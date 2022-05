Ausstellung Alle 17 Solothurner Trachten sind im Seifenhaus in Welschenrohr zu entdecken Gleichzeitig zum Thaler Kulturtag startete im Seifenhaus Welschenrohr eine Ausstellung, in der die Vielfalt der Solothurner Trachten zu entdecken ist. Damit will die Seifenhaus-Familie Wälchli einen weiteren Beitrag zur Belebung des kulturellen Lebens im hinteren Thal leisten. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 16.05.2022, 05.00 Uhr

Interessierte Besucher an der Ausstellung der Solothurner Trachten im Seifenhaus Welschenrohr Bruno Kissling

Vom «Maitre de Savon» höchstpersönlich, von Hans Ulrich Wälchli, habe sie die Anfrage erhalten, im Seifenhaus in Welschenrohr die Solothurner Trachten zu zeigen, erzählt die Präsidentin des Solothurner Trachtenverbandes, Theres Munzinger, aus Solothurn. Sie habe nicht gewusst, dass es diese Manufaktur mit ihrem Ausstellungsraum gebe, da sei sie natürlich neugierig geworden. Also besichtigte sie die Räumlichkeiten und konnte dann ihren Trachtenfreunden berichten, was dort möglich sein könnte.

Es wurde eine Projektgruppe mit Theres Munzinger, Christoph Weber, Cäcilia Duss, Katharina Zimmermann und Bernadette Grolimund ins Leben gerufen. Trachten wurden zusammengestellt, Ausstellungspuppen gesucht, Konzept und Ausstellungstexte geschrieben und natürlich die Ausstellung bereit gemacht. «Das alles natürlich in unserer Freizeit, doch wir machen gerne so etwas. Denn es ist eine Möglichkeit, nach den zwei Coronajahren wieder einmal auf unseren Verband und den Reichtum der Solothurner Trachten aufmerksam zu machen», so Munzinger.

Der Solothurner Trachtenverband feiert in diesem Jahr sein 88-jähriges Bestehen. Dank der touristischen Vernetzung des Seifenhauses bietet sich so die Möglichkeit, das Thema Tracht einem breiteren, auch überregionalen Publikum zu präsentieren. «Und auch das Seifenhaus kann vom Besuch von Trachtenfreunden profitieren, die speziell für diese Ausstellung anreisen», sagt Munzinger. «Der Trachtenverband kann damit im Weiteren beweisen, dass er aktiv und präsent ist.»

Insgesamt sind 17 unterschiedliche Solothurner Trachten zu sehen. Hier die Schwarzbuben Frauentracht (ganz rechts) die Bucheggberger (Mitte) und die Oltner Trachten (hinten). Bruno Kissling

Im Ausstellungsraum sind nun 17 Trachten aus dem gesamten Kantonsgebiet zu sehen. Eingestimmt wird der Besucher aber mit lebensnahen Fotoporträts von heutigen Trachtenträgern von Remo Buess. In der Mitte des Raumes wurde der Maibaum mit seinen roten und weissen Bändern gestellt. Dieser ist ein wichtiges Objekt des Solothurner Trachtenwesens, vor allem wenn es um Trachtentänze oder eine Beteiligung bei einem Umzug geht, steht dieser Baum bevorzugt im Vordergrund.

Ein Gang durch die Ausstellung

Die ausgestellten Trachtengruppen sind den Regionen gemäss aufgeteilt. Eine Gruppe mit den allgemein gültigen Trachten für den ganzen Kanton Solothurn mit Ausgangstracht, Werktagstracht, Sonntagstracht und dazu die Männertracht macht den Anfang. Dann folgt schon eine besonders reichhaltige Tracht, die Dulliker Festtagstracht. Ihr Rock besteht aus weinrotem Kaschmir-Mischgewebe, äusserst fein plissiert. Der Brustplätz und das Göller sind reich mit bunter Perlenstickerei verziert. Ein Samtband mit rosa Abschluss wird entlang des Mieders getragen. Die Schürze ist aus feinem uni oder changierendem Seidenstoff.

Auch die Oltner Ausgangstracht hat unverkennbare Merkmale: Ein weinroter Rock, die Strümpfe sind mit einem roten Kleeblatt bestickt. Die Bluse hat lange Ärmel mit einem Klöppel- oder einer Frivolitéspitze am Abschluss, die Bündchen dazu sind mit einem schwarzen Samtband bedeckt. Ein geschwefelter Strohhut gehört zu dieser, wie zu den meisten der Solothurner Trachten. Mancherorts wird er mit Blumen oder einem schwarzen Band verziert.

Reicher Silberschmuck im Bucheggberg

Marc Geissbühler, Filigranist aus Langenthal, zeigt die Herstellung von Trachtenschmuck. Bruno Kissling

Die Bucheggberger Tracht erinnert an die Berner Tracht. Zu sehen sind eine Werktagstracht, eine Festtagstracht und eine Ausgangstracht sowie zwei Arten der Männertracht. Im Bucheggberg trägt man neben den typischen Bekleidungsteilen grosszügig Silberschmuck an Göllerketten, die über den Rücken laufen – ähnlich den Berner Trachten. Zu sehen ist auch eine wärmere Variante mit einem wollenen, langarmigen Wintermieder.

Für Trachtenschmuck muss sehr fein gearbeitet werden. Nur noch wenige Goldschmiede verstehen dieses Handwerk. Bruno Kissling

Die Schwarzbuben-Herrentracht ist noch jung

Die Schwarzbubentracht für den Herrn ist die jüngste der Solothurner Männertracht. Sie verfügt über eine schwarze Kniebundhose, die mit weissen Strümpfen getragen wird. Dazu gehört ein langer Gehrock, der offen getragen wird. Eine lange Halsschleife aus Chiffon und ein schwarzer Filzhut mit breitem, flachen Rand machen diese Tracht perfekt.

Die Schwarzbuben-Frauentracht unterscheidet sich am meisten von den andern Solothurner Trachten durch das grosse Schultertuch aus Seide, welches reich bestickt und verschieden farbig sein kann.

Das besondere Solothurner Schmuckstück, das Deli.

Zu einer festlichen Solothurner Tracht gehört das sogenannte Deli. Dies ist ein grösserer zweiteiliger Anhänger an einem schwarzen Samtband, der auf Brusthöhe getragen wird. Das Hauptstück besteht aus einer runden oder ovalen Form und zeigt ein auf Hinterglas gemaltes Medaillon mit einem Heiligenmotiv.

Häufig wird das Lamm Gottes, Agnus Dei, dargestellt, daher auch der Name «Deli». Für Solothurn typisch ist, dass das Schmuckstück an gleich drei Kettchen hängt, welche dann zu einer geschmiedeten Krone oberhalb führen.

Christoph Weber aus Luterbach demonstriert das alte Kunsthandwerk des Filetknüpfens. Bruno Kissling

Neben den Figurengruppen sind an verschiedenen Tischen die Arbeiten von trachtennahen Handwerken wie Sticken, Klöppeln, Frivolité, Filochieren oder Filetknüpfen (Fischernetze) und die filigrane Drahtbiegetechnik für den Schmuck zu sehen.

Rosmarie Rüegger aus Rothrist zeigt das Klöppeln. Beim Zuschauen ist Theresia Munzinger, Präsidentin des Solothurner Trachtenverband (zweite v.l.) mit dabei. Bruno Kissling

Die Trachtenausstellung im Seifenhaus Welschenrohr dauert bis Ende November 2022.

