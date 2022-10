Nancy Wälti stellt in Balstahl ihre Werke aus

Ausstellung Subtile Mehrdeutigkeit der Dinge in Wort und Bild: Nancy Wälti stellt in Balsthal ihre Werke aus In der Galerie Rössli in Balsthal sind neue Arbeiten von Nancy Wälti zu bestaunen. Die in Wangen bei Olten lebende und arbeitende Künstlerin hat alle präsentierten Werke extra für diese Ausstellung gefertigt. Eva Buhrfeind 14.10.2022, 05.00 Uhr

Neue Ausstellung in der Galerie Rössli: Nancy Waelti. Eva Buhrfeind

Mit der Kunst ist es nicht immer einfach, zumindest nicht für die Betrachtenden. Kunst ist eben nicht immer «einfach schön, macht aber Arbeit». Kunst ist oftmals – auf den ersten Blick – kryptisch und herausfordernd. Oder freigeistig, aber immer wieder spannend.

So braucht es eine gewisse Neugier, sich mit den künstlerischen Zusammenhängen auseinanderzusetzen und aus eigenen Bildern nachhaltig zu schöpfen. Auch bei der 1977 geborenen, in Wangen bei Olten lebenden und arbeitenden Nancy Wälti ist es die Einfachheit der Dinge, die eben nur scheinbar einfach sind: Wandobjekte, Tuschearbeiten und Zeichnungen.

Das Schaffen von Wälti hat eine leicht ironische Note

Als Leitmotiv ihrer künstlerischen Intention transformiert die gelernte Bildhauerin vertraute Begriffe, deren Wahrnehmung und Formen in subtil verfremdete Assoziationen. Sodass sich die Eindeutigkeit aufhebt und Anregung wird für neue Aussagen.

Die Köpfe wirken scherenschnittartig. Eva Buhrfeind

Aus der ursprünglichen Postkarten-Skizze eines Kopfes hat Wälti aus spiegelpoliertem Chromstahl scherenschnittartige Köpfe im Profil entwickelt, die wie gespiegelt – Hinterkopf an Hinterkopf – den Raum als eine weitere Art dritte Dimension reflektieren. Gleichzeitig bietet sich die doppelte Physiognomie als eine fremdartige Insigne eines kryptischen Moments an und involviert die Betrachtenden.

Die Wandobjekte glänzen metallisch. Eva Buhrfeind

Die schlichte Präzision dieser metallisch glänzenden Wandobjekte steigert die Künstlerin ins Malerische, indem sie die unteren Zwischenräume zwischen den Spiegeln so auf Papier bringt, dass die braunen «Profile» auf grauem Hintergrund über die angedachte Kopfform einen ornamental reduzierten Aspekt erreichen.

Die Idee der Transformation, also die Überführung vertrauter Formen in eine verfremdete Form und damit neuen Wert, erhält in diesen Arbeiten, die alle aktuell für diese Ausstellung entstanden sind, eine zusätzliche Facette konzeptueller Autonomie: In den Tuschearbeiten vertiefen sich die Schattenrisse zum negativ-positiven Effekt und erhalten einen mehrdeutigen Symbolcharakter: Kopf oder Insigne, Kontur oder Fläche, erkennbar oder abstrakt. Das einstige Sujet von der Zeichnung über die Linie zum Spiegel und der malerischen Attitüde wird wandelbar in der Benennung und zur Anregung für neue Aussagen.

Die akribische Spurensuche von mehrdeutigen Begriffen, insbesondere von Computersymbolen in der Alltagsbedeutung, findet sich im Kellerraum. Das charakteristische Icon des Papierkorbs variiert Wälti zum Beispiel zeichnerisch.

Die leicht ironische Note ihres Schaffens wird vor allem in der tagebuchartigen (jeden Tag hat die Künstlerin eine Karte verschickt) privaten Sammlung von Postkarten deutlich. Das raffinierte Spiel zwischen einfacher Zeichnung und spitzfindigem Bildtitel erweitert die persönliche Note ins doppelbödig Anekdotische.

Nany Wälti in der Galerie Rössli, Balsthal: 16. Oktober bis 6. November. Geöffnet: freitags von 18 bis 21 Uhr, samstags von 15 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 14 Uhr. Vernissage: Sonntag, 16. Oktober, 11.30 Uhr.