Kolumne Aus Gäuer Sicht Beat Nützi

«Aus Gäuer Sicht» Stadt-Land-Graben und andere Senken Unser Kolumnist macht sich Gedanken zum Stadt-Land-Graben und anderen Gesellschaftsgräben. Beat Nützi 28.09.2021

Vor der Abstimmung hängte das Komitee Pro Verkehrsanbindung Thal Plakate in der Klus auf. In dieser Frage tat sich kein Stadt-Land-Graben auf. Bruno Kissling

Immer mehr ist hierzulande von einem Stadt-Land-Graben die Rede. Bereits wird dieser Begriff auf der politischen Bühne instrumentalisiert. Vor allem nach den Abstimmungen vom 13. Juni dieses Jahres ist dieser Graben in den Fokus gerückt. Denn in den drei Nein zum CO2-Gesetz und zu den beiden Pestizid-Initiativen manifestierte sich ein ungewöhnlich grosses Gefälle zwischen Stadt und Land.

Doch ein Blick auf die Abstimmungsergebnisse der letzten 20 Jahre zeigt ein ausgewogenes Bild: Laut NZZ am Sonntag überstimmte das Land die Stadt bei nationalen Urnengängen 29-mal und die Stadt das Land 22-mal. In mehr als 70 Prozent aller Entscheide waren Stadt und Land einer Meinung. Aber es schleckt keine Geiss weg: Die Kluft zwischen dem Stimmverhalten der Städter und demjenigen der Landbevölkerung ist in den letzten zwei Jahren deutlich gewachsen. Das zeigte sich nicht nur bei den Umweltvorlagen, sondern etwa auch beim Verhüllungsverbot, beim Jagdgesetz oder beim Vaterschaftsurlaub. Nicht bestätigt wurde allerdings der Stadt-Land-Graben beim Urnengang vom vergangenen Wochenende, an dem auf Bundesebene über die «Ehe für alle» und die 99-Prozent-Initiative abgestimmt wurde.

Und auch auf kantonaler Ebene gab es keine Gräben: Sämtliche Bezirke und praktisch alle Gemeinden sagten Ja zur Verkehrsanbindung Thal (Umfahrung Klus) und Nein zur Erweiterung der Gemeindeautonomie betreffend Vergabe des Stimm- und Wahlrechts an Ausländer auf kommunaler Ebene.

Doch ein einziges Abstimmungswochenende wird den Trend zunehmender Spannungen zwischen der Stadt- und der Landbevölkerung kaum brechen können. Das liegt auch an den unterschiedlichen Problemstellungen. Die Städte leiden unter Sicherheits- und Verkehrsproblemen und unter der Knappheit des Wohnangebots. Und die Landregionen haben zu Recht Angst vor neuen Sparrunden; vor Abbau von Arbeitsplätzen, Dienstleistungen, vom Abbau von Schulangeboten oder Anschlüssen an den öffentlichen Verkehr. Und nicht zuletzt vor dem Strukturwandel in der Landwirtschaft.

Hinzu kommen unterschiedliche Mentalitäten. Die Menschen auf dem Land gehen Veränderungen etwas pragmatischer an als die Städter, auch in zeitlicher Hinsicht. Deshalb entstehen Spannungen, wenn mit grossem Regelungsdruck Veränderungen erzwungen werden sollen. Zum Beispiel beim Umweltschutz.

Allerdings könnte gerade das wachsende Umweltbewusstsein in der gesamten Bevölkerung – also sowohl in der Stadt wie auf dem Land – zu einer Zuschüttung des Stadt-Land-Grabens führen. Voraussetzung sind jedoch überzeugende Massnahmen mit einer umsichtigen und zeitlich vernünftigen Umsetzungsplanung. Erfahrungen zeigen: Ein gesellschaftlicher Wandel benötigt hierzulande Jahrzehnte. Das Frauenstimmrecht und die Ehe für alle lassen grüssen. Auch beim Thema Umweltschutz braucht es für Veränderungen mindestens zwei Generationen. Ein Beispiel: Wurde die Idee von Abfalltrennung in den 1970-er Jahren noch belächelt, ist es heute selbstverständlich, dass man verschiedene Materialien trennt und sogar wiederverwertet.

In Abstimmungen spiegeln sich denn auch solche langfristigen Veränderungen viel stärker und nachhaltiger als kurzfristige Mobilisierungen. Deshalb ist es auch nicht zielführend, aufgrund von einzelnen Abstimmungsresultaten auf einen plötzlichen Gesinnungswandel zu schliessen.

Fakt ist: Wo polarisiert wird, tun sich Gräben auf. Nicht nur zwischen Stadt und Land, sondern auch zwischen den Geschlechtern und unter den Generationen. Zusätzlich schaffen die Corona-Pandemie und deren Folgen immer mehr Nährboden für Konflikte. Statt Gemeinsinn, Solidarität und Toleranz gibt es Polarisierung, Radikalisierung und Ausgrenzung. Bashing aller Art ist en vogue. Und auf der politischen Bühne scheint niemand in der Lage zu sein, um Gegensteuer zu geben. Deshalb wird immer öfter zur Grabschaufel gegriffen – mit Initiativen, Referenden und Demonstrationen. Wenigstens darf festgestellt werden: Die Demokratie lebt.