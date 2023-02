Aus Gäuer Sicht Moloch im Gäu – Behörden und Politik sind gefordert Beat Nützi 28.02.2023, 05.00 Uhr

Blick auf die Autobahn und die Gäuer Industrie bei Egerkingen, Neuendorf und Härkingen. Patrick Lüthy

Ich war zehn Jahre alt, als 1967 die Gäu-Autobahn eröffnet wurde. Seither entstanden entlang dieser Hauptverkehrsachse reihenweise Einkaufs- und Verteilzentren, Lagerhallen sowie Transportunternehmungen, welche die einstige Kornkammer des Kantons Solothurn verändert haben. Heute ist das Gäu das Logistik-Valley der Schweiz schlechthin. Unter den Folgen leidet die hiesige Bevölkerung, deren Lebensqualität zunehmend durch Lärm und Dreck beeinträchtigt wird.

Hat man rückblickend im Gäu die Wirtschaft zu freizügig gewähren lassen und zu wenig auf die Folgen dieser Entwicklung geachtet? Dazu ein Beispiel aus der nahen Vergangenheit: Die Coop-Tochter «Bell» konnte ein Projekt, das 2011 von der Gemeindeversammlung in Niederbipp abgelehnt wurde, darauf problemlos in Oensingen realisieren.

Es handelt sich dabei um die Schweine-Zerlegerei, die Bell aus der Stadt Basel verlegen wollte. Die Gemeindeversammlung in Niederbipp sagte damals nein, weil sie die Wohnqualität in Gefahr sah.

Bell hat inzwischen in Oensingen gewaltig investiert. Neben der Schweineverarbeitung wird auch der seit den 1970er-Jahren bestehende Rinderschlachthof ersetzt und damit die Verarbeitungskapazität von heute 750 Rindern auf maximal 1100 pro Tag erhöht; das entspricht einer Steigerung der Produktionskapazität von derzeit 170 auf neu 220 Tonnen Rindfleischprodukte pro Tag.

Zudem zentralisiert Bell in Oensingen in einem modernen Produktions- und Logistikzentrum die gesamte Sparte Frischfleisch. Ob dem gigantischen Bauvolumen sind in Oensingen und im Gäu jetzt immer mehr skeptische Töne zu hören.

Und nun soll auch noch im benachbarten Balsthal ein Grossprojekt, das mit Fleisch zu tun hat, realisiert werden. Das Unternehmen «Centravo» braucht einen neuen Standort, weil es seinen befristeten Betrieb in Othmarsingen nach rund fünfzehn Jahren rückbauen muss.

In Othmarsingen fallen heute täglich etwa 200 Tonnen Schlachtabfälle aus der ganzen Schweiz an. Geruchsemissionen waren bis anhin trotz Auflagen nie auszuschliessen und werden es wohl auch in Zukunft nicht sein. Nicht von ungefähr führt die Centravo auf ihrer Website eine Geruchs-Hotline, über die sich Betroffene melden können.

Gegen das Centravo-Vorhaben in Balsthal wurde soeben eine Petition eingereicht, weil eine Beeinträchtigung der Wohnqualität durch Lärm und Gestank befürchtet wird. Der Widerstand erinnert an jenen vor über zwanzig Jahren, als die Centravo bereits mit einem Standort in Härkingen liebäugelte.

Allmählich ist in unserer Region mit Widerstand aus der Bevölkerung zu rechnen, wenn es um Projekte geht, die viel Kulturland benötigen und bei denen zusätzliche Emissionen zu befürchten sind. So bekommt etwa jetzt auch die Migros, die als grosse Arbeitgeberin im Gäu auf viel Goodwill zählen kann, mit ihrem aktuellen Ausbauprojekt in Neuendorf/Egerkingen Gegenwind zu spüren.

Nicht ohne Grund gibt es im Gäu Unmut, der sich hin und wieder auch in den sozialen Medien entlädt. Denn der Bauhammer im Gäu schreitet ungebremst voran, obschon die verantwortlichen Behörden, Politikerinnen und Politiker seit Jahren von einer nachhaltigen Entwicklung reden.

Und mit dem Ausbau der Gäu-Autobahn von vier auf sechs Spuren sowie dem in Planung stehenden unterirdischen Gütertransportsystem «Cargo sous terrain», das drei Ver- und Entladehubs im Gäu vorsieht, wird der Druck für weitere Logistik- und Produktionsbetriebe wohl noch einmal zunehmen.

Für das Gäu ist die Autobahn durch deren Folgen heute mehr Fluch als Segen. Es droht ein Moloch. Handeln tut not. Behörden und Politik in Kanton und Region sind gefordert.

Beat Nützi, ehemaliger Chefredaktor Oltner Tagblatt