Aus Thaler Sicht: Ruine Alt-Bechburg ist in Vergessenheit geraten

Aus Thaler Sicht Die vergessene Burg: Alt-Bechburg in Holderbank Martin Neuenschwander, Kantilehrer aus Balsthal 16.11.2022, 05.00 Uhr

Die Alt-Bechburg in Holderbank ist in Vergessenheit geraten, könnte aber schon bald eine Renaissance erfahren, schreibt unser Kolumnist. Robert Grob/Archiv

Ich war gerade in den Vorhof der Ruine Alt-Bechburg getreten, ein bisschen schwerer atmend vom Aufstieg, als ich etwas Kleines glänzen sah. Ein Metallstück – ohne Zweifel – matt zwar vom Schmutz, eine Münze wohl.

Beim Nähertreten kam mir in den Sinn, dass hier in den 1930er-Jahren ein zerbrochener Topf mit 5216 Silberpfenningen gefunden worden war, als der Historische Verein des Kantons Solothurn die Burg erstmals seit langer Zeit wieder renoviert hatte. Es handelte sich dabei zum überwiegenden Teil um bischöfliche Brakteaten, wie sie Ende des 12. Jahrhunderts in Solothurn geprägt worden waren.

Könnte es sein, dass schon bald weitere Fundstücke – davon meines – den Teil ergänzten, den man heute im Museum Blumenstein zu Solothurn sehen kann? Ich hob das Metallstück auf und tatsächlich, es war eine Münze. Aber sie war mir wohlbekannt und machte mich um 20 Rappen reicher. Doch der Gedanke, dass diese eher unscheinbare Burganlage wohl noch einige offene Geheimnisse beherbergte, liess mich nicht mehr los und ich suchte nach weiteren Informationen.

Dabei stiess ich auf ein Aquarell, das der Berner Maler Albrecht Kauw 1660 gemalt hatte, auf dem die Burg noch deutlich prächtiger zu sehen ist. Ganz oben auf einem mächtigen Felsen, der die Hälfte des Blattes einnimmt, sieht man den alles dominierenden Bergfried, von dem aus ein Gemäuer sich dem Felsgrat entlangschlängelt. Allerdings zerfällt die Mauer schon, der Betrachter wird sich gewahr, dass die Burg im 17. Jahrhundert ihre besten Tage gesehen hat. Zur Linken kann man den Vorhof sehen, in dem sich ein kleines Gebäude mit intaktem Dach befindet. Trotz des drohenden Zerfalls thront die Burg majestätisch hoch über Holderbank, im Hintergrund ist die Schlosshöchi zu sehen, hinter der es auf die andere Seite des Bergrückens zur Blüemlismatt geht.

Welch ein Unterschied zu heute. Man muss fast wissen, dass sich an dieser Stelle eine Burg befindet. Zwar steht sie immer noch auf dem gleichen mächtigen Felsen, aber der Bergfried ist fast verschwunden, das kleine Haus im Vorhof auch und von der markanten Umfriedung sind gerade noch einige Grundmauern geblieben. Man geniesst von der höchsten Stelle aus eine hervorragende Aussicht Richtung oberer Hauenstein und ins Thal. Zudem sind die Strassen nach Bärenwil und über die Tiefmatt Richtung Oberbuchsiten zu sehen. Weder eine Truppe noch ein grösseres Gefährt könnten unerkannt diese strategisch wichtige Stelle passieren.

In der Tat hatte die Burg eine grosse Bedeutung. Gemäss des Historikers Oliver Steinmann gründeten die Freiherren von Bechburg hier um 1050 ihre Stammburg. Diese wurde zu einer Doppelburg ausgebaut, deren Teile zwei Familienzweigen gehörten.

In der vorderen Burg wohnte jene Linie, der sich später «von Falkenstein» nannte. In der hinteren Burg wohnte der Familienzweig, der weiterhin «von Bechburg» hiess. Die beiden Geschlechter prägten unsere Gegend, denn sie bauten weitere Burgen an den neuralgischen Stellen der wichtigen Durchgangsroute. Alt-Bechburg war wahrscheinlich die Mutterburg von Neu- und Alt-Falkenstein in Balsthal und Neu-Bechburg in Oensingen.

Doch schon Franz Haffner berichtete in seiner Chronik von 1666, dass Alt-Bechburg schlecht unterhalten sei. Als ein Brand 1713 die Burg weiter zerstörte, wurde sie nie mehr aufgebaut und zerfiel als rege genutzter Steinbruch. Albrecht Kauws Aquarell ist wohl das letzte Zeugnis, welches das einst 100 Meter lange mächtige Gebäude noch in seiner bereits zerfallenden Pracht zeigte.

Die Burg ist somit etwas in Vergessenheit geraten, doch die historische Aufarbeitung und weitere Renovationen könnten sie plötzlich in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Ich bin gespannt auf die Renaissance von Alt-Bechburg.