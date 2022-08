Aus Thaler Sicht: Alles ist mega

Aus Thaler Sicht Wortmeldung Sammy Deichmann, Künstler aus Aedermannsdorf 15.08.2022, 10.58 Uhr

Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Politiker, selbst Fernsehmoderatoren benutzen das Wort. Es ist allgegenwärtig. Mega gross, mega schön oder mega hässlich, mega weit oder einfach mega. Alles ist mega. Sogar mega klein ist möglich, obwohl mega eigentlich die Bezeichnung für eine Million ist oder umgangssprachlich für sehr gross steht. Auch die Wortkombination mega cool wirft Fragen auf. Cool steht für grossartig, fantastisch. Also etwa sehr gross grossartig oder so ähnlich? Das ist wirklich mega peinlich.

Ein oder zwei Generationen zurück, also in etwa zu meiner Jugendzeit, waren wir noch nicht so weit. Wir kannten kein mega. Damals waren wir nur super cool, hatten super Jobs, mussten super weit fahren und waren super Typen. War überhaupt eine super Zeit damals.

Mega ist die Steigerung von super. Danach kommt giga, tera, exa, und so weiter. Dann wird es wohl in der nächsten Generation giga weit bis zur Tankstelle sein, die Frau gegenüber ist giga hübsch und die Bahn hat mal wieder giga Verspätung. Wir werden uns auch daran gewöhnen.

Ich stehe an der Kasse und es geht ans Zahlen. «38 Franken, wenn Sie wollet so guet si», heisst es. Ups, denke ich, ich habe die Wahl gut oder schlecht zu sein, zu zahlen oder eben nicht.

Oder diese Warntafeln, die allenthalben vor privaten Anwesen, dem Autofahrer ins Blickfeld gestellt werden. «Achtung! Spielende Kinder» zum Beispiel. Da weiss ich, dass sich jemand um die Sicherheit seiner Kinder sorgt und meint, dass ich vor seinem Anwesen gefälligst langsam fahren soll. Und egal wie schnell ich fahre, der Appell erreicht mein Gewissen. Als Autofahrer fühle ich mich schuldig.

Manchmal heisst es aber auch «Achtung Kinder!» oder «Achtung Katzen!» Das Ausrufezeichen ans Ende gesetzt, warnt mich vor gefährlichen Kindern und Katzen. Ein Schelm, wer meint, er solle hier sicherheitshalber zügig vorbeifahren.

Und noch eine letzte Wortmeldung in eigener Sache: Seit zwei Jahren darf ich an dieser Stelle in regelmässiger Folge meine unreflektierten Gedanken zum Besten geben. Wenn eine gute Idee den Weg in meinen Kopf gefunden hatte, flossen die Sätze mit Leichtigkeit in die Tastatur. Manchmal gab die Themenidee auch nicht genug her oder blieb auf dem Weg zu mir irgendwo hängen. Und manchmal brauchte es mehrere Anläufe, bis eine passende Idee den Weg zu mir fand. Ideen sammeln ist eben manchmal auch ein mühsames Geschäft. Wie auch immer, für mich ist es Zeit, mal wieder etwas anderes zu tun, mich neuen Ideen zuzuwenden.

Ich bedanke mich bei denen, die meinen Gedanken ihre Aufmerksamkeit schenkten und wünsche allen einen guten Tag.