Aus Gäuer Sicht Das Gäu braucht einen Baggersee Philipp Felber-Eisele 15.03.2023, 05.00 Uhr

Das Gäu und die Region war und ist immer wieder Boden und Stoff für Träume, für Pläne, für Innovationen, schreibt Kolumnist Philipp Felber-Eisele. Bild: Bruno Kissling

Es war ein Traum. Ein ziemlich grosser noch dazu. Einst, da sollte im Gäu eine Skihalle gebaut werden. Eine, die ganz viele Touristinnen und Touristen in die Region holen sollte. Eine, die im Winter und Sommer zum Skifahren einlädt, damit sich Flach- und andere Ländler nicht mit dem Auto durch den Lötschberg oder anderswohin quetschen müssen, nur um den ganzen Tag einen Berg rauf- und runterzufahren.

Der Traum platzte. Doch er war nicht der einzige. Ein Casino ob Egerkingen war auch einmal geplant. Selbst um eine Konzession wurde gebuhlt. Und es gab auch schon Träume, dass das Eishockeystadion des EHC Olten in die Region zügeln soll.

Was zeigen die drei Beispiele? Das Gäu und die Region war und ist immer wieder Boden und Stoff für Träume, für Pläne, für Innovationen.

Aber man stelle sich mal vor, wie das Gäu heute aussehen würde mit einer Skihalle, einem Casino und einer Hockeyhalle in der Region? Après-Ski-Hütten statt Beizensterben!

Und darum lanciere ich hiermit wieder eine Idee. Eine Idee, so undurchdacht wie utopisch, so ambitioniert wie unumsetzbar. (Vielleicht hat sie gar schon mal jemand lanciert. Das bewiese aber nur, wie gut die Idee ist.)

Jedenfalls: Das Gäu braucht einen Baggersee. Einen richtig grossen Baggersee mit allem Drum und Dran.

Stellen Sie sich vor, Sie können in 10 bis 15 Minuten von ihrem Zuhause mit dem Velo an einen See fahren. Dort glitzert der See in der Morgensonne, es spenden Bäume Schatten, Palmen sorgen für das Südseefeeling. Kleine Buchten mit weissem Sandstrand, die man für ein, zwei Stunden reservieren kann, inklusive Butlerdienst, Badetuch und Bikiniabdruck.

Rund um den See gibt es einen Veloweg durch kleine Wäldchen und Sumpflandschaften (für die Vögel!), ein Spazierweg führt über Brückchen, durch einen Wildtierpark. Irgendwo röhrt ein Hirsch, Kinder stehen am Zaun und füttern Zwerggeissen. Ach, wie schön das wäre.

In der Mitte des Sees befindet sich eine Insel mit kleinen Aussteiger-Tiny-Haus-Hygge-Holzhäusern. Mit den Mieteinnahmen für diese Häuser, die digitale Nomaden aus den USA und Guadeloupe bezahlen, lassen sich zwei Parkranger anstellen, die rund um und auf dem See für Ordnung sorgen. Mit Pfefferspray und Abfallzange bewaffnet patrouillieren sie auf ihrem Schnellboot.

Es stünden die unvermeidlichen Pedalos zur Verfügung, die man für 20 Franken in der Stunde mieten kann. Drei, nein, sagen wir vier kleine Restaurants würden rund um den See hingebaut. Zwei für Snacks - einmal Döner und einer dieser Burgerläden für Grossstädter, wo die Burgerbrater schwarze Handschuhe tragen, zu viele Tattoos und lange Haare haben. Ein Gourmettempel mit kleinen Portionen und grossen Preisen gäbe es auch. Und aus Sponsoringgründen ein schmuckloses Café einer weltbekannten Kette. Ach, ein Träumchen.

Irgendwo würde eine Stück Land an einen Campingplatz für Partygäste von nah und fern verpachtet. Die Bässe der Musikanlagen ergänzen das Grundrauschen der Autobahn zu einem ekstatischen Sound, bis früh in die Morgenstunden. Der Vorteil: Das vertreibt die Mücken.

Ein grosser Spielplatz am Wasser mit Wasserrutschen in den See darf natürlich auch nicht fehlen. Am besten mit Animationsangebot, damit man die eigenen Kindern abgeben kann.

Und Bänkli braucht es. Aber etwas zu wenig Bänkli. Denn nichts sagt mehr, dass man an einem schönen Ort ist, wenn jedes, ich wiederhole, wirklich jedes verdammte Bänkli besetzt ist.

Ach, wie schön das wäre.

Wer sponsert einen Bagger zum Start?

Philipp Felber-Eisele ist im Gäu geboren, war Journalist und arbeitet heute in der Kommunikation.