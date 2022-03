Kommentar: Auswirkungen der Ukraine-Krise aufs Thal-Gäu

Aus Gäuer Sicht Atemlos Beat Nützi, ehemaliger Chefredaktor Oltner Tagblatt Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Auch bei uns spürt man die Auswirkungen dieses unsinnigen Feldzuges: Die Preise für Benzin, Diesel, Heizöl und Gas sind in die Höhe geschnellt, schreibt Kolumnist Beat Nützi. Urs Flueeler / KEYSTONE

Kaum nimmt die Coronagefahr ab, sorgt eine neue Bedrohung für stockenden Atem: der Krieg in der Ukraine. Das menschliche Leid macht geradezu atemlos. Wie die Coronapandemie sorgt auch dieser völkerrechtswidrige Feldzug weltweit für Besorgnis, hat doch Putin sogar mit dem Einsatz von Atombomben gedroht.

Auch bei uns spürt man die Auswirkungen dieses unsinnigen Feldzuges: Die Preise für Benzin, Diesel, Heizöl und Gas sind in die Höhe geschnellt. Doch noch mehr belastet das grosse Elend dieser blutigen Schlacht, die vielen Opfer und zahlreichen Flüchtlinge. Die grosse Not lässt niemanden kalt und ist über die sozialen und anderen Medien ständig präsent. Anteilnahme, Solidarität und Hilfsbereitschaft sind enorm, aber auch Angst und Wut gegenüber den Kriegstreibern, namentlich Wladimir Putin.

Betroffen ist beispielsweise Mathias Ackermann vom Wolfwiler Schlatthof, der über lange Jahre immer wieder junge Menschen aus der Ukraine als Betriebshelfer engagierte. Auch jetzt ist wieder ein Arbeiter auf dem Hof, ein zweiter, der Anfang März hätte eintreffen sollen, steht hingegen im Krieg.

Dass er ihn als Arbeitskraft vermisst, sei für Ackermann zweitrangig. Viel wichtiger sei ihm dessen Schicksal, wie auch jenes aller Ukrainