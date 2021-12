E-Bikes lassen normale Velofahrer alt aussehen

Aus Thaler Sicht Velofahrer ohne Motor sind die letzten Dinosaurier Sammy Deichmann, Künstler, Aedermannsdorf 07.12.2021, 05.00 Uhr

Wenn er von E-Bikes überholt wird, fühlt sich unser Kolumnist wie ein Dinosaurier. Laurent Gillieron/Keystone

Es gab mal eine Zeit, der eine oder andere mag sich vielleicht erinnern, da wurden Velos ausschliesslich mit Muskelkraft betrieben. Zum etwas ambitionierteren Velofahren gehörte stets auch eine gewisse Bereitschaft, sich selbst zu quälen. Einen Berg musste man sich erarbeiten und den eigenen Körper und die eigenen Grenzen zu spüren, war Grund genug, sich darauf einzulassen.

Ich erinnere mich noch lebhaft an meine erste Begegnung mit der neuen E-Mobilität: Es muss so ungefähr vor zehn Jahren gewesen sein, als E-Bikes noch Flyer hiessen und in etwa so sportlich aussahen wie Holland-Fahrräder für die Zielgruppe Ü-60. Ich war mit dem Rennvelo im Südanstieg von St.Imier auf den Chasseral unterwegs. Es war heiss und ich hatte bereits ein paar Höhenmeter und Kilometer in den Beinen. Gerade trug ich an einer besonders steilen Rampe einen verbissenen Kampf mit mir und dem Neigungsgrad der Strasse aus, als mich von hinten eine ältere Dame auf einem Flyer überholte. Als Gümmeler lässt man sich nicht so gerne überholen und so etwas passierte mir damals noch eher selten. Überhaupt ist überholt zu werden, am Anstieg äusserst demotivierend. Aber in diesem Fall trug die Dame bei ihrem Überholmanöver – obendrein und trotz Sommerhitze – eine Strickjacke und rief mir im Passieren ein «Excusez-moi» zu. Immerhin. Ich brauchte ein paar Sekunden, um die Skurrilität der Situation zu begreifen. Dann musste ich schallend lachen.

Heute lache ich nicht mehr. E-Bikes überholen mich links und rechts, wann immer ich auf dem Velo einen Berg hinauf hechele. Auf Strassen, Wegen und selbst auf schwer fahrbaren Wanderwegen, wo zumindest die mit den gelben Nummern eigentlich nichts verloren haben – sie sind überall. Und gefahren werden sie von jedermann und -frau. E-Bikefahren ist Fun-Breitensportsport geworden. Auch junge kräftige Leute, die auch ohne Unterstützung den Berg rauf kommen sollten, wollen nicht darauf verzichten. Ich habe sogar schon Kinder auf E-Bikes gesehen.

Interessant ist auch, dass die Dinger Bikes und nicht Velos genannt werden. Bikes nennt man auch die Töffs und irgendwie sind E-Bikes ja auch eher Töffli als Velos. Nur ohne Krach und Gestank.

Manchmal, immer seltener, treffe ich unterwegs andere Velofahrer, ich meine Velofahrer ohne Motor. Manchmal schauen wir uns nur wissend an, eine unausgesprochene Verbundenheit dazwischen. Manchmal wechseln wir ein paar Worte, zum Beispiel darüber, dass es doch noch solche wie uns gibt. Und ich komme mir vor wie ein Dinosaurier, eine aussterbende Spezies.

Ich sehe ein, das lässt sich nicht mehr aufhalten. Macht auch Sinn, dass sich dank E-Bike mehr Menschen überhaupt bewegen. Ich aber bleibe dabei: Solange ich keinen Rollator zum Gehen brauche, brauche ich auch keinen Motor am Velo. Klingt ein bisschen patzig, so ein Statement. Ist auch so gemeint. Als Dino meine ich, mir das herausnehmen zu dürfen.