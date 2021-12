Markus Schindelholz macht einen Rückblick aufs 2021 im Thal

Aus Thaler Sicht Vorsätze für das Thal Markus Schindelholz, Geschäftsführer OeBB 28.12.2021, 05.00 Uhr

2021 war das Jahr der Baustellen, schreibt Kolumnist Markus Schindelholz. Im Bild: die Lindenallee in Balsthal. Bruno Kissling

Schon ist wieder ein Jahr vorbei und was für ein Jahr. So ziemlich nichts war normal, wenig so wie sonst und trotzdem ging es schnell vorbei und auch der Alltag holte uns immer wieder ein. Ende Jahr ist es Tradition, dass man zurückblickt und sich auch Gedanken macht zum nächsten Jahr. Was könnte passieren, was wird geschehen? Oder was möchte man, dass es geschieht, oder mit welchen Vorsätzen könnte das nächste Jahr besser werden als das letzte?

Das 2021 war klar geprägt von der Covid-Pandemie, an dieser kommt auch das Thal nicht vorbei. Von den gut 14’800 Thaler Einwohnern sind bisher 1900 an Corona erkrankt, das sind knapp 13 Prozent. Wir sind damit voll im kantonalen Schnitt. Es ist also egal, ob wir in der Stadt oder auf dem Land wohnen, das Virus hat uns voll im Griff.

Was ist sonst noch geschehen im vergangenen Jahr? Zum Beispiel waren Gemeinderats- und Gemeindepräsidentenwahlen. Die Ämter wurden neu besetzt und die Kommissionen neu bestellt. Hierbei war das 2021 ein Übergangsjahr. Zuerst beschäftigten uns die Wahlen, dann die Neukonstituierungen. Die Wirkungen werden wir erst nächstes Jahr erleben. Ich wünsche allen neuen und bisherigen Amtsträgern eine gute Hand und gute Vorsätze fürs nächste Jahr, so werden sie auch Wirkung erzeugen können.

Dann war die Abstimmung über die Verkehrsanbindung Thal. Der Abstimmungskampf wurde zum Teil hoch emotional geführt, das Abstimmungsergebnis war jedoch eindeutig. Was noch nicht klar ist, was die Gerichte dazu meinen. Hier wäre ein guter Vorsatz, dass wir für zukünftige Abstimmungen weniger emotional, sondern faktenbasierend führen und nicht die Gerichte mit solchen Punkten beschäftigen.

Ganz speziell war auch, was der Extremsportler Jonas Deichmann im 2021 erreicht hat. Auf der ganzen Welt war er unterwegs. Im November kam er bei uns vorbei, um dann noch seine letzte Etappe bis München anzusetzen. Ich wünsche mir, dass es mehr Leute gibt, die den Mut haben, ausserordentliche und zum Teil auch etwas verrückt erscheinende Ideen und Vorsätze umzusetzen. Nur so entwickeln wir uns auch weiter.

2021 war auch das Jahr der Baustellen. Überall wird gebaut, im ganzen Thal und besonders viel in Balsthal. Bei einigen Baustellen entsteht wunderbar Neues, bei anderen geht es einfach darum, das Bisherige zu sanieren, damit es wieder lange hält. Besonders beeinträchtigt hat die Balsthaler oder auch die Guldentaler die Sanierung der Lindenallee. Hier wünsche ich mir, dass alle Bauverantwortliche immer den Vorsatz pflegen, nachhaltig und langfristig zu denken und zu handeln, damit Einschränkungen so kurz wie möglich sind und das Ausgeführte jedoch lange standhält.

Weiter beschäftigte uns die Sozialregion in besonderem Masse. Ein schwieriges und euch ein teures Thema. Bei all den Diskussionen um die Organisation und Struktur erhoffe ich mir, dass wir uns alle den Vorsatz geben, etwas zu tun, damit die Organisation grundsätzlich weniger beansprucht wird. Das Problem muss an der Wurzel gepackt werden. Hier haben wir ein gesellschaftliches Thema, bei welchem alle gefordert sind, mit anzupacken.

Die sind nur ein paar Beispiele, wo wir uns Vorsätze machen sollten im Thal. Das Wichtigste dabei ist wie immer, diese auch anzugehen und umzusetzen. Denn nur hoffen reicht nicht. Das hat bereits Albert Einstein erkannt, als er sagte: «Auf Veränderungen zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten.» Ich wünsche allen gute Vorsätze und viel Erfolg im 2022.