Aus Thaler Sicht: Stromsparen im Gäu und im Thal

Letztes Wochenende haben wir wieder einmal die Zeit umgestellt. Für die meisten bedeutete dies einfach eine Stunde länger schlafen und nichts Weiteres. Die Winterzeit ist unsere Standardzeit. Da sie heute nur mehr im Winter gilt, wird sie auch Winterzeit genannt. 1884 wurde von Greenwich aus die ganze Welt in Zonen eingeteilt, in welcher jeweils die gleiche Zeit gilt. In jeder Zone hat die Sonne mittags um 12 Uhr den höchsten Stand. Seither gilt für uns die mitteleuropäische Zeit.

Die Zeitumstellung auf Sommerzeit wurde in Europa erstmals am 30. April 1916 während des Ersten Weltkrieges vollzogen. Umgestellt wurde sie im Deutschen Reich und in Österreich-Ungarn. Durch die Massnahme versprach man sich Energieeinsparungen bei der künstlichen Beleuchtung an langen Sommerabenden.

Als Reaktion darauf führten zahlreiche andere europäische Länder, einschliesslich der Kriegsgegner Grossbritannien und Frankreich, noch im selben Jahr die Sommerzeit ebenfalls ein. Die Grundidee war also, Energie zu sparen. Auf Englisch heisst die Sommerzeit auch nach wie vor «daylight saving time».

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde überall herumexperimentiert, verschiedene Länder führten die Sommerzeit ein, andere schafften sie wieder ab. In den USA wurden diese sehr regional festgelegt, was dazu führte, dass es sogar in einzelnen Städten verschieden Zeiten gab. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Sommerzeit in Deutschland und den besetzten Gebieten wiederum eingeführt.

Nach dem Krieg gab es 1947 sogar eine zweistündige Sommerzeit, um das Tageslicht maximal auszunutzen. Ansonsten wurde die Sommerzeit nach dem Zweiten Weltkrieg nach und nach wieder abgeschafft. Erst die Ölkrise führte 1973 wiederum dazu, dass Frankreich zum Energiesparen die Sommerzeit einführte. Weitere Länder folgten, jedoch eher um eine Vereinfachung im grenzüberschreitenden Verkehr zu erzielen.

In der Schweiz kannte man 1941 und 1942 ebenfalls die Sommerzeit. 1977 wurde per Gesetz beschlossen, die Sommerzeit wieder einzuführen. Dagegen wurde jedoch das Referendum ergriffen und an der Abstimmung 1978 wurde die Einführung vom Volk knapp abgelehnt. 1980 war das Chaos perfekt, als rings um die Schweiz überall Sommerzeit herrschte und es an jeder Grenze dauernd Verwirrungen gab. Das schweizerische Gesetz für die Sommerzeit wurde 1980 schliesslich nochmals angepasst und seit 1981 kennen wir auch die Sommerzeit.

Sparen wir jedoch heute noch Energie mit der Sommerzeit? Die gesellschaftliche, industrielle und vor allem auch die Entwicklungen der elektronischen Mittel hat sich seit dem Ersten Weltkrieg markant gewandelt.

Eine Studie von 2005 aus Deutschland belegt, dass mit der Sommerzeit in der westlichen Welt kaum mehr Energie gespart wird. Der Vorteil der Ausnutzung des Tageslichtes, um Energie zu sparen, hat sich seit der Erfindung der LED-Beleuchtung noch mehr reduziert. Die effektivste Art, Energie zu sparen bei der Beleuchtung, sei dies auf den Strassen, Flughäfen, der Industrie wie auch bei den Privathaushalten, ist, auf LED-Leuchtmittel umzusteigen.

Weiter soll und muss auf die Lichtverschmutzung geachtet werden. Es bringt nichts, wenn Leuchten rundherum und vor allem in den Himmel leuchtet, anstatt nur dorthin, wo man es wirklich braucht. Wie gross die Lichtverschmutzung wirklich ist, sieht man gut von der Roggenfluh aus. Es sei jedem mal geraten, in der Nacht von der Roggenfluh aus einen Blick auf das Mittelland und auf das Thal zu werfen. Im Thal sind wir nicht schlecht, also dunkler, doch können wir sicher noch mehr tun. Die Sommerzeit hilft uns dabei jedoch nicht mehr.

