Aus Thaler Sicht: Weisse Weihnachten sind selten

Aus Thaler Sicht Weisse Weihnacht Markus Schindelholz 20.12.2022, 05.00 Uhr

«Es ist jedoch bei uns im Thal, auf rund 500 bis 700 Metern über dem Meer, auch so, dass mehrheitlich an Weihnachten kein Schnee liegt», schreibt Kolumnist Markus Schindelholz. Im Bild: Matzendorf. Bruno Kissling

Jedes Jahr, zu Beginn der Adventszeit, hört man wieder aus allen Ecken: Gibt es dieses Jahr eine weisse Weihnacht? Es sei schon ewig her, seit es letztmals eine weisse Weihnacht gab. Gemäss den Statistiken von MeteoSchweiz ist es eindeutig: Weisse Weihnachten im Mittelland und in der Nordwestschweiz sind selten.

Seit 1931 war es zu 75 Prozent grün an Weihnachten. Weihnachten wird traditionell immer mit Schnee in Verbindung gebracht. Es ist jedoch bei uns im Thal, auf rund 500 bis 700 Metern über dem Meer, auch so, dass mehrheitlich an Weihnachten kein Schnee liegt. Ab 900 Metern ist dann die Wahrscheinlichkeit schon markant höher. Es gibt mehr Jahre, in welchen Schnee liegt, als umgekehrt. Noch höher ist fast garantiert, dass es Schnee gibt. In Davos zum Beispiel gab es seit 1931 nur 2016 keinen Schnee.

Obwohl sich viele Leute weisse Weihnachten wünschen, sind wir Mittelländler und Bewohner des Jura jedes Jahr beim ersten Schnee erneut überfordert. Trotz der vielen Wetter-Apps und Push-Meldungen sind alle überrascht, wenn am Morgen dann der erste Schnee liegt. Viele haben nicht die richtige Kleidung und Schuhe parat und wenn möglich beim Auto immer noch die Sommerreifen montiert.

Manchmal habe ich das Gefühl, dass mehr Leute ihre Skier frühzeitig in den Service bringen, als dass sie die Winterpneus montiert haben. Man stellt dies dann am Morgen des ersten Schnees fest, wenn etliche mit ihren Autos herumrutschen, da und dort ein Gartenzaun oder eine Strassenlampe umgefahren wird und es Blechschäden gibt. Und wen dann noch übervorsichtige unterwegs sind, werden die Unerschrockenen zu gefährlichen Überholmanövern oder zu nahem Auffahren animiert, was wiederum Unfälle zu Folge hat.

Auch im öffentlichen Verkehr bringt der erste Schnee alle Jahre wieder Verspätungen mit sich. Es gibt jedoch eine goldene Regel, welche beim ersten Weiss einfach beachtet werden muss: Als junger Ingenieur bei der Ascom in Bern wurden wir beim ersten Schnee vom obersten Chef mit Nachdruck daran gemahnt, dass man an diesem Tag einfach eine Stunde früher aufstehen muss und man sich gefälligst darauf vorzubereiten hat. Punkt, Schluss, Ende der Durchsage.

Nicht viel anders sieht es mit der Kälte aus. An den ersten Frosttagen, also den Tagen, an welchen das Thermometer nicht mehr über null Grad steigt, funktioniert unsere Technik auch nicht immer so, wie wir dies gerne hätten. Eingefrorene Schalter, Hebel oder zu schwache Akkus und Batterien sind die Folge davon. Auch hier braucht es Vorbereitungsmassnahmen, damit alles so funktioniert, wie gewünscht.

Wie sehr man sich auch weisse Weihnachten wünscht, so unterscheiden sehr viele beim Schnee zwischen dem Alltag und der Freizeit. Im Alltag haben wir den Schnee nicht wirklich so gerne. Er erschwert das Arbeitsleben, braucht Zeit, ist gewöhnungsbedürftig und es läuft nicht immer rund. In der Freizeit möchte man jedoch schon Schnee. Sei es für den Wintersport und eben für eine schöne Weihnacht.

Auch ich habe den Schnee lieber in der Freizeit als im Alltag. Ich liebe es, in der verschneiten Landschaft zu wandern. Dies ist bei uns im Thal, insbesondere in den höheren Lagen, sehr gut möglich. Wenn dann noch schönes Wetter ist und man bis zu den Alpen blicken kann, ist das einfach nur atemberaubend.

Zum Schluss möchte ich ein grosses Dankeschön an alle aussprechen, welche schauen, dass diejenigen, welche vom ersten Schnee jeweils überrascht werden, trotzdem an ihr Ziel kommen: Unseren Gemeinde- und Kantonsmitarbeitern, allen Privaten und allen Mitarbeitern des öffentlichen Verkehrs, welche vorbereitet sind und sich um den Schnee und das Eis kümmern.

Markus Schindelholz, Geschäftsführer der OeBB.