen.

Den Standort Balsthal habe man ausgewählt, weil die Gemeinde gut gelegen sei. Für die Firma aus Bösingen bilde Balsthal nun die Verbindung ins Baselbiet und in den Jura. «Für jede unserer Hallen versuchen wir, einen Standort zu finden, in dessen Umgebung es innerhalb von 10 Kilometern 25000 Einwohner hat.»

Mieter und Käufer sind beim Bauen noch unklar

Mit Balsthal als möglichem Standort habe man schon länger geliebäugelt, sagt Crausaz: «Im Sommer 2018 haben wir das Grundstück reserviert. Ende 2018 dann das Baugesuch eingereicht.» Die drei Jahre, die seither vergangen sind, erklärt sie so:

«Wir wussten, unser Vorhaben ist neu in der Region, das will die Gemeinde vertieft prüfen.»

Vom 27. Juni bis 11. Juli 2019 lag das Gesuch schliesslich öffentlich auf der Bauverwaltung auf. Dagegen ist eine Einsprache eingegangen. Mittlerweile hat man eine Einigung gefunden.



Mit dem Bau konnte die Firma schliesslich im Juni dieses Jahres beginnen. Derzeit ist man mit dem Aushub sowie der Verdichtung des Bodens beschäftigt. Wegen der vielen Niederschläge der vergangenen Tage hat sich ein kleiner See auf der Baustelle gebildet und die Arbeiten müssen ruhen. «Wir rechnen aber immer etwas mehr Zeit ein. Von daher dürfte uns der Unterbruch keine Zeit kosten», sagt Crausaz. Ende Jahr soll der Aufbau der Holzhallen beginnen. Weil es vorfabrizierte Elemente sind, werde dies relativ schnell gehen, weiss sie. Durch die grüne Farbe werde man zusätzlich auffallen. Freddy Kreuchi sagt:

«Für Balsthal hat das Projekt die Chance, dass Arbeitsplätze generiert werden können und sich junge Unternehmen in der Einwohnergemeinde ansiedeln.»

Die Inbetriebnahme der Hallen ist im dritten Quartal 2022 geplant. Wer die Hallen belegen wird, ist noch unklar: Denn Bernis baut die Hallen vor der Vergabe der Plätze. Je nachdem, welche Art von KMU die Hallen dann mietet, muss nochmals ein Nutzungsgesuch bei der Gemeinde eingereicht werden.