Aus Gäuer Sicht: Der Nack ist eine Sagengestalt aus Egerkingen

Aus Gäuer Sicht Erinnerungen – oder warum der Nack Steine im Sack hat Philipp Felber-Eisele 18.10.2022, 05.00 Uhr

Der Nack ist eine Sagengestalt, die oberhalb von Egerkingen in einer Höhle lebte. Für unseren Kolumnisten Philipp Felber-Eisele ist er ein alter Bekannter. Bruno Kissling

Neulich habe ich an den Nack gedacht. Die Sagengestalt kam mir nicht aus einem speziellen Grund in den Sinn, sondern so, wie man manchmal an alte Bekannte denken muss. Bekannte, bei denen man sich fragt, ob sie damals wirklich mit 1.-August-Feuerwerk einen Spielzeuglastwagen angezündet haben. Oder ob das eigene kindliche Gedächtnis einem einen Streich spielt.

Ein solch alter Bekannter ist der Nack für mich. Und wie dies bei alten Bekannten passiert, hat sich meine Vorstellung vom Nack über die Jahre zuerst verflüchtigt, dann neu geordnet und sich am Ende zu etwas anderem verfestigt.

Wer die Geschichte von Nack kennt, mag diese Verschiebungen erkennen. Aber so erinnere ich mich an sie: Nack war ein Riese, der ob Egerkingen in einer Höhle lebte. Er war ein gutmütiger Riese, half den Egerkingerinnen und Egerkingern bei den anfallenden Arbeiten. Er mähte Wiesen, die schwer zugänglich waren, er baute Häuser, er hackte Holz. Zum Dank gab es frisch gebackenen Zopf und frische Milch.

Doch die Egerkingerinnen und Egerkinger gewöhnten sich zu sehr an die Hilfe des Riesen, sahen sie als selbstverständlich an und wurden undankbar. So gab es eines Tages für den Nack nur noch hartes Brot und saure Milch.

Und der Nack tobte. Er ging in seine Höhle und wütete so sehr, dass sich der Himmel verdunkelte und ein Unwetter mit starkem Hagel das Dorf zerstörte. Noch Jahre danach, wenn der Himmel am Jurasüdfuss dunkler wurde und sich Gewitterwolken auftürmten, hörte man die Egerkingerinnen und Egerkinger flüstern: «Der Nack het Stei im Sack», und sie dachten an die Stunden des grossen Unwetters.

Ich kann mich nicht erinnern, diese Geschichte jemals selbst gelesen zu haben. Sie wurde mir einige Male erzählt, wohl in der Schule. Ich habe auch nirgends ein Buch, wo ich sie nachlesen könnte. Die Erzählung ist deshalb zu meinem persönlichen Beispiel dafür geworden, wie sich solche Geschichten über Jahrhunderte und Generationen hinweg halten und sich langsam, aber stetig verändern.

Denn über die Jahre hat sich mein eigenes Bild vom Nack geändert. Wenn ich als Kind bei der Nack-Grube ob Egerkingen aus dem Auto stieg, musste ich an ihn denken. Ein leicht verschrobener, aber herzensguter Riese war er in meiner Vorstellung. Ich dachte an ihn, wie er auf der immer gleichen Wiese seine übergrosse Sense in gleichmässigen Bewegungen durch das Gras zog. Wie er an alten, russigen Häusern vorbeitrottete und enttäuscht von der Undankbarkeit seinen Zorn über Egerkingen niederregnen liess.

Mein persönlicher Nack war aber viel mehr als das. Er erzählte Kindern in seiner kalten Höhle Geschichten, war Vater, war Onkel, war Bauer, war Schlosser, war zwei Meter gross, war acht Meter gross. Abhängig von meiner Stimmung veränderte sich der Nack und damit die Geschichte. Stück für Stück nahm der Nack so neue Charakterzüge an. Einige verlor er nach einer gewissen Zeit wieder, andere behielt er in meiner Vorstellung bei.

Klar, die Geschichte wird kaum mit der überlieferten Version übereinstimmen. Die Hauptzutaten sind aber wohl noch immer die gleichen: ein Riese, Milch, Zopf, saure Milch und ein Unwetter und der Spruch: «Der Nack het Stei im Sack».

Nun gäbe es eine einfache Möglichkeit, um meine Geschichte vom Nack mit der aufgeschriebenen Version abzugleichen. Irgendwo in den Tiefen des Internets dürfte ich erfahren, wie sie eigentlich erzählt wird. Doch ich widerstehe. Vielmehr freue ich mich, wenn ich per Zufall wieder an den Nack denken muss. So wie an einen alten, flüchtigen Bekannten.

Philipp Felber-Eisele ist im Gäu geboren, war Journalist und arbeitet heute in der Kommunikation.