Black Friday: persönliche Geschenke sind besser als Renditedenken

Aus Gäuer Sicht Geschenke – aus dem Internet oder aus dem Laden um die Ecke? Beat Nützi, ehemaliger Chefredaktor «Oltner Tagblatt» 22.11.2022, 05.00 Uhr

Im Mittelpunkt der bevorstehenden Advents- und Weihnachtszeit sollen persönliche Begegnungen stehen, nicht nach dem Preisschild erworbene Ware, schreibt unser Kolumnist. Severin Bigler/Archiv

In gut einem Monat ist Weihnachten. Das heisst: Der mit dem Geburtsfest Christi einhergehende Tag der Bescherung naht. Deshalb ist der Konsumrummel in vollem Gange. So richtig begann er bereits am 11. November, dem aus China stammenden Singles Day, der über die grossen E-Commerce-Plattformen nicht nur im Reich der Mitte für atemberaubende Umsätze sorgt, sondern weltweit.

Der Shoppingreigen im Internet dreht sich im November weiter: Mit Deal Days, Crazy Weekends und Black Weeks werden die Konsumentinnen und Konsumenten bei Laune gehalten – bis zu den nordamerikanisch geprägten Shoppingevents, dem Black Friday, der heuer am kommenden Freitag stattfindet, und dem Cyber Monday, der am nächsten Montag den Schlusspunkt hinter die globale Shoppingschlacht im Internet setzt. Zum Glück.

Nach dem Black November steht endlich nicht mehr das Shoppen auf anonymen Onlineplattformen im Vordergrund, sondern der Weihnachtseinkauf vor Ort in heimischen, vertrauten Geschäften mit persönlicher Bedienung. Denn Weihnachtsgeschenke sollen möglichst persönlich sein und von Herzen kommen, nicht aus einem unpersönlichen Rabattverkauf. Ein Weihnachtsgeschenk soll von Emotionen geprägt sein und nicht von Renditedenken.

Besonders anstossend ist ein Renditedenken, bei dem sich jemand vor Ort in einem Geschäft beraten lässt und danach den entsprechenden Artikel auf dem günstigsten Weg über eine Onlineplattform beschafft. In diesem Fall bekommen Geschäft und deren Angestellte vor Ort, die sich Beratungsdienste etwas kosten lassen, diese nicht bezahlt, während der Onlineanbieter ohne persönlichen Beratungsdienst und daher günstigeren Preis vom Kauf profitieren kann. So etwas ist grundsätzlich ungerecht und passt ganz und gar nicht in die Weihnachtszeit.

Die französische Schriftstellerin Thyde Monnier (1887–1967) schrieb einmal:

«Ein Geschenk ist genauso viel wert wie die Liebe, mit der es ausgesucht worden ist.»

Das trifft ganz besonders auf Weihnachtsgeschenke zu. Der ideelle Wert ist höher als der materielle. Ein liebevoll ausgewähltes Geschenk aus einem Geschenklädeli, Advents-/Weihnachtsmarkt oder einem Ladengeschäft vor Ort ist wertvoller als routinemässig nach dem Preisschild per Internet erworbene Ware.

Und für das wertvollste Geschenk muss man nicht einmal ins Portemonnaie greifen: Zeit. Zeit schenken für einen Besuch, für einen Umtrunk, für einen Ausflug, für ein Spiel, für einen Brief oder bloss für einen Schwatz. Persönlich, mit voller Zuwendung und ohne Ablenkung durch das Handy.

Denn im Mittelpunkt der bevorstehenden Advents- und Weihnachtszeit sollen persönliche Begegnungen stehen. In der Familie, unter Freunden, mit Jung und Alt sowie mit kranken, einsamen und unter Kriegswirren leidenden Menschen. Zuneigung und Solidarität zu erfahren, ist heute für viele Menschen wichtiger als materielle Bescherung, die nicht selten kurz nach Weihnachten im Müll landet.

Doch nichts gegen sinnvolle Geschenke, die persönlich und sorgfältig ausgesucht und nicht einfach im Internet erdealt werden. Im Gäu und in den angrenzenden Regionen laden glücklicherweise immer noch viele Ladengeschäfte und Geschenklädeli um die Ecke zum sinnigen Geschenkekauf ein, bei dem durchaus auch Schnäppchenjäger auf ihre Rechnung kommen können.

Und: Wer vor Ort einkauft, leistet einen Beitrag, dass das Ladensterben in den Dörfern und Kleinstädten nicht noch weiter fortschreitet. Denn mit jedem Laden, der schliesst, geht ein Begegnungsort des persönlichen Gesprächs verloren. Und persönliche Gespräche können durch nichts ersetzt werden.