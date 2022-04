Wolfwil: Ingenieurbüro Fürst Laffranchi erhält Preis

Auszeichnung Wie zwei Studienkollegen eines der heute führenden Ingenieurbüros im Kanton Solothurn gründeten – und nun einen Preis erhalten Armand Fürst und Massimo Laffranchi gründeten vor 22 Jahren das Bauingenieurbüro Fürst Laffranchi in Wolfwil. Mittlerweile beschäftigen sie 24 Angestellte an einem weiteren Standort in Aarwangen. Für eines ihrer Werke erhalten sie nun einen internationalen Preis. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Massimo Laffranchi und Armand Fürst an ihrem Hauptstandort in Aarwangen. Sie haben den renommierten Ingenieurbaupreis Ernst und Sohn erhalten. Bruno Kissling

Neubau Universität Lugano, Westumfahrung Solothurn, Ländiweg Olten: Das 2000 in Wolfwil gegründete Ingenieurbüro Fürst Laffranchi weist ein umfassendes Palmarès auf. Bald gesellt sich ein internationaler Preis dazu.

Angefangen hatte die Geschichte in den 1990er-Jahren in Zürich: Armand Fürst und Massimo Laffranchi studierten an der ETH Bauingenieurwesen und lernten sich dort kennen. Danach trennten sich ihre Wege für zwei Jahre, bis sie an der Zürcher Hochschule wieder aufeinandertrafen und parallel ihre Dissertationen über Brückenbau schrieben. Armand Fürst blickt zurück:

«Dabei entwickelten wir unsere Faszination für historische Ingenieurbauten.»

Massimo Laffranchi ergänzt: «Uns fasziniert vor allem die Kombination aus Geschichte und Technik. Denn beides entwickelt sich immer weiter.» In einem historischen Bauwerk spiegle sich auch immer die Geschichte und der Fortschritt der Technik. Sie wollten Bauwerke erstellen, die punkto Technik und Gestaltung den höchsten Ansprüchen genügen. Ihnen sei bewusst: Bauten müssen sich in die Landschaft integrieren können, sie sollen sie bereichern.

Kritik in Solothurn

2000 gründeten sie ihr Ingenieurbüro mit Sitz in Wolfwil. Auf neun Quadratmetern und ohne Mitarbeiter starteten sie. Ihr erstes grosses Projekt war die Westumfahrung Solothurn. «Hätten wir diesen Wettbewerb nicht für uns entscheiden können, sässen wir heute wohl nicht hier», sagt Fürst.

Dass man bezüglich Integration in die Landschaft unterschiedliche Meinungen haben kann, bemerkten sie bei diesem Vorhaben: In Solothurn wurden Stimmen laut, die sich dagegen wehrten. Zu klobig und zu betonlastig sei das Projekt, wurde kritisiert. 2008 wurde es dann doch umgesetzt. Schliesslich hatte die Brücke die Jury überzeugt.

Seither haben die Vorschläge von Fürst und Laffranchi viele weitere Wettbewerbe gewonnen. Mit den Jahren hätten sie gelernt, Kritik anzunehmen und zu analysieren.

«Wir lernen mit jedem Objekt, das wir bauen.»

In den 22 Jahren seit der Firmengründung ist im Durchschnitt pro Jahr ein Mitarbeitender dazugekommen. Deshalb musste die Firma umziehen. «Wir brauchten mehr Platz», so Laffranchi. Seither ist ihr Hauptbüro in Aarwangen zu Hause, in einem ehemaligen Sitz der Berner Verwaltung. Wolfwil bildet aber noch immer den Steuersitz. «Wir sind sehr verbunden mit dem Kanton Solothurn», sagt Fürst, der selbst aus dem Gäuer Dorf stammt.

Saaneviadukt bringt internationale Beachtung

2019 gewannen sie einen weiteren Wettbewerb. In Gümmenen im Kanton Bern führt ein Viadukt über den dortigen Fluss, die Saane. Es wurde um 1901 erbaut, ist 399 Meter lang und gilt als eines der bedeutendsten Eisenbahnviadukte der Schweiz. Über die Brücke führte damals nur ein Gleis. Die Linie sollte auf Doppelspur ausgebaut und saniert werden. Die Frage war, wie?

Das neugestaltete Saaneviadukt in Gümmenen. zvg

«Uns war es immer wichtig, so viel wie möglich von der Originalsubstanz zu erhalten.» Einerseits, um damit die Geschichte des Bauwerks zu erhalten. Andererseits, um so nachhaltig wie möglich zu arbeiten. Dabei wurden die Natursteinviadukte instandgesetzt, die Schottertröge auf den Viadukten sowie das historische Eisenfachwerk ersetzt.

Im westlichen Bauabschnitt wurde der bestehende eingleisige Schottertrog durch einen neuen, zweigleisigen Trog, der auf beiden Seiten dreieinhalb Meter über das Mauerwerk herausragt, ersetzt. Der östliche Bauabschnitt wurde wegen der neuen Linienführung verbreitert, damit die Züge schneller über das Viadukt fahren können. Das Eisenfachwerk der Hauptöffnung wurde durch eine Brücke aus Stahl und Beton ersetzt.

Genau dieses Projekt bringt dem Ingenieurbüro internationale Beachtung: Nachdem sie im vergangenen Jahr den Schweizer Stahlbaupreis erhielten, bewarben sie sich für den Preis von Ernst und Sohn. Einem Verlagshaus, das sich auf Fachzeitschriften im Bereich vom Bauingenieurwesen spezialisiert hat.

Anfang Januar kam dann der Telefonanruf, dass ihr Bauwerk gewonnen habe, berichtet Fürst. «Da war das ganze Büro ganz schön aus dem Häuschen.» Das Team sei denn auch ausschlaggebend für die Qualität ihrer Arbeit:

«Ohne unser hervorragendes Team könnten wir solche Projekte nicht umsetzen.»

Die Erneuerung des Saaneviadukts überzeugte die Jury durch den «respektvollen und subtilen Umgang mit dem Bestandstragwerk». Weiter heisst es im Bericht: «Die Jury würdigt den sorgfältigen und ressourcenschonenden Umgang mit dem Viadukt und ist beeindruckt von der Selbstverständlichkeit dieser komplexen und anspruchsvollen Umbaumassnahme.»

Als Koryphäen möchten sich die beiden Firmeninhaber allerdings nicht bezeichnen. Natürlich seien sie sehr engagiert und hätten durch die gewonnenen Wettbewerbe an Bekanntheit gewonnen. Bei der Firmengründung hätten sie diesen Erfolg nie erträumt. «Das spornt uns und unser Team nur weiter an.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen