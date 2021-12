Intercity fallen in Oensingen oft aus. Politik will nun handeln.

Bahnhof Oensingen Dieses Jahr fielen in Oensingen bereits über 50 Intercity-Züge aus – das will sich die Politik nicht länger gefallen lassen Beträgt die Verspätung von Intercity-Zügen auf der Linie St.Gallen–Genf-Flughafen mehr als elf Minuten, fahren sie nicht mehr über Oensingen. Heuer wurden bereits mehr als 50 Züge umgeleitet. Politiker werden im Bund und im Kanton aktiv. Rahel Bühler 1 Kommentar 15.12.2021, 18.00 Uhr

Hat der IC5 auf der Strecke Genf-Flughafen–St.Gallen grosse Verspätung, lässt er den Bahnhof Oensingen einfach aus. Bruno Kissling

Stefan Müller-Altermatt, Nationalrat und Gemeindepräsident von Herbetswil, hat genug. Genug von den Intercity-Zügen, die eigentlich in Oensingen einmal pro Stunde halten. Es bei grossen Verspätungen aber nicht tun, weil sie über die Bahn-2000-Strecke umgeleitet werden. Der Nationalrat war heuer laut eigenen Angaben schon mehrmals von den Ausfällen betroffen. Am 7. Dezember hat er mehrere Fragen beim zuständigen Verkehrsdepartement (Uvek) von Bundesrätin Simonetta Sommaruga eingereicht:

Wie viele Intercity wurden in den letzten Jahren umgeleitet und hielten nicht in Oensingen? Wie geht diese Entwicklung weiter? Am 13. Dezember folgte die Antwort: Vom 1. Januar bis 20. September wurden laut SBB 50 Intercity-Züge über die Neubaustrecke mit Ausfall des Halts in Oensingen umgeleitet. Dank eines stündlichen Intercity-Halts (IC5) und einer halbstündlichen Regionalzugverbindung sei Oensingen gut angeschlossen.

Im Interesse der Zuverlässigkeit des Fahrplanangebotes lassen die SBB kurzfristig Unterwegshalte aus, um den übrigen Verkehr zu stabilisieren. Wie bisher werden die SBB diese Massnahme sehr zurückhaltend anwenden. Der Bundesrat sei der Meinung, dass das ÖV-Angebot in der Region gewährleistet ist.

Departement beschönigt oder ignoriert laut Müller-Altermatt drei Dinge

Mit dieser Antwort ist Nationalrat Müller-Altermatt nicht zufrieden. Das Uvek habe gleich drei Dinge ignoriert oder beschönigt: Es habe das für sich beste Zeitfenster ausgewählt, um die Antwort gut aussehen zu lassen. «Im Fenster Januar bis September gab es zu Beginn praktisch keine Umleitungen, bis man im Mai offensichtlich die Praxis geändert hat. Ganz schlimm wurde es ab Oktober, als die Baustellen in Oberbuchsiten und Wangen an der Aare aufgingen.»

Stefan Müller-Altermatt. Hanspeter Bärtschi

Zweitens ignoriere das Uvek die Situation der Anschlüsse und des ohnehin nur stündlichen Intercitys. «Es schreibt einfach, mit dem IC und den Regionalzügen sei Oensingen gut erschlossen. Fakt ist aber, dass die allermeisten Anschlüsse (selbst der Ortsbus) auf den einzigen Intercity pro Stunde fahren.»

Drittens hat das Uvek laut Müller-Altermatt die Frage nach der weiteren Entwicklung unterschlagen. Es sei bereits angekündigt worden, dass nächstes Jahr während fünf Wochen kein einziger IC in Oensingen halten werde. Das würden nicht mehr 50, sondern gegen 1500 Ausfälle sein. Müller-Altermatt bilanziert:

«Insgesamt ist die Antwort des Uvek reinste Schönfärberei.»

Regierungsrat beschwichtigte schon im Februar

Mit seiner Unzufriedenheit ist der Herbetswiler nicht allein. Auch Fabian Gloor, Kantonsrat und Gemeindepräsident von Oensingen, sagt:

Fabian Gloor. Bruno Kissling

«Mich erreichten aus der Bevölkerung zahlreiche Meldungen über Ausfälle beziehungsweise Auslassen des Halts oder grosse Verspätungen und ich war selber auch schon davon betroffen.»

