Oensingen: Vereinstag war erfolgreich

Vereinsleben Der erste Oensinger Vereinstag fiel positiv aus: «Wir sind beeindruckt, wie sich die beteiligten Vereine ins Zeug gelegt haben» Am vergangenen Wochenende fand der erste Vereinstag in Oensingen statt. 16 Vereine stellten sich dabei vor. Das Ziel des Anlasses war es, die lokalen Vereine zu stärken. Michelle Schmid 16.09.2022, 18.00 Uhr

Auch der Verein von Judo Kwai Oensingen nahm am Vereinstag teil. zvg

16 Vereine setzten sich am vergangenen Samstag mit der Kultur- und Sportkommission für das Kennenlernen des Oensinger Vereinslebens ein. Ziel war es, den Vereinen eine Möglichkeit zu bieten, ihre Aktivitäten der Bevölkerung näher zu bringen. So zog der Anlass selbst bei ungünstigem Wetter einige interessierte Besuchende an. Die Besucherzahl sei «ungefähr wie erwartet, aber nicht ganz wie erhofft» gewesen, sagt die zukünftige Präsidentin der Kultur- und Sportkommission Mirjam Gabi.

«Wir sind zufrieden und haben uns über jeden einzelnen Besuchenden gefreut, der sich für das Oensinger Vereinsleben interessiert und uns besucht hat.»

Die interessierten Besuchenden konnten an den Sportvereinsständen die jeweilige Sportart ausprobieren. Dabei wurde einem das Handwerk gezeigt und einige Vereine führten auch Plausch-Challenges durch.

Auch sonst konnte man sich aktiv beteiligen: So wurde neben der sportlichen Betätigung auch gemalt und gebastelt, man konnte anhand von Fotos und Ausstellungsstücken Impressionen aus den Vereinen gewinnen und sich mit Infoflyern ausstatten.

Besteht Wiederholungsbedarf?

Der Stand des Natur- und Vogelschutzvereins Oensingen. zvg

Ob es eine zweite Ausgabe geben wird, ist noch unklar: «Die Nachbesprechung mit den Vereinen steht noch aus, ist aber auf jeden Fall in Planung. Sofern die Vereine gleicher Meinung sind, streben wir von der Kultur- und Sportkommission auf jeden Fall eine weitere Ausgabe an.» Wann, in welchem Rahmen und in welcher Organisation, klärt die Kommission zu einem späteren Zeitpunkt mit den Vereinen.

Laut der Oensingerin sind die Rückmeldungen der Vereine noch offen: Sie habe sich aber am Samstag bereits umgehört und gutes Feedback erhalten.

«Der Tenor war, dass wir in die richtige Richtung gehen und die erste Ausgabe ein guter erster Schritt war.»

Manche Vereine fanden zum Beispiel, dass es sonst keine geeignete Möglichkeit für sie gebe, um sich zu präsentieren. «Kritik hat es natürlich auch gegeben.» Diese habe sie entgegengenommen, damit die Kultur- und Sportkommission diese bei einer allfälligen nächsten Durchführung berücksichtigen könne. Abschliessend sagt sie:

«Es ist beeindruckend, wie sehr sich die Vereine ins Zeug gelegt und mit welch tollen Ideen sie sich präsentiert haben ‒ alle gaben sich extrem viel Mühe.»