Wie viel Gewohnheit ist gewöhnlich? Kolumne von Pascal Froidevaux

Aus Gäuer Sicht Wie viel Gewohnheit ist gewöhnlich? Pascal Froidevaux, Verwaltungsrat «S: Stebler», Oensingen Jetzt kommentieren 23.02.2022, 05.00 Uhr

Ein neues Restaurant ausprobieren oder beim Altbekannten bleiben? Mit dieser Frage setzt sich Kolumnist Pascal Froidevaux auseinander. Patrick Lüthy

Wir kennen das alle. Es ist Freitagabend nach einer intensiven Woche. Um es uns gut gehen zu lassen, planen wir ein Abendessen in einem Restaurant. Die Frage nach dem «Wohin» stellt sich als ein schier unüberwindbares Problem heraus. Wollen wir endlich einmal den neuen Spanier ausprobieren oder doch lieber wieder in den altbekannten Landgasthof, dessen Speise-, Saison- und Weinkarte wir auswendig kennen?

Bereits die Vorstellung, mit einer noch unbekannten Menu-Auswahl konfrontiert zu werden – ohne die geläufigen Klassiker, löst tiefgründige innere Spannungen aus und nagt an der wohltuenden Beständigkeit des «Rösslis». Oder wie wäre es mit dem neuen Pop-up-Restaurant, von dem unsere jüngste Mitarbeiterin neulich berichtet hat? Smart, vegan und hipp. Es wird nicht einfacher. Wagen, etwas Neues zu entdecken oder doch lieber beim Beständigen, Bekannten bleiben?

Vom Unerwarteten positiv überrascht zu werden, ist eine bereichernde, inspirierende Vorstellung. Bei dem Gedanken an das heimelige Ambiente im «Rössli »und den Geschmack des Cordon bleus kommt die Abenteuerlust ins Wanken.

Es ist bekannt, dass wir Gewohnheitstiere sind. Die hinter uns liegenden zwei Jahre limitierten uns beim Erkunden und Entdecken. Das Reisen – mit allen Sinnen in neue Welten eintauchen – war schwierig bis unmöglich. Die «Test-itis» brachte den Charme des Spontanen zum Erliegen.

Nun haben wir einen Grossteil der Freiheit zurückgewonnen. Wir können uns wieder an Lippenstiftfarben und einem freundlichen Lächeln erfreuen. Das Betreten eines Restaurants gleicht nicht mehr dem Check-in eines Überseefluges.

Doch war die Beschränkung nicht auch Honig für unsere Lethargie und Balsam für das Gewohnte? Ich denke, es wird diesen Frühling und Sommer gefeiert, getanzt und gereist, als gäbe es keine nächste Welle. Sehen wir uns nach dem Neuen und Unbekannten oder finden wir das auswendig Gelernte, Beständige nun doch am besten?

Ich weiss es nicht und werde es wohl auch nicht so schnell herausfinden. Meine Schwiegereltern werde ich auch künftig kritisieren, wenn sie abermals im selben Restaurant essen und selbst werde ich es genauso machen. Das in der Gewohnheit lieb gewonnene wird zum festen Anker und das Neue lockt und reizt. Sind wir gespannt, was die nächsten Monate bringen.

