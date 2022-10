Kolumne "Aus Gäuer Sicht" Bauten in Oensingen

Aus Gäuer Sicht Dem Maulwurf auf den Schwanz getreten Unser Kolumnist versetzt sich in die Lebensumstände eines Maulwurfs aus dem Oensinger Unterdorf und beklagt den Verlust seines Lebensraums im Gäu. Kuno Blaser Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Blick auf Oensingen. Bruno Kissling

Bei einer Begehung über die übrig gebliebenen Felder von Oensingen stiess ich auf einen fluchenden Maulwurf. Er heisse «Mausi» und seine Ahnen stammten aus dem Unterdorf. Dort liesse es sich anno dazumal gut leben. Anders ergehe es ihm nun. «Mausi» beklagte sich bitterlich, dass man ihm ständig auf den Schwanz trete und er kaum noch ein Loch fände, wo er seinen Kopf herausstrecken könne, so zubetoniert sei alles.

Ich tröstete «Mausi». Er solle doch auf den Roggen auswandern. Dort oben auf 850 Meter über Meer sei es zwar etwas steiniger, aber auf der Roggenweid träfe er bessere Bedingungen an. Dort könne man noch nach Herzenslust lochen.

Darauf sei sogar jener Landwirt gekommen, der seinen Zwiebelanbau auf den Roggen verlegt habe. «Mausi» machte grosse Augen und erwartete eine Erklärung. «Weisst, lieber Maulwurf, die Zuwanderung beschert der Schweiz bis Ende Jahr einen Zuwachs von 250‘000 Menschen. Das sind mehr, als die fünftgrösste Stadt- nämlich Lausanne, Einwohner hat!»

Unter solchen Begebenheiten sollten halt die Mäuse auf den Feldern schneller als angedacht auswandern- um in deiner Sprache ausgedrückt, «Platz für die Fressinfrastruktur» freizumachen. Schliesslich müssten all die vielen Menschen - ich und die Neuankömmlinge aus allen Herren Ländern - ernährt und versorgt werden.

Nicht anders sei es übrigens den Mäusen unter dem «Leuenfeld» ergangen. Das schlechte «Bau(ch)gefühl» hätte sie über die Felsen der Klus getrieben. Dort werde Teufel komm raus weiter Wohnraum geschaffen. Der zuständige Immobilienentwickler hätte suggeriert, dass anstelle des Hotels «Rondo» parallel zu den neu entstehenden Arbeitsplätzen auf dem Feld neuer Wohnraum vonnöten sei.

Kolumnist Kuno Blaser, Oensingen. Zvg

Ob dieser Behauptung unterbrach mich «Mausi» zornig und fauchte mich in waschechter Gäuer Mundart an:

«Verzöuh kei Hafechäs!»

Er hätte beim Schichtwechsel der Bell AG beobachtet, dass aus dem 1400 Autos fassenden Parkhaus der Firma gefühlt acht von zehn Autos mit auswärtigen Kennschildern wegfuhren. Also von wegen Wohnen vor Ort, warum auch immer dem so sei.

Das Warum der dorfgemachten Misere wollen bekanntlich viele nicht hören. Auch «Mausi» nicht. Deshalb verzog sich «Mausi» zurück in sein Mauseloch und harrt dort der Dinge, die noch kommen werden.

Eigentlich wollte ich «Mausi» noch darauf aufmerksam machen, dass in Oberbuchsiten, unweit der «Schälismühle»- also ausgerechnet beim einstigen Anwesen des geschichtsträchtigen Bauernführers Adam Zeltner ebenfalls der Boden versiegelt wurde und dass sich die Migros in Neuendorf weiter auszudehnen gedenke. Auch wenn sich der Bauernstand endlich gegen den Landverlust zu wehren beginnt, mache es langfristig gesehen keinen Sinn, ostwärts auszuwandern.

Mit den hausgemachten Problemen der Menschen kann «Mausi» wenig anfangen, obwohl diese auch sein Leben tangieren. Er vermag halt nicht über sein Loch hinauszuschauen. Wie sollte es anders sein, wenn selbst viele Menschen nicht wahrhaben wollen, was Sache ist: Die Einwanderungswelle konnte weder den Fachkräftemangel noch das Problem der Überalterung lösen. Vielmehr belastet dies die Sozialwerke, die Gemeindehaushalte und das Schulwesen mehr als voraus berechnet.

Um der Zuwanderung mit der nötigen Sorgfalt begegnen zu wollen, ist sie zu unkontrolliert ausgefallen. Ein Beispiel: Wenn in Schulklassen 70 Prozent der Kinder Deutsch-Zusatzunterricht benötigen, wie in Oensingen vorkommend, läuft etwas andersherum, als der Lehrplan 21 es vorgibt. Das pfeift es inzwischen selbst aus dem letzten Mauseloch.

