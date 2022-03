Fake News in den Medien: Kommentar aus Thaler Sicht

Aus Thaler Sicht Fake News Sammy Deichmann 01.03.2022, 05.00 Uhr

Ennio Leanza / KEYSTONE

Neulich kam in der renommierten NZZ ein Artikel, in dem sich der Journalist über unsere Mimosenhaftigkeit ausgelassen hat. Er war der Meinung, dass eine Gesellschaft alle Meinungen, und seien sie noch so absurd, aushalten müsse. Okay, kann man so sehen, sag ich. Aber, Meinungen sind eben Meinungen, nicht Tatsachen.

Fangen wir mal mit den Tatsachen an. Eine Tatsache, auch Fakt oder Faktum, ist je nach Auffassung ein wirklicher, nachweisbarer, bestehender, wahrer oder anerkannter Sachverhalt. So sagt es Wikipedia.

Was in der Zeitung abgedruckt wird oder im Radio und Fernsehen gezeigt wird, wird allgemein als Tatsache wahrgenommen und sollte, nach den Regeln des guten Journalismus, auch einem Faktencheck unterzogen worden sein. Immerhin beziehen die meisten von uns aus ebendiesen Medien die Informationen, aus denen wir unsere Meinungen bilden. Aber stimmt das mit dem guten Journalismus überhaupt?

Ich selbst verfasse für meinen Sportlersohn regelmässig Pressemitteilungen, die von den allermeisten Medien ohne Rückfragen oder irgendwie erkennbare Recherche eins zu eins abgedruckt werden. Die Zeitungen oder Sender, die nachfragen, ein Interview wollen oder eigene Recherchen auf den Weg bringen, kann ich an einer Hand abzählen.

Das mag daran liegen, dass die Redaktionen landauf, landab keine Ressourcen mehr haben, selbst journalistisch tätig zu sein. Es zeigt aber auch, dass in den Meldungen jede Menge Platz für verfälschte, unrichtige, schöngefärbte oder gelogene Darstellungen ist.

Ein Grossteil der Meldungen, die von Zeitungen weitergegeben werden, stammen von Nachrichtenagenturen wie Keystone, DPA, AFP, Reuters usw. Bei Nachrichten aus diesen Quellen gehe ich davon aus, dass sie hinterfragt und auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft wurden. Die Agenturen könnten sich Fehlmeldungen ganz einfach nicht leisten.

Was ich damit sagen möchte, ist: Es muss nicht alles Tatsache sein, was in unseren Zeitungen steht. Ganz zu schweigen von den sozialen Medien, in denen jedermann und -frau jeden noch so absurden Blödsinn verbreiten darf. Eben Meinungen, die sich allerdings mit Fakten vermischen. Kaum jemand beginnt seinen Satz mit «Nach meiner Meinung …»

Wir bilden uns unsere Meinungen aus Quellen, die oft genug von Interessengruppen missbraucht werden, um unsere Meinungen in ihrem Sinne zu manipulieren. Verstehen Sie mich richtig, ich spreche nicht von anderen Meinungen, sondern von Manipulationen. Fake News – oder bewusste Falschmeldungen – hat es immer schon gegeben.

In totalitären Staaten sind sie an der Tagesordnung, und wie weit das führen kann und mit welchen Folgen, bekommen wir aktuell im Drama um die Ukraine vorgeführt. Aber bei uns? Müssen wir das wirklich ertragen?

Wenn uns in Abstimmungszeiten Plakate mit besonders schrillen Aussagen ins Blickfeld gehängt werden, kann ich verstehen, dass diese plakativ sein, also eine Aussage auf den Punkt bringen müssen. Aber müssen wir unseren Blick wirklich durch verdrehte und falsche Aussagen trüben lassen? Oder den gewählten Nationalrat ertragen, der in der Arena mal kurz ein Schildchen mit bewusst falschen Zahlen in die Höhe hält? Wollen wir uns durch plumpe Lügen manipulieren lassen?

Man sagt ja «Lügen haben kurze Beine» oder «Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht». Packen wir sie an ihren kurzen Beinen. Und denken Sie daran: Alles bloss meine Meinung.