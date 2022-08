Ueli Zimmerli aus Wolfwil fährt mit dem Velo ans Nordkap

Wolfwiler Ausdauersportler In 50 Tagen ans Nordkap: Wie Ueli Zimmerli aus Wolfwil an den nördlichsten Strassenpunkt Europas radelte Der Wolfwiler Ueli Zimmerli ist aus dem Gäu bis ans Nordkap gefahren – mit dem Fahrrad. In 46 Tagen radelte der 60-Jährige 4691 Kilometer weit. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ueli Zimmerli radelte mit dem Fahrrad von Wolfwil ans Nordkap. Bild: Fabio Baranzini

«Bisch weder do?», fragt der Nachbar zur Begrüssung, als er mit dem Auto zufährt. Ja, Ueli Zimmerli (60) ist «weder do». 46 Tage lang war er mit dem Fahrrad unterwegs. 4691 Kilometer und 33'000 Höhenmeter hat er zurückgelegt und ist von seinem Haus in Wolfwil bis ans Nordkap geradelt.

Mit dabei hatte er 20 Kilogramm Gepäck, aufgeteilt auf vier Taschen. Zwei vorne, zwei hinten an seinem Tourenvelo. Es sei faszinierend zu realisieren, dass man eigentlich nicht mehr als den Inhalt dieser vier Taschen brauche, um zu reisen und zu leben:

«All der Luxus und Überfluss, den wir hier haben, ist nicht nötig. Das war eine schöne Erkenntnis.»

Ueli Zimmerli unterwegs. Bild: zvg

Ueli Zimmerli ist ein erfahrener Ausdauersportler. Er hat schon an verschiedensten Wettkämpfen wie dem Inferno Triathlon oder dem Gigathlon teilgenommen. «Ich habe auch Duathlon-Wettkämpfe und Bergrennen bestritten», erzählt der passionierte Mountainbiker. Mit 60 Jahren wollte er aber nochmals etwas wagen. «Schauen, was der Körper noch hergibt», wie er sagt.

Bald hatte er das Nordkap als Ziel für sein Abenteuer definiert. «Mich reizten die nordischen Länder. Da war ich noch nie.» Und so begann er sich zu informieren, recherchierte die Routen und plante seine Reise. 50 Tage definierte er als maximale Reisedauer. «Mehr Ferientage habe ich nicht», sagt Zimmerli, der als Chauffeur arbeitet, lachend.

80 Kilometer bis zur nächsten Abzweigung

Mit Hilfe der App «komoot» wählte er seine Route. Das Ziel: Nie auf stark befahrenen Strassen fahren, sondern wenn möglich auf Kies- und Radwegen. Die einzelnen Etappen hatte er nicht genau definiert. Das entschied er vor Ort.

«Ich wusste einfach, dass ich jeden Tag gut 100 Kilometer fahren muss, damit ich es rechtzeitig ans Nordkap schaffe.»

In der ersten Woche begleitete ihn seine Lebenspartnerin Iris. Danach war er alleine unterwegs. Eine Herausforderung, die er bewusst gewählt hat. «Ich wollte mit dieser Reise eine Auszeit nehmen. Etwas runterkommen und Zeit mit mir selbst verbringen.»

Dieses Ziel hat er erreicht. Vor allem, als er in Schweden unterwegs war. «Die Landschaft ist dort unendlich weit. Manchmal hat mir mein Navi angegeben, dass die nächste Abzweigung in 80 Kilometern kommt – das kann man sich gar nicht vorstellen. Es hatte auch kaum Verkehr, sodass ich phasenweise sehr lange kein Auto gesehen hatte.»

Gebrochene Zeltstange

Ausgerechnet auf einer solchen Strecke in Schweden erlebte er dann auch den einzigen Tiefpunkt seines Abenteuers: Nach einem langen, anstrengenden Tag entschied sich Ueli Zimmerli, an einem schönen Fleck wild zu campieren, wie er das in Schweden oft tat. Doch beim Aufbau ist eine Zeltstange gebrochen. «Ich konnte das Zelt nicht mehr brauchen und musste draussen schlafen.» Die Temperaturen seien kein Problem gewesen, die Moskitos schon:

Unterwegs ging eine Stange des Zelts kaputt. Deshalb musste Zimmerli draussen schlafen. Bild: zvg

«Ich habe zwar das Moskitonetz über mich und meinen Schlafsack gezogen, aber an Schlaf war trotzdem nicht zu denken. Vor allem auch, weil es in Schweden zu dieser Jahreszeit nicht mehr richtig dunkel wird.»

So ist Zimmerli nach einer schlaflosen Nacht morgens um vier wieder aufs Fahrrad gestiegen und suchte einen Ersatz für seine gebrochene Zeltstange. Den fand er nicht und so gabs für die letzten Tage seiner Reise ein neues Zelt.

Ansonsten blieb Zimmerli von grösseren Defekten, Pannen und Stürzen verschont. «Ich hatte nur drei Mal einen Platten und musste einmal den Hinterreifen austauschen.» Auch die Regenausrüstung musste er nur zwei Mal auspacken. «Das ist unglaublich – als ich unterwegs davon berichtete, dass ich praktisch nur schönes Wetter hatte, glaubte mir das niemand. Denn je weiter in den Norden man kommt, desto schlechter wird normalerweise das Wetter – vor allem in Norwegen.»

Unbeschreiblicher Augenblick

Den Moment der Ankunft nördlich des Polarkreises werde er nicht mehr vergessen, berichtet Zimmerli. «Dieser Augenblick war unbeschreiblich. Es fällt eine riesige Last ab und ich konnte es nicht glauben, dass ich tatsächlich von meiner Haustür aus eigener Kraft ans Nordkap gefahren bin.»

Zurück in die Schweiz gings mit Bus und Flugzeug. Zu Hause wurde er von seiner Familie und seinen Freunden überrascht, die ihn unter anderem mit einem selbstgemalten Transparent empfingen. Und jetzt – wars das vorläufig mit Abenteuern auf zwei Rädern oder war das erst der Anfang? «Das war eine Reise fürs Leben. Aber ich werde ganz sicher nach meiner Pensionierung wieder eine solche Tour machen.» Mit dem Fahrrad zu reisen, sei genial. Man erlebe Land und Leute sehr viel bewusster, als wenn man mit dem Auto unterwegs ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen