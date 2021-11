Balsthal Balsthal hatte ab 1871 über 44 Jahre lang eine eigene Dorfzeitung Buchdrucker Othmar Baumann, welcher in Balsthal 1871 die erste Druckerei gründete, lancierte in Eigenregie eine Lokalzeitung. Die dem Freisinn nahe stehende Publikation erschien zweimal wöchentlich. Peter Wetzel Jetzt kommentieren 15.11.2021, 05.00 Uhr

Othmar Baumann Buchdrucker, Redaktor und Herausgeber in Personalunion. Zvg / Solothurner Zeitung

Vor 150 Jahren - Balsthal hatte damals 1260 Einwohner - erschien die Probenummer einer Balsthaler Lokalzeitung. Sie nannte sich «Balsthaler Bote» und ihr Untertitel lautete «Publikationsmittel für die Amtsbezirke Balsthal, Dorneck und Thierstein, nebst angrenzenden Gemeinden». Ein Bote ist jemand, der etwas im Auftrag einer anderen Person überbringt. Genau das war die Absicht des «Balsthaler Boten».

Den Lesern sollte aber nicht nur Lokales, sondern auch Themen und allerlei Nachrichten aus aller Welt überbracht werden. Initiant war der Buchdrucker Othmar Baumann, welcher in Balsthal 1871 die erste Druckerei gegründet hatte und nun auch als Redaktor und Zeitungsverleger auftrat. Dass das Blatt dem Freisinn sehr nahestand, schlug sich in vielen seiner Kommentare zum Welt- und Dorfgeschehen nieder.

In der Probenummer bekannte er sich aber auch zu den christlichen Werten. Neben dem politischen Glaubensbekenntnis wolle der «Balsthaler Bote» mit seinem religiösen Bekenntnis nicht hinter dem Berge halten, denn ein Mensch ohne Religion sei nie zu etwas Gutem fähig, folglich könne ein solcher auch kein guter Bote sein. Deshalb schrieb Baumann: «Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist des «Balsthaler Boten» christliches Glaubensbekenntnis.»

Die Buchdruckerei Baumann an der Balsthaler Löwengasse (1905). Zvg / Solothurner Zeitung

Der Sohn von Othmar Baumann, Rudolf Baumann (geboren 1872), heiratete 1907 Bertha Bührer und übernahm im gleichen Jahr die Druckerei von seinem Vater. Er war politisch ebenfalls sehr aktiv. Im Dezember 1925 verstarb der Gründer des «Balsthaler Boten» in seinem 82. Lebensjahr.

Aus dem «Balsthaler-Bote» wurde der «Jura-Bote»

Die ab 1. Juli 1871 erschienene Zeitung kostete im Abonnement 1.20 Franken für 3 Monate, 2.40 Franken für ein halbes Jahr und 4.80 Franken für ein Jahr, inkl. Versandkosten nach ausserhalb des Dorfes. Speziell an dieser Ausgabe war, dass der Versand auch an Nichtabonnenten erfolgte, mit dem Hinweis, dass alle persönlich angeschriebenen Empfänger als Abonnenten betrachtet wurden, wenn sie die Erstausgabe nicht retournierten! 1889 wurde der Name der Zeitung auf «Jura-Bote» geändert. Gleichzeitig wurde das Format der Zeitung vergrössert. Das Blatt erschien immer noch zweimal wöchentlich und seine Aufmachung, der Umfang und sein Erscheinungszeitpunkt aber blieben praktisch während der ganzen Zeit unverändert.

Zeitungsköpfe der Dorfzeitung Balsthal Zvg / Solothurner Zeitung

Am 29. Dezember 1915, nach 44 ½ Jahren, erschien die letzte Ausgabe des «Jura- Boten». Die freisinnige Partei wollte aus verständlichen Gründen das Blatt nicht sterben lassen. Sie gab im Februar 1916 unter dem Namen «Jura-Post» eine eigene Zeitung heraus, welche aber bereits acht Monate später eingestellt wurde. Die Konkurrenz schien zu stark gewesen zu sein.

Zeitung war schon damals Plattform für Leserbriefschreiber

Der Regionalteil nimmt in den heutigen Tageszeitungen einen wichtigen Platz ein. Auch die Leserbriefe weisen einen hohen Beachtungsgrad auf. Das war auch damals im «Balsthaler- oder Jura-Boten» schon so. Die Kommentare und Leserbriefe regen aus heutiger Sicht oft zum Schmunzeln an, deshalb nachfolgend eine kleine Kostprobe, die in der ersten Ausgabe 1871 unter «Lokales» zu lesen war. Lärmempfindliche Zeitgenossen werden ihre Freude daran haben:

«Seit Urgrossvaters Zeiten herrscht in Balsthal die Sitte oder vielmehr die Unsitte, dass die männliche Dorfjugend alljährlich einige Wochen vor dem St.Nikolaustage in den Gassen und Strassen der Metropole mit ihren Knallkonzerten beginnt. (Er meinte den Balsthaler Brauch des «Hingerzi-Geisle-Chlöpfe».) Da diese Schwung- und Taktübungen weder zu den angenehmen noch nützlichen gehören und nicht nur schon einmal von diesem rottenfeuerartigen Geknatter Pferde scheu geworden sind, möchte der Einsender an die Ortspolizei die Frage stellen, wie vielstimmig und wie lange fragliche Gesellschaft ihre Produktionen noch geben müsse. Sollte heuer dem bereits seit vierzehn Tagen begonnenen Höllenspektakel nicht rechtzeitig ein Ende gemacht werden, so würde sich der Verfasser dieser Zeilen nicht genieren, die Namen dieser jungen Zukunftsmusiker öffentlich im «Balsthaler Boten» zu nennen.»

Zu dieser Einsendung aus dem Jahre 1871 und zu aktuellen «Problemen» gilt die Feststellung: «Allen kann man es nie recht machen!»

