Aus Thaler Sicht Höngen liegt am Meer Martin Neuenschwander, Kantonsschullehrer, Balsthal 14.12.2021, 05.00 Uhr

Und plötzlich liegt Höngen am Meer, stellt unser Kolumnist fest. Stefan Walther

Die Strasse von Höngen Richtung Brunnersberg führt einen direkt auf die zweite Jurakette zu Orten, die Wolfgang Hafner als «dort oben die Freiheit» bezeichnet hat. Gerade im Herbst finde ich aber schon den Weg zur «Freiheit» bemerkenswert, denn man kann einer Naturerscheinung begegnen, die einen nachhaltigen Eindruck hinterlässt. Kurz vor der Abzweigung in den «Bremgarten» erheben sich zur Linken kleine, knorrige Föhren, die hoch über dem jähen Abgrund in den Himmel ragen. Wir befinden uns auf Laupersdörfer Gebiet, nahe einem Felsabbruch, der «Risi» heisst und in dem ein sehr lichter Wald aus den erwähnten Föhren sichtbar ist. Spektakulär, wie sich die kleinen Bäume in luftiger Höhe an die Kalkfelsen krallen.

Es kommt mir vor, als habe ich eine solche Landschaft schon anderswo gesehen und plötzlich wird mir klar, wo: Es war auf einer Fahrt vom Städtchen Cogolin hinunter nach Pramousquier an der Côte d’Azur. Kleine, knorrige Föhren links und rechts der Passstrasse hielten sich an den bleichen Kalkfelsen der Calanque fest.

Je mehr man sich nach unten bewegte, desto grösser wurden die Bäume, mächtige Pins parasols und wildes Maquisgestrüpp bildeten die Vegetation, bevor plötzlich der Blick auf das gleissende, blaue Meer frei wurde. Dieser grandiose Ausblick kam mir wieder in den Sinn, als ich die Föhren betrachtete und mir wurde klar, dass ich hier auf den Ausblick aufs Meer verzichten müsste, nicht einmal einen See oder einen grossen Fluss gäbe es zu sehen.

Die Karstfelsen haben es bezüglich des Wassers jedoch in sich. Sie sind sehr spröde und verbergen ein geheimnisvolles Innenleben. Niemand weiss genau, wo die Wasserläufe verlaufen, auch Versuche mit gefärbtem Wasser konnten keine endgültigen Ergebnisse liefern. Das Wasser sammelt sich auf den Jurahöhen, verschwindet in einem weitverzweigten System im Berg und tritt irgendwo wieder aus.

Mir wurde erzählt, dass es auch ein mysteriöses Belüftungssystem gibt, sogenannte Rauchsilos. Warme Luft wird in einem nicht einsehbaren Tunnelsystem durch diese Karstlandschaft transportiert und bietet in der kalten Jahreszeit den Tieren einen warmen Unterschlupf unter der eisigen Schneedecke. So ist es möglich, während des Herbstes im Gebiet der «Risi» Amphibien und Reptilien zu beobachten, die den Weg in die Höhe suchen. Mit grosser Wahrscheinlichkeit ziehen sie sich dann ins Innere dieser Rauchsilos zurück, die die Tiere mit einem lauen Lufthauch beglücken. So können der Feuersalamander, die Mauereidechse oder die Juraviper auch garstigsten Aussentemperaturen trotzen und sich bei den ersten Frühlingsstrahlen wieder auf den côte-d’azur-ähnlichen Abhängen sonnen.

Mein Blick fällt hinunter ins Thal, aber statt der vertrauten Dörfer Laupersdorf, Matzendorf und Aedermannsdorf sehe ich nun eine blassgraue, wogende Weite, die sich bis zum Horizont hinzieht. Nur die Inseln Schwengimatt, Hellchöpfli und Rüttelhorn gucken aus dem Nebelmeer hervor und machen das imaginierte Bild von vorher plötzlich vollständig. Genau so spektakulär, wie die Aussicht auf das Mittelmeer, ist der Blick vom Jura auf das Nebelmeer und auch wenn dies nur für den Herbst und unter Berücksichtigung einer ganz bestimmten Wetterlage gilt, auch wenn das Sonnenlicht fahler und die Reflektionen im Nebelmeer nicht vorhanden sind, komme ich nicht herum, festzustellen: Höngen liegt am Meer.