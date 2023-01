Aus Gäuer Sicht Soll die Aare bei Wolfwil der Energiewende geopfert werden? Aufgrund der aktuellen energiepolitischen Situation wird ein allfälliger Ausbau des Wasserkraftwerks Wynau erneut geprüft. Dazu hat unser Kolumnist ein paar Fragen. Beat Nützi 10.01.2023, 05.00 Uhr

Die verschneite Kraftwerksanlage Wynau/Schwarzhäusern im vergangenen Dezember. Bruno Kissling

Energiefragen dominieren die politische Agenda. Daran hat auch der Jahreswechsel nichts geändert. Die Abkehr von fossiler Energie und Kernkraftwerken hat ihren Preis, der durch die Folgen des Ukraine-Krieges noch erhöht wird. So sollen zur Ersatzbeschaffung von Energie plötzlich auch Eingriffe in die Natur möglich werden, die dem eigentlichen Ziel einer umweltschonenderen Energieversorgung, die dringend nötig ist, zuwiderlaufen.

So will etwa auch die BKW neu prüfen, ob das vor 20 Jahren nach einer Interessensabwägung durch Naturschutzverbände und das Bundesgericht ad acta gelegte Stollenprojekt des Elektrizitätswerks (EW) Wynau wieder an die Hand genommen werden soll.

Die Geschichte des Widerstandes gegen einen massiven Eingriff in die einzigartige Aarelandschaft bei Wolfwil geht über 40 Jahre zurück. Bereits in seinem Urteil vom 6. Dezember 1983 gegen das damalige «Ausbaggerungsprojekt» des EW Wynau stellte das Bundesgericht das «überragende Allgemeininteresse» an der Erhaltung dieser Landschaft über das Interesse der regionalen Stromwirtschaft. Dieses Projekt sah eine Ausbaggerung der Aare auf einer Strecke von 4,5 Kilometern vor.

Statt das Verdikt aus Lausanne ernst zu nehmen, antwortete das EW Wynau bereits 1984 mit einem neuen Projekt, das mit dem Bau eines über drei Kilometer langen Stollens mit rund elf Meter Durchmesser wiederum einen schwerwiegenden Eingriff in die Aarelandschaft vorsah. Durch den massiven Wasserabfluss durch den autobahntunnelgrossen Stollen hätte sich der Charakter einer der letzten Fliessstrecken der Aare vollständig verändert. Der mächtige Fluss wäre zu einem Rinnsal verkommen.

Um dies zu verhindern, leisteten Umweltschutzkreise erneut Widerstand. Erst recht sahen sich diese bestärkt, als die Aarelandschaft 1996 in das Bundesinventar der schützenswerten Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) aufgenommen wurde.

Doch das EW Wynau negierte alles und hielt am Stollenprojekt fest. Bis zum bitteren Ende. Statt die Strömungsverhältnisse im Fluss auf die ganze Breite ohne technischen Eingriff in den Flusslauf optimal zu nutzen, hielt man am Stollenprojekt fest. Ein leerer Turbinenschacht zeugt davon.

Seit dem Neubau 1996 hat sich für das EW Wynau nicht viel geändert, abgesehen von den Besitzverhältnissen: Im Jahr 2020 entstand aus der Elektrizitätswerke Wynau AG die Onyx Energie Mittelland AG, an der 2006 die BKW die Mehrheit erwarb. Seither wird sie als eigenständige Tochter der BKW geführt.

Diese reichte 2015 im Kanton Bern ein Baugesuch für das EW Wynau ein, sistierte dieses aber wieder. Jetzt will die BKW «aufgrund der aktuellen energiepolitischen Situation» einen allfälligen Ausbau des Wasserkraftwerks erneut prüfen, wie das Energieunternehmen vor kurzem erklärte.

Es stellen sich Fragen: Wird das Stollenprojekt des EW Wynau jetzt zum klima- und energiepolitischen Präzedenzfall? Legitimiert der Kampf gegen den Klimawandel heute auch unverhältnismässige Eingriffe in die Natur? Soll die einzigartige Aarelandschaft nun einfach der vom Kampf gegen den Klimawandel getriebenen Energiewende geopfert werden?

Oder respektiert die BKW beim allfälligen Ausbauprojekt die Verdikte gegen die beiden bisherigen Maximalvarianten mit Ausbaggerung und Stollen, zum Beispiel durch den Einbau einer Flusslaufturbine statt einer Stollenturbine in den vorhandenen leeren Turbinenschacht? Es braucht eine Lösung mit umfassender Signalwirkung, denn hinsichtlich Klima- und Umweltschutz ist Masshalten angesagt: bei der Stromproduktion ebenso wie beim -verbrauch.

Beat Nützi, ehemaliger Chefredaktor Oltner Tagblatt