Aus Thaler Sicht: Die Ruine Neu-Falkenstein ist die schönste Burg

Aus Thaler Sicht Neu-Falkenstein – die schönste Burg der Welt Martin Neuenschwander, Kanti-Lehrer aus Balsthal 31.05.2022, 05.00 Uhr

Die Ruine Neu-Falkenstein in Balsthal. Patrick Lüthy

Die schönste Burg der Welt soll sich im Thal befinden? Eine doch etwas gewagte Behauptung! Überhaupt, was soll dieses Vergleichen und diese Rangliste? Alles berechtigte Einwände und dennoch nicht ganz richtig. Ein Vergleich hilft, etwas besser einzuordnen. Eine Rangierung zwingt uns, genauer hinzuschauen, wobei eine subjektive Beurteilung nicht ganz von der Hand zu weisen ist.

Es gibt Tausende von Burgen, doch geografisch lässt sich die Ritterburg auf der Weltkarte auf Europa, den Kaukasus und den Nahen Osten einschränken. Weder in Amerika noch Asien oder Afrika kennt man die Steinbauten mit Mauer, Bergfried und Kemenaten. Befestigte Siedlungen sehen dort anders aus.

Von den Ritterburgen des Hochmittelalters sind seit dem 12. Jahrhundert unzählige Burgen verschwunden oder es sind gerade noch ein paar karge Steinhaufen davon übrig. Eine Neuschöpfung wie das Schloss Neuschwanstein bei Füssen aus dem 19. Jahrhundert ist zwar spektakulär in Szene gesetzt worden, kann aber nicht mit der langen Geschichte der alten Gemäuer mithalten.

Eine Ritterburg, von der die wesentlichen Strukturen noch sichtbar sind, ist ein seltenes Objekt, das aber an strategisch wichtigen Durchgangsrouten gehäuft anzutreffen ist. Glücklicherweise werden die noch vorhandenen Zeugen der Vergangenheit sorgfältig gepflegt. So gibt es hervorragende Beispiele wie die Burg Runkelstein im Südtirol oder die Lenzburg im Aargau. Das gilt auch für Neu-Falkenstein, obwohl die Ritterburg 1798 angezündet worden ist, wichtige Bauten verlor und seither eine Ruine ist.

Wenn man von der Schönheit einer Burg spricht, denkt man wahrscheinlich an die Proportionen des Gebäudes, ihren Zustand und ihren Charakter, aber man zieht bestimmt auch ihre Einbettung in die Landschaft mit ein. Wer könnte sich des Eindrucks erwehren, den das grimmige Eilean Donan Castle im Norden Schottlands macht, das schwer und trutzig seit Jahrhunderten die Gestade des Loch Duich bewacht? Wer ist nicht begeistert vom Burgenabschnitt zwischen Rüdesheim und Koblenz, wo zum Beispiel die Burg Stahleck sich an den Fels klammert und auf den gemächlich dahinziehenden Rhein hinunterblickt?

Ein einmaliges Schauspiel von der hohen Warte aus. Wer kann sich der Faszination der Katharerburgen im Südwesten Frankreichs entziehen, die auf schroffen Pyrenäengipfeln in den Wolken zu schweben scheinen? Wer Peyrepertuse, Quéribus oder das uneinnehmbare Montségur erklommen hat, ist nicht nur von ihrer Erhabenheit beeindruckt, sondern erschaudert auch ob der jähen Tiefen, die sich unter den Mauern öffnen.

Neu-Falkenstein nimmt in dieser Hinsicht ebenfalls einen sehr prominenten Platz ein. Die Burg sitzt auf einem Felskamm am Rande der äusserst schmalen Klus Lobisey. Auf der anderen Seite des Durchgangs steigt der Felsenkamm wieder steil an gegen die Holzfluh, sodass der Eindruck entsteht, als ob die Burg aus dem Felsen herausgehauen sei. Das wahre optische Wunder ist nur aus der Höhe der umliegenden Jurazüge erkennbar. Wegen der Lage auf dem Felsenkamm und der tief einschneidenden Klus hebt sich die Burg von der im Hintergrund mächtig sichtbaren zweiten Jurakette etwas ab.

Es entsteht der Eindruck eines Reliefs, das einen Tiefensog entwickelt, ähnlich wie man es von den im 19. Jahrhundert sehr beliebten Stereobildern her kennt. Die Burg scheint auf ihrem Felskamm wie ein Schiff auf einer Woge zu verharren, umgeben von massiven Kalkfelsen. Im Frühling verleihen die nuancenreichen Grüntöne des Mischwaldes dem ganzen Bild eine fröhliche Leichtigkeit. Absolut magisch erscheint diese Ansicht aber in ihrem Herbstkleide, wenn die unzähligen Braun- und Gelbtöne des sich zur Winterruhe vorbereitenden Waldes eine goldene Aura erzeugen, in der die Burg wie ein Prunkstück aus vergangenen Zeiten hervorsticht.

Die schönste Burg der Welt? Wer möchte dies schon abschliessend festlegen? Aber Neu-Falkenstein reiht sich ein in die Burgen, die die Betrachtenden mit ihrer magischen Aura in den Bann ziehen.