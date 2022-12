Drei Künstler gemeinsam in der Alten Kirche Härkingen

Ausstellung Drei Kunst-Temperamente fügen sich in Härkingen harmonisch zusammen Christoph Abbühl, Myriam F. Levy und Jérôme Schaad zeigen in der Alten Kirche Härkingen ab 2. Dezember ihre neuesten Arbeiten. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 01.12.2022, 05.00 Uhr

In der Alten Kirche Härkingen zeigen (v.l.) Christoph Abbühl, Myriam F. Levy und Jérôme Schaad gemeinsam ihre neuesten Arbeiten. Bruno Kissling

Die drei Kunstschaffenden Myriam F. Levy, Christoph Abbühl aus Solothurn und der Oberbipper Jérôme Schaad stellen alle zum ersten Mal in der Alten Kirche in Härkingen aus. Sie freuen sich, die Gelegenheit zu bekommen, via Gäuer Ausstellungsort ihren Bekanntheitsgrad zu erweitern, lassen alle im Gespräch durchblicken. Möglich wurde dies durch die Bekanntschaft aller mit Judith Nussbaumer, welche sich für das Ausstellungsprogramm in der Alten Kirche verantwortlich zeigt.

Alle drei haben Arbeiten aus der jüngeren Vergangenheit nach Härkingen gebracht und sie selbstständig im ehemaligen Sakralraum platzieren können. «Eine tolle Möglichkeit für uns, die Ausstellung selbst zu gestalten», sagt Christoph Abbühl. Und Jérôme Schaad fügt an:

«Es ergänzt sich alles auf wunderbare Weise.»

Fotografien werden zu feinen Collagen

Eine übergrosse Fotocollage von Jérôme Schaad. Bruno Kissling

Für seine Arbeiten hat Schaad den Altarraum und den Chor der Kirche genutzt. Er sei Autodidakt, erzählt der Oberbipper, arbeite jedoch schon zeit seines Lebens als Künstler. Viele Jahre sei er in New York wohnhaft gewesen, eine Zeit, die in seiner Kunst immer wieder durchschimmert. Grundlage seiner in schwarz-weiss und in allen Grautönen gestalteten Arbeiten sind Fotografien.

Schaad macht sich mit der Kamera auf, um Formen und Strukturen zu finden. «Ich fotografiere ganz konkrete Dinge wie Pflanzen oder auch ein Stahlgerüst. Doch für meine Arbeiten interessieren mich dann lediglich noch die abstrakten Formen.» So verarbeitet Schaad Auszüge, Fragmente seiner Fotografien, indem er sie mit einem üblichen Kopiergerät verfremdet. So schafft er neue Formen und Strukturen, welche er dann collageartig zusammensetzt.

Das Geheimnisvolle, das Dunkle lockt

Dunkle Farben faszinieren Christoph Abbühl. Bruno Kissling

Collage ist auch ein Stichwort für die Arbeiten von Christoph Abbühl. Der Galerist aus Solothurn hat sich erst in den letzten Jahren erlaubt, selbst künstlerisch in Erscheinung zu treten, schildert er. Umso intensiver seine Kopfarbeit, die seinen Arbeiten zu Grunde liegt. «Ich zeige hier zwei unterschiedliche Werkgruppen», berichtet er.

Eine Gruppe übertitelt er mit «Gebet». Es sind in dunklen Farben zunächst als Aquarelle entstandene Arbeiten auf Papier, die Abbühl nun je zu zweit aneinanderhängt. Er übermalt sie mit Ölfarben, sodass die ursprünglichen Sujets in den Hintergrund geraten. Sie sollen den Betrachter in das Dunkle, Geheimnisvolle, Verborgene führen.

Die zweite Werkgruppe hat der Künstler mit «gefaltet» übertitelt. Hier handelt es sich um zusammengefaltetes Seidenpapier, welches Abbühl mit Schichten von Gesso, einem gipsartigen Malgrund, bestreicht und dem Papier so Festigkeit verleiht. «Mich fasziniert das Falten, Zusammenlegen von Tüchern oder Papier», sagt er dazu.

Eine uralte Kunsttechnik lebt weiter

Myriam F. Levy zeigt geometrische Formen in der Enkaustik-Technik. Bruno Kissling

Myriam F. Levy verwendet wiederum eine ganz andere Technik, um ihrer Kunst Ausdruck zu verleihen. Sie nutzt die Technik der Enkaustik, eine künstlerische Maltechnik, bei der in Wachs gebundene Farbpigmente heiss auf den Maluntergrund, entweder auf Holz oder Jute, aufgetragen werden. Diese uralte Technik wenden heute nur wenige Kunstschaffende an, denn sie benötigt viel Geduld und Übung.

Die Künstlerin trägt das gefärbte Wachs, welches teilweise auch noch mit Harz vermischt wird, monochrom auf verschiedenen Rechteckformen auf. Sie stellt diese Formen zu verschiedenen Werkgruppen in gedeckten Farben zusammen. So entstehen teils plastische, wie aus den Wänden ragende Formen.

Vernissage: Freitag, 2. Dez, 19.30 Uhr. Bis 18. Dezember.

