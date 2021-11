Aus Thaler Sicht Freiwilligenarbeit muss künftig generationenübergreifend stattfinden Markus Schindelholz, Geschäftsführer OeBB, Balsthal 16.11.2021, 05.00 Uhr

Junge Leute, die sich freiwillig engagieren, seien immer seltener, schreibt unser Autor Markus Schindelholz. Michel Lüthi/Archiv

In den vergangenen Wochen war in den Medien die Freiwilligenarbeit und das sogenannte Milizsystem der Schweiz immer wieder ein Thema. Es sei eine grosse Errungenschaft unseres Landes, dass viele Organisationen und auch das politische System dank des Milizsystems so gut funktionieren. Die heutige Schweiz habe davon sehr profitiert und auch unser Wohlstand beruhe zum Teil darauf.