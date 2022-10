Aus Gäuer Sicht: Der Zibelimäret in Oensingen steht vor der Tür

Aus Gäuer Sicht Es herbstelt in Oensingen – der Zibelimäret steht vor der Türe Merve Zejnula 11.10.2022, 05.00 Uhr

Kolumnistin Merve Zejnula verbindet mit dem Beginn des Herbstes vor allem den Zibelimäret in Oensingen. BBruno Kissling

Die Bedeutung des Herbstes hat sich für mich über die verschiedenen Lebensphasen hinweg gewandelt. Zu Studienzeiten galt der Semesterstart Mitte September als Startschuss für den Herbst.

Im Kindesalter, wie auch heute wieder, verbinde ich mit dem Herbst den Beginn der geselligen Dorffeste. Darunter fällt insbesondere unser dorfeigener Zibelimäret. So widme ich meine erste Kolumne dem Jubel und Trubel des Ziebelimärets, wo viele schöne Kindheitserinnerungen entstanden sind und einige soziale Kontakte (bis heute bestehend) geknüpft wurden.

Als Anwohnerin des Mühlefeldzentrums ist mir die Ankunft der Schausteller und der Aufbau des Lunaparks nie entgangen. Dazumal habe ich den eifrigen Marktgängern zugeschaut und versucht zu erkennen, welche Bahnen aufgestellt werden, und auf welcher Bahn ich dann meinen Freieintritt, der uns in Form einer Jetonkarte in der Schule gegeben wurde, einsetzen würde.

Heute erhalte ich zu Herbstbeginn zwar keine Jetons mehr, jedoch erste organisatorische E-Mails von zwei Vereinen, in denen ich in Oensingen tätig bin. Darunter ist die Einladung für das Flechten der Zwiebelzöpfe eine gern gesehene Nachricht.

Durch geübte Experten kann man die langjährige Tradition kennen und schätzen lernen. Bis vor einigen Jahren konnte man hierfür beim katholischen Kirchenchor vorbeigehen. Nun organisieren ortsansässige Bauernfamilien das Zwiebelnflechten mit regionalen Produkten.

Diese Oensinger Tradition, das Flechten schöner Zwiebelzöpfe, hat ihren Ursprung im Mittelalter: Es diente dazumal der Haltbarkeit und Aufbewahrung von Zwiebeln. Heute ist es ein gern gesehenes Mitbringsel eines jeden Zibelimäret-Besuchers und dient oftmals auch als herbstliche Dekoration der Marktbuden.

Während des dreitägigen Betriebs versuche ich durch Einsätze als Vereinsvertreterin am Vereinstand den interessierten Marktbesuchern Rede und Antwort zu stehen und bestenfalls Neumitglieder anzuwerben. Der Zibelimäret ist für unzählige Vereine die öffentliche Bühne, um sich von ihrer besten Seite präsentieren zu können und bessert nebenher noch gut die Vereinskasse auf.

Ich selbst entdeckte am Zibelimäret zwei Vereine, die mir sehr zusagten. Einerseits bin ich so in den Genuss des Schiesssports gekommen, andererseits konnte ich erste Schritte in die Politikwelt machen. Beim Ersteren wurde meine Zielgenauigkeit am Stand der Schützen Oensingen erkannt und so begann kurz darauf meine Mitgliedschaft bei ihnen und beim Zweiteren konnte ich nach interessanten Gesprächen mit lokalen Politikern mein liberales Feuer entfachen.

Trotz der organisatorischen und bürokratischen Aufwände und des Zwangsumzugs von der Hauptstrasse auf die Mühlefeldstrasse möchte ich die Oensinger Vereine dazu anhalten, weiterhin ein Teil dieses Anlasses zu sein und so die langjährige Tradition am Leben zu erhalten.

Der Leserschaft möchte ich ans Herz legen den Zibelimäret, heuer findet er vom 28. bis 30. Oktober statt, zu besuchen. Bestenfalls finden Sie – wie ich – einen Verein, der Sie interessiert und entscheiden sich dazu, sich einem anzuschliessen. Liebe Leserschaft, vielleicht treffen wir uns schon bald beim nächsten Ziebelimäret zu angeregten Diskussionen, ausgelassenen Stunden und spannenden Geschehnissen der Oensinger Tradition – ich würde mich freuen.

Merve Zejnula arbeitet für die FDP Schweiz, ist Schützin und stammt aus Oensingen