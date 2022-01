Bezirk Thal wäre ideal für einen Hockeyverein.

Aus Thaler Sicht Das Thal – das ideale Hockeycountry Martin Neuenschwander, Kantonsschullehrer, Balsthal 25.01.2022, 05.00 Uhr

Der HC Laupersdorf wird 2019 zum dritten Mal in Folge und zum siebten Mal in der Klubgeschichte Schweizer Meister. Markus Müller

Wenn es im Januar eisig kalt wurde, ergab es sich, dass wir unsere Hockeystiefel bereitstellten und auf Natureis Eishockey spielten. In Balsthal wurden entweder auf dem Parkplatz des Schwimmbads Moos oder auf dem Pausenplatz des Rainfeldschulhauses ein grosses Eisfeld hergerichtet, das bis zum nächsten Tauwetter genutzt werden konnte. Ganze Nachmittage und Abende verbrachten wir dort, übten uns im Schlittschuhfahren und Hockeyspielen. Ich erinnere mich sogar an einen epischen Match auf dem Froschweiher (aka Leisiweiher) in der «Bütty», der in einem kalten Winter zugefroren war.

Man konnte diese Naturanlagen im ganzen Thal beobachten. Das grösste Eisfeld befand sich in Herbetswil vor dem Schulhaus, wo in nächtelangen Vorarbeiten ein glitzerndes Spielfeld errichtet wurde. Das allerschönste Hockeyfeld war allerdings in Welschenrohr anzutreffen. Als wir den Hammerrain hinauffahrend ins tief eingeschneite Dorf kamen, von der Sonne begrüsst wurden und ein perfekt hergerichtetes Spielfeld mit richtigen Banden und Eishockeytoren antrafen, glaubten wir, in einem Kurort der Alpen einzutreffen.

Welschenrohr ist meines Wissens das einzige Dorf, in dem Hockeyfreunde ein Team bildeten und regelmässig zusammenspielten, bei fehlendem Eis auch in der Halle in Moutier. Daraus entwickelte sich die Inlinemannschaft der Red Bull Flyers. Später gab es den Inlineclub der Wild Cats, der aber seit 2016 nicht mehr an Meisterschaften teilnimmt.

Manchmal stelle ich mir vor, was wohl passiert wäre, wenn in den 1970er-Jahren eine Eishalle im Thal gebaut worden wäre. Hätte sich das Eishockey ähnlich entwickelt wie in vergleichbaren Regionen der Schweiz, die heute in der National League Kultstatus geniessen? Ambrì, Langnau und Ajoie sind Vereine, die ländlich geprägt sind, ohne potente Geldgeber auskommen müssen und nicht von einem städtischen Umfeld profitieren können. Als ewige Underdogs versuchen sie, mit Kampf und List zu bestehen und wissen die treusten Fans hinter sich.

In Ambrì spielte man jahrelang auf Natureis in der Cava, im Schatten der schroffen Flanken der Leventina, bevor 1957 die Valascia gebaut wurde und man dort bis 2021 spielte. Erst das Stadion ermöglichte den beständigen Aufbau eines Hockeyvereins, der heute zu den beliebtesten der Schweiz gehört. Das neue Stadion (2021) – von Mario Botta gebaut – ist das schönste der Schweiz und übertrifft sogar den Hockeytempel von Davos.

Ganz ähnlich in Langnau, wo die 1959 gebaute Kunsteisbahn Ilfis einen regulären Saisonbetrieb erlaubte. 1975 wurde sie mit einem Dach versehen und 2012 umfassend renoviert. Heimspiele in Langnau können zum rauschenden Fest ausarten, natürlich nur, wenn die Tigers gewinnen.

In der Ajoie hat man zuerst auf gefrorenen Weihern gespielt, bevor 1974 die Eishalle Voyeboeuf am Eingang von Porrentruy gebaut wurde. Ab diesem Zeitpunkt ging es aufwärts mit dem Klub, er war viele Jahre in der Swiss League dabei, bis letztes Jahr der Aufstieg in die National League gelang, auch dies in einem vollständig renovierten Stadion.

Dies wäre im Thal sicher ähnlich verlaufen. Da wir nicht nur in den zwei Januarwochen Eishockey spielen wollten, schnallten wir uns Rollschuhe an und begannen die Saison im Herbst wie die Profis. Ich erinnere mich an «grosse» Duelle in den 1980er-Jahren zwischen Balsthal und Laupersdorf mit Hinspiel im Moos Balsthal und Rückspiel auf dem Pausenplatz vor dem Feuerwehrmagazin in Laupersdorf. Dieses wilde Rollschuhhockey wurde mit der Zeit zum anerkannten Inlinehockey und es ist überhaupt nicht verwunderlich, dass aus diesen ersten enthusiastischen Versuchen 1994 ein solider Verein entstanden ist, der mit sieben Schweizer-Meister-Titeln zu den besten in der ganzen Schweiz gehört: der HC Laupersdorf.

Leider ist aus den Thaler Eishockeyträumen (noch) nichts geworden. Es gibt jedoch sehr viele Hockeyfans, die mit grosser Mehrheit den EHC Olten unterstützen, der drauf und dran ist, heuer den Aufstieg in die höchste Hockeyliga zu realisieren. Auch SC-Langenthal-Fans sind im Thal zahlreich vertreten. Diese pilgern jeweils in den altehrwürdigen Schoren. Den Thaler HC gilt es noch zu gründen, bestimmt würde ein Falke das Leibchen zieren.