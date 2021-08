«Aus Thaler Sicht» Solidarität mit dem Thal Damit Verkehr und Wirtschaft im Bezirk Thal läuft, braucht es die Solidarität des ganzen Kantons. Markus Schindelholz 24.08.2021, 05.00 Uhr

Unser Kolumnist, Markus Schindelholz, Geschäftsführer OeBB Balsthal. Patrick Luethy

Das wunderschöne Tal mit dem Bezirksnamen Thal liegt bekanntlich mitten im Kanton Solothurn. Der Bezirk Thal ist flächenmässig der grösste Bezirk des Kantons Solothurn (knapp 18 Prozent der gesamten Kantonsfläche). Im Thal leben rund 15'000 Einwohner, was 5,4 Prozent der Einwohner des Kantons entspricht. Aufgrund der Grösse verteilen sich die Einwohner auf eine grössere Fläche, so hat das Thal im Vergleich mit allen anderen Bezirken am wenigsten Einwohner pro Quadratkilometer. Dies heisst jedoch wiederum auch, dass die 5,4 Prozent Thaler für die Fläche von 18 Prozent zuständig sind und deren Infrastruktur sowie deren Finanzierung im Griff haben müssen. Dass dies nicht ganz aufgeht, liegt auf der Hand.

Das Thal ist somit auf die Solidarität des ganzen Kantons angewiesen. Das Thal hat noch ein weiteres Handicap: die Anzahl Arbeitsplätze. Über Jahre hinweg wurden die Arbeitsplätze im Thal immer knapper. Heute hat jeder zweite Thaler, welcher im Erwerbsleben steht, seinen Arbeitsplatz ausserhalb des Thals. Somit verlassen jeden Tag rund 2500 Arbeitspendler das Thal. Dazu kommen die Kantons- und Berufsschüler, welche in Solothurn, Olten oder sogar ausserkantonal zur Schule pendeln. Damit die Pendler vernünftig zum Arbeitsplatz kommen, braucht es einen gut ausgebauten öffentlichen Verkehr, aber auch entsprechende Infrastruktur für den Individualverkehr.

Leider hat heute der Individualverkehr Oberhand. Das sieht man auch daran, dass im Thal auf zehn stimmberechtigte Personen neun Fahrzeuge eingelöst sind, was verglichen mit dem kantonalen Schnitt sehr hoch ist. Der öffentliche Verkehr und vor allem die Kombination mit neuen Mobilitätslösungen müssen gefördert und ausgebaut werden. Damit der öffentliche Verkehr im Thal (und auch im Rest des Kantons) ausgebaut werden kann, muss der Kanton sein bisher eingefrorenes Globalbudget für den öffentlichen Verkehr aufbrechen. Ich hoffe sehr, dies wird in der nächsten Session des Kantonsrates gelingen und der öffentliche Verkehr kann entsprechend verbessert werden. Die Solidarität muss auch hier wieder stimmen. Damit das System mit Bus, Bahn, Langsamverkehr und dem motorisierten Individualverkehr funktioniert, muss die Infrastruktur stimmen. Leider ist diese schon länger nicht mehr im Gleichgewicht.

Das Engnis Klus verhindert, dass am Morgen und insbesondere am späteren Nachmittag das System funktioniert. Die Zeit zum und vom Arbeitsort verlängert sich. Schlimm ist auch, dass der Zeitverlust unberechenbar ist. Mit dem Auto liegt er zwischen 4.5 und 30 Minuten. Beim öffentlichen Verkehr wird es noch einen Tick tragischer: Wird ein Anschluss gebrochen, ist man meist sicher 30 Minuten verspätet, je nach Zielort sogar eine Stunde.

Es kann doch nicht sein, dass, wer am Morgen kurz vor 7 Uhr das Postauto im Dünnerntal steigt, zittern muss, ob er den Anschluss in Thalbrücke schafft oder nicht. Oder jene, welche mit dem Auto nach Oensingen fahren, jeden Morgen 15 Minuten zusätzlich einrechnen müssen, damit sie sicher den IC5 Richtung Zürich oder Biel erreichen. Auch der Fahrplan des Buskonzepts Thal 2024, mit zusätzlichen Busverbindungen an und von den Regionalzügen in Oensingen, wird mit der heutigen Situation zu einem Pokerspiel.

Somit hoffen wir auf die Solidarität des ganzen Kantons. Die 94,5 Prozent Nicht-Thaler Stimmberechtigten stimmen hoffentlich der Verkehrsanbindung Thal zu, damit der Verkehr im Thal weiterhin und noch besser funktioniert und das Thal nicht noch mehr Geld und Solidarität vom Kanton braucht, weil es wirtschaftlich immer schwächer wird.