Balsthal 48 Jahre war Walter Schmid bei der OeBB an vorderster Front dabei – nun geht er in Pension Nach fast 50 Jahren Eisenbahn, davon 48 Jahre bei der Oensingen-Balsthal-Bahn, wurde Walter Schmid pensioniert. Am vergangenen Freitag fand eine kleine Feier statt. Markus Schindelholz Jetzt kommentieren 03.11.2021, 05.00 Uhr

Der vergangene Freitag bedeutete für Walter Schmid das Ende einer fast fünf Jahrzehnte dauernden Ära: Er, der 1973 anfing, bei der Oensingen-Balsthal-Bahn zu arbeiten, ging in Pension. 48 Jahre lang war er an vorderster Front dabei.

Rückblick: Schmid wurde am 9. September 1956 geboren und wuchs in Höngen ob Laupersdorf auf. Seine Eltern führten dort jahrzehntelang das Restaurant Bellevue. Der Ausblick von Höngen ging nicht nur bis zu den Alpen, sondern im Vordergrund war auch die Klus mit der Oensingen-Balsthal-Bahn (OeBB) zu sehen.

In den Jahren 1970 bis 1973 wurden grosse Diskussionen zur OeBB und ihrer Konzessionserneuerung geführt. Nach dem Beschluss der Gemeindeversammlung Balsthal betreffend die Übernahme der Aktien der OeBB, den Abschluss des Vertrages mit der Von Roll AG und schliesslich die Beschlüsse des National- und Ständerates im Dezember 1972 und Frühjahr 1973 bezüglich der Konzessionserneuerung, war der Fortbestand der OeBB gesichert und sie konnte sichere Arbeitsplätze anbieten.

Seit 1973 arbeitete er für die OeBB

So startete Walter Schmid nach seiner Lehre bei den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) am 1. Dezember 1973 bei der OeBB. Dort lernte er alle Bereiche der Eisenbahn kennen. Zuerst wurde er als Kondukteur und im Güterumschlag eingesetzt. Später kamen Aufgaben im Depot und in der Werkstätte dazu. Er lernte alle Fahrzeuge der OeBB nicht nur in der Bedienung, sondern auch im Unterhalt kennen. Als stellvertretender Leiter des Depots kam dann die Ausbildung zum Lokführer dazu.

Sogar das Anheizen und Führen von Dampfloks erlernte Walter Schmid bei der OeBB. Dem Depot zugeteilt waren auch alle technischen Anlagen der Infrastruktur. So erlangte er auch das erforderliche Wissen aller Stellwerk-, Sicherungs- und Bahnübergangsanlagen. Auch der Gleisbau und die Fahrleitung durften dabei nicht fehlen. Bei zahlreichen Umbauten und Erneuerungen war er als Bauherr der OeBB dabei. Alle diese Projekte führten dazu, dass Walter Schmid alle technischen Besonderheiten der Strecke und seine Infrastruktur auswendig kannte.

Als vor 20 Jahren die Kehrichtumladestation der KEBAG in der Klus gebaut wurde, war Walter Schmid von Anfang an dabei und half, diese aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Noch heute wird die Anlage in der Klus ausschliesslich durch Mitarbeiter der OeBB bedient und betreut.

Schmid wird den Verein OeBB Historic mit seinem Wissen unterstützen

Mit dem Nostalgiebetrieb der Oensingen-Balsthal-Bahn kam Walter Schmid nicht nur auf der Strecke der OeBB zum Einsatz. Mit dem bekannten «Roten Pfeil» wurden viele Fahrten quer durch die Schweiz vom Bodensee bis an den Genfersee, in den Jura oder bis nach Interlaken von ihm gefahren. So viele Kilometer ausserhalb des OeBB-Gebiets, wie Walter Schmid, hat kein anderer Lokführer der OeBB je gefahren.

Walter Schmid kann viele Anekdoten und Besonderheiten erzählen, in den vergangenen fünfzig Jahren hat sich die Eisenbahnwelt und besonders auch die OeBB mehrfach gewandelt. Alle Hochs und Tiefs hat er durchlaufen. Besonders stolz ist er auf das Erneuerungsprogramm der vergangenen zehn Jahre, im Zuge dessen das ganze Hauptgleis und die Fahrleitung zwischen Balsthal und Oensingen erneuert werden konnte. Er kann so seinem Nachfolger eine Anlage in gutem Zustand übergeben, es fehlen nur noch die Erneuerung der Nebengleise und der Stellwerkanlagen.

Am vergangenen Freitag trat Walter Schmid mit einem kleinen Fest in die Pension ein. Das heisst jedoch nicht, dass er nicht mehr auf der OeBB anzutreffen ist: Er wird das Team der OeBB und des Vereins OeBB Historic mit seinem Wissen oder bei Nostalgiefahrten weiterhin unterstützen.