Deswegen stellte er bereits im vergangenen Jahr im Kantonsrat eine Kleine Anfrage. Damals wollte er vom Regierungsrat unter anderem wissen, wie viele Züge 2019 und 2020 ausfielen, wie viele Personen etwa davon betroffen waren und was der Kanton unternehme, um die Situation zu verbessern. Im Februar 2021 antwortete der Regierungsrat:

«Die IC5 werden bei Verspätungen ab elf Minuten über die Ausbaustrecke (Solothurn–Wanzwil) geführt, ohne Halt in Oensingen. Dieser vorbehaltene Entschluss dient zur Stabilisierung des Gesamtsystems.»

2019 sei dies zehn Mal vorgekommen. 2020 24-mal. Dies bei über 14’000 geplanten Abfahrten des IC5 in Oensingen pro Jahr. 2019 seien 860 Reisende von ausgefallenen Halten in Oensingen betroffen. 2020 1640 Reisende. Handlungsbedarf sah der Regierungsrat keinen: Bei grossen Verspätungen gäbe es «in der Regel zumutbare oder gar attraktivere Verbindungen als Alternative». Damit spricht er die Regionalzüge an.

Der IC5 – mit Halt in Oensingen – fährt einmal pro Stunde Richtung Solothurn und einmal pro Stunde Richtung Olten. Bruno Kissling

Auch die SBB sehen kein Problem, wie eine Anfrage dieser Zeitung zeigt: Oensingen sei dank eines stündlichen Intercity-Halts und einer halbstündlichen Regionalzugverbindung nach Olten beziehungsweise Solothurn gut angeschlossen. Der Halt werde nur ausgelassen, wenn damit der restliche Verkehr stabilisiert und Verspätungsübertragungen auf andere Züge vermieden werden können.

Beim Auslassen von Oensingen handle es sich weder um die Bevorteilung von bestimmten Regionen noch um eine Geringschätzung von anderen Gebieten. Es werde versucht, die Auswirkungen eines verspäteten Zuges auf möglichst wenig Fahrgäste zu beschränken. Ein Anspruch auf Entschädigungen erhalten Fahrgäste übrigens erst ab einer Verspätung von 60 Minuten.

Regierungsrat soll sich für Einhaltung des Fahrplans einsetzen

Auch jetzt engagiert sich der Oensinger Gemeindepräsident Gloor wieder:

«Die SBB müssen aus meiner Sicht ihren Leistungsauftrag korrekt erfüllen und können nicht einfach eine ganze Region links liegenlassen.»

Deshalb hat Gloor im November als Erstunterzeichner einen fraktionsübergreifenden Auftrag im Kantonsrat eingereicht. Der Regierungsrat soll beauftragt werden, sich dafür einzusetzen, dass die SBB die Leistungen fahrplangemäss erbringen und deutlich weniger Intercity-Zugsausfälle im Kanton zulassen. Im Auftrag ist von einer dramatischen Verschlimmerung die Rede. Gloor findet:

«Es darf nicht sein, dass der Kanton Solothurn und seine Bevölkerung hier erheblich schlechter behandelt werden und als einfache Opfer dienen.»

Noch hat der Regierungsrat keine Stellung bezogen. Die Fragen von Müller-Altermatt sind mit der Antwort des Uvek abgeschlossen. Das letzte Wort dürfte aber noch nicht gesprochen sein. Gloor möchte rasch eine Verbesserung der Situation erreichen – in Zusammenarbeit mit Müller-Altermatt und dem Kanton.

Der Nationalrat seinerseits sagt, er werde das Gespräch mit den SBB suchen: «Es ist offensichtlich, dass man da eine Beschwichtigungsstrategie fährt, anstatt die Karten auf den Tisch zu legen und zu sagen: ‹Ja, wir haben ein Problem mit dieser Linie und wir sollten gemeinsam nach Lösungen suchen.›» Wenn die SBB und das Uvek diesen Weg nicht gehen, müsse er ihn halt iniziieren.

