Bald mehr Strom? Nach Jahren des Stillstandes: BKW prüft den Ausbau des Wasserkraftwerkes Wynau wieder ernsthaft Das Wasserkraftwerk Wynau an der Grenze zwischen den Kantonen Solothurn und Bern könnte rasch mehr Strom produzieren. Denn alles ist schon seit Jahrzehnten für den Bau einer neuen Turbine vorbereitet. Jetzt dürften die Chancen steigen, dass das jahrelang stillgelegte Projekt realisierbar wird. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 16.12.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verschneit: Die Kraftwerksanlage Wynau/Schwarzhäusern. Bruno Kissling

Es hätte sich wohl schlicht nicht rentiert. Das war die Begründung des Berner Energiekonzerns BKW, weshalb er das an der Kantonsgrenze zu Solothurn liegende Kraftwerk Wynau in den letzten Jahren nicht ausbauen wollte. Dabei liegen die Pläne schon lange vor – und nur an wenigen Orten liesse sich, zumindest technisch, wohl so einfach mehr Wasserstrom produzieren: Denn beim Neubau des Werks 1996 wurde nur eine Turbine in Betrieb genommen. Für eine zweite sind die Vorrichtungen vorhanden, der Einlaufschacht ist betoniert. Zumindest theoretisch könnte es also rasch gehen.

Doch zum Ausbau kam es gar nie. Der Berner Energiekonzern reichte zwar 2015 ein Baugesuch beim Kanton Bern ein, um die Ausbaumöglichkeit in der Hinterhand zu halten. Er sistierte sein eigenes Gesuch aber sogleich wieder. Denn während Jahren schienen Investitionen in die Schweizer Wasserkraft nicht mehr lukrativ zu sein. Günstiger (und subventionierter) Wind- und Solarstrom aus dem Ausland trieb die Strompreise in den Keller. Hinzu kam der Widerstand von Naturschützern.

Aktuell ändert sich die Lage wieder: Die Strompreise sind in die Höhe geschnellt; eine Strommangellage ist in den kommenden Jahren nicht auszuschliessen. Und bei der Abwägung zwischen Naturschutz und der Notwendigkeit von zusätzlicher einheimischer Stromproduktion verschieben sich in Bundesbern die Gewichte ebenfalls.

Es könnte deutlich mehr Strom produziert werden

Dies hat auch Auswirkungen auf das Wasserkraftwerk Wynau. Die BKW prüft den Ausbau wieder ernsthaft, wie sie auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt. «Aufgrund der aktuellen energiepolitischen Situation ist die BKW daran, einen allfälligen Ausbau des Wasserkraftwerks Wynau neu zu prüfen», hält Mediensprecherin Marisa Fetzer fest. Und weiter:

«Die BKW evaluiert, ob und inwiefern sich dieses Projekt im derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Umfeld umsetzen liesse.»

Alles anzeigen

Das Wasserkraftwerk Wynau produziert gemeinsam mit dem Wasserkraftwerk Schwarzhäusern pro Jahr durchschnittlich 92 Gigawattstunden Strom. «Mit der Realisierung von Wynau 2 könnte die jährliche Stromproduktion auf 139 Gigawattstunden gesteigert werden», hält der Konzern fest. Es wäre also eine deutliche Steigerung der Leistung, und dies im Bereich Wasserkraft, wo Kapazitätserhöhungen sonst eher als schwierig gelten. 35'000 Haushalte könnten mit dem Strom versorgt werden.

Klar ist: Allzu viel Zeit bleibt nicht. Denn die Sistierung des Baugesuches dauert maximal bis 2024. Eine Entscheidung kann also nicht um Jahre hinausgeschoben werden.

Naturschutz führt gewichtige Gründe gegen Ausbau an

Widerstand gegen das Projekt gab es in der Vergangenheit von Seiten des Naturschutzes. Und dieser dürfte anhalten. Denn unterhalb des Kraftwerks, bei Wolfwil/Wynau, macht die Aare einen «Cher». Der Flussabschnitt gilt als Landschaft von nationaler Bedeutung. Die Gegend hier ist einer der wenigen nicht gestauten Aareabschnitte. Und diese besondere Qualität sehen Naturschützer in Gefahr, weswegen sie seit Jahrzehnten gegen den Ausbau kämpfen.

Bereits zweimal war das Projekt deswegen vor Bundesgericht. 2003 gewichtete ein Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission den Landschaftsschutz am Wolfwiler Aareknie höher als den Ausbau der Stromproduktion.

Hauptgrund des Widerstandes ist ein fast drei Kilometer langer Stollen, der von der Murgmündung bei Murgenthal zum Kraftwerk führen soll. Er soll dazu dienen, dass das Wasser mit einem stärkeren Gefälle turbiert werden kann – was die Anlage produktiver machen würde. Es würde aber eben auch bedeuten, dass weniger Wasser im frei fliessenden Aareabschnitt verbleibt.

Der Kanton Bern würde planen

Das Kraftwerk und der folgende Aareabschnitt liegen direkt an der Grenze zwischen den Kantonen Bern und Solothurn – sowie den Gemeinden Wynau und Wolfwil. Federführend wäre beim Ausbau der Kanton Bern, wie Bernardo Albisetti, Departementssekretär im Solothurner Baudepartement, erklärt.

Der Kanton Solothurn war allerdings involviert, bevor 2015 das Baugesuch eingereicht wurde. Nun ist das Geschäft nicht mehr auf der Solothurner Traktandenliste aufgetaucht. «Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der Ausbau unter den aktuellen Rahmenbedingungen wieder zum Thema wird», sagt Albisetti.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen