Mümlisiwil: Ausstellung im Museum Haarundkamm geht zu Ende.

Kämme für die Welt Ausstellung in Mümliswiler Museum neigt sich dem Ende zu: «Das Transport-Dreirad aus Argentinien ist eines der Highlights» Im Museum Haar und Kamm in Mümliswil ist seit August 2020 eine Sonderausstellung zum Handel der ehemaligen Kammfabrik zu sehen. Am 29. Januar geht sie zu Ende. Vorstandsmitglied und Kurator Josef C. Haefely blickt zurück. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Josef C. Haefly in der Ausstellung. Im Hintergrund: Das Transport-Dreirad aus Buenos Aires. Patrick Lüthy

Was haben ein (nachgebautes) Dreirad aus Buenos Aires, ein Fahrplan von 1842 und ein mögliches Direktorenpult gemeinsam? Das sind alles Dinge, die mit der früheren Kammfabrik in Mümliswil zu tun haben und seit August 2020 in der Sonderausstellung «Handel im Wandel - Kämme für die Welt» ausgestellt sind. Nach einer Laufzeit von zweieinhalb Jahren geht die Ausstellung am 29. Januar zu Ende.