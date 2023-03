Aus Gäuer Sicht: Rettungskette im Thal

Aus Thaler Sicht Rettungskette im Thal Markus Schindelholz 28.03.2023, 05.00 Uhr

Standort des Rettungsdienstes in Oensingen: Die First Responder sind auch dann besonders wichtig, wenn der Rettungsdienst mal etwas länger für die Anfahrt braucht. Bild: Bruno Kissling

Sie kennen sicher alle den Spruch «Eine Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied». Was physikalisch absolut korrekt ist, stimmt im übertragenen Sinn auch für viele andere Ketten.

In der ersten Hilfe spricht man von der Rettungskette. Wie die meisten von uns im Nothilfekurs für die Autoprüfung einmal gelernt haben, startet die Rettungskette bei den Personen, welche einen Notfall erkennen und einen Notruf an den Rettungsdienst (Tel. 144) absetzen.

In der zweiten Phase ist nun die erste Hilfe gefragt. Man muss nicht in einem Sanitätsverein sein, um helfen zu können. Das Wissen vom Nothilfe-Kurs und gesunder Menschenverstand helfen schon weit. Aber man muss es auch einsetzen. Hier gibt es leider eine sehr grosse Hemmschwelle. Ich appelliere an alle, ihr Wissen einzusetzen und einfach mit der ersten Hilfe zu starten.

Wir sind hier in der Region in der glücklichen Lage, dass sich diverse Mitglieder von Sanitäts- und Samaritervereinen wie auch von den Feuerwehren als sogenannte «First-Responder» zur Verfügung stellen. Der Rettungsdienst kann bei kritischen Notfällen, insbesondere bei Herznotfällen, diese First Responder alarmieren und einsetzen. Bei kritischen Notfällen zählt jede Minute.

Diese First Responder sind meist innert wenigen Minuten vor Ort und können die Personen, welche einen Notruf ausgelöst haben, unterstützen oder ablösen. Sie bleiben so lange auf dem Platz, bis der Rettungsdienst eintrifft, und unterstützen diesen noch weiter. Die First Responder sind auch dann besonders wichtig, wenn der Rettungsdienst für die Anfahrt mal etwas länger braucht.

Die First Responder sind besonders auf Herznotfälle geschult, beherrschen die Herzdruckmassage und können automatische externe Defibrillatoren (AED) einsetzen.

Das Zusammenspiel der Rettungskette bei Herznotfällen ist sehr wichtig. Erst kürzlich hat ein Rettungssanitäter in einem Interview folgende Aussage gemacht: «Die Reanimationen, die ich in meinem Berufsleben als erfolgreich erlebte, waren allesamt nur dank den Ersthelfern erfolgreich. In all diesen Fällen haben Ersthelfer rechtzeitig mit der Herzdruckmassage begonnen und gut alarmiert. Der Rettungsdienst kommt in solchen Situationen immer zu spät. Dann haben die Patienten keine Chance mehr. Je besser alle zusammenarbeiten – Ersthelfer, Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei und alle anderen – desto besser ist das für die Patienten.»

Letztes Jahr wurde im Thal ein Manko erkannt. Es haben zwar diverse Geschäfte, Firmen und Organisationen einen Defibrillator. Diese sind jedoch meist nur für das entsprechende Geschäft gedacht und ausserhalb der Öffnungs- oder Bürozeiten nicht greifbar. Die Einwohnergemeinde Balsthal hat darauf reagiert und der Beschaffung von mehreren Geräten zugestimmt.

Das erste von diesen Geräten ist nun am Bahnhof Balsthal montiert und 24 Stunden am Tag für alle zugänglich. Weitere Geräte werden nach und nach über das ganze Dorf verteilt und verfügbar gemacht. Mit diesen Geräten wird das zweite und dritte Glied der Rettungskette markant gestärkt. Dank den Ersthelfern können diese Geräte gezielt eingesetzt werden.

Wie schon zu Beginn erwähnt, ist die Rettungskette nur so stark wie das schwächste Glied. Damit das erste Glied gestärkt wird, braucht es Sensibilisierung. Die Sensibilisierung zielt darauf ab, dass Notfälle erkannt, die Rettungskette gestartet und die Hemmschwellen abgebaut werden. Dies richtet sich an die ganze Bevölkerung. Der Grundsatz ist klar: Nur Nichtstun ist falsch.

Markus Schindelholz, First Responder des Sanitätsvereins Balsthal