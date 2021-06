Ausflugsort Das Parken ist des Wanderers Frust: Wie Ausflügler im Thal ein Parkplatzproblem ausgelöst haben Bei schönem Wetter bietet das Thal viele beliebte Ausflugsziele: Passwang, Wolfsschlucht, Holzweg. Das stellt die Gemeinden vor Probleme. Sie suchen nun nach Lösungen. Hans Peter Schläfli 05.06.2021, 05.00 Uhr

Bei der Wolfsschlucht zwischen Herbetswil und Welschenrohr reihen sich bei schönem Wetter die Autos aneinander.

Der weisse Staub des Juraschotters, der von den vielen vorbeifahrenden Autos aufgewirbelt wird, schlägt sich bereits auf den Windschutzscheiben nieder. Auf beiden Seiten des Waldweges, der gegenüber der Postautohaltestelle Wolfsschlucht Richtung Hammer-Allmend führt, sind die Autos wie eine Perlenkette aufgereiht und an manchen Stellen ist ein Durchkommen kaum mehr möglich.

Die Nummernschilder – sogar eines aus Schaffhausen ist darunter – verraten, dass es hier, auf halbem Weg zwischen Herbetswil und Welschenrohr, etwas Besonderes zu erleben gibt.

Die Wolfsschlucht ist ein kantonales Naturschutzreservat. Zwischen hohen, zum Teil überhängenden Felswänden hindurch, führt der Weg hinauf durch die enge, wildromantische Schlucht mit Höhlen und Auswaschungen.

Ein solcher Kraftort zieht die Wanderer an. Und davon können auch die vielen Bergwirtschaften der Region profitieren. «Die Wolfsschlucht ist mittlerweile in der ganzen Schweiz bekannt, was leider auch zu Problemen führt», erklärt die Herbetswiler Gemeindeverwalterin Gabriela Huber die Situation.

Herbetswil habe bereits Massnahmen eingeleitet: Beim Schulhaus wurde ein Parkplatz eingerichtet. Aber obwohl es nicht weit wäre, bis zum Eingang der Wolfsschlucht, wollen die Ausflügler offenbar lieber wild parken als 500 Meter bis zum Start der Wanderung zu spazieren.

Weil der vollgeparkte Waldweg in einer Gewässerschutzzone liegt, wird der Gemeinde Herbetswil wohl nichts anderes übrig bleiben, als dort mit baulichen Massnahmen den Verkehr zu verhindern und mit Schildern auf die nahen Parkplätze in Welschenrohr und Herbetswil hinzuweisen.

Wolfsschlucht bei Welschenrohr.

Auf dem Holzweg wird es ebenfalls eng

Auch der durch den Naturpark Thal eingerichtete Holzweg zwischen Balsthal und Holderbank ist ein richtiger Touristenmagnet geworden. «Die Ausflügler sorgen tatsächlich für mehr Umsatz in den Restaurants, das bestätigen uns die Gastronomen in der Region», sagt Benedikt Fluri in Namen der Geschäftsführung des Naturparks Thal.

Der Holzweg verläuft zwischen Balsthal und Holderbank.

Das Parkproblem werde aktiv angegangen: «Wir hatten im Juli 2020 einen runden Tisch mit der Polizei, Anwohnern und den betroffenen Gemeinden einberufen», sagt Fluri. Die Ideen würden jetzt umgesetzt.

Beim Holzweg habe man mittlerweile einen Bauern in St. Wolfgang überzeugen können, der nun auf seiner Weide gegen eine Gebühr von fünf Franken Parkplätze bereitstellt.

Auch der Passwang ist ein Hotspot

Im vergangenen Winter hat sich herumgesprochen, dass man auf dem Passwang wunderbar schlitteln kann. «Die Leute wollen an die frische Luft und sie sind bei uns willkommen. Aber der Ansturm ist jetzt so gross geworden, dass wir ein Problem bekommen haben», sagt Kurt Bloch, Gemeindepräsident von Mümliswil-Ramiswil, dazu. «Zuerst haben wir die Feuerwehr aufgeboten, dann bezahlten wir einen privaten Ordnungsdienst, um die Situation in den Griff zu bekommen.»

Das habe rund 10'000 Franken gekostet. «Wir sind daran, eine definitive Lösung auszuarbeiten, denn mit genügend Parkplätzen alleine ist es noch nicht gemacht. Wenn so viele Ausflügler kommen, dann braucht es auch Toiletten.»

Bloch empfiehlt, mit dem Postauto auf den Berg zu fahren. Doch die Ausflügler wollen lieber mit dem Auto auf den Passwang. Auch an Fronleichnam war der Parkplatz wieder voll. «Wir haben die Wanderroute auf wandern.ch gefunden», sagen Julia und Jochaim aus der Stadt Zürich, die gerade ihre Wanderschuhe schnüren.

Die vielen Bergbeizen entlang der Route seien für sie ein gutes Argument. Sie wundern sich, dass man hier überhaupt noch gratis parken darf:

«Für uns wäre eine Parkgebühr von zehn Franken absolut angebracht.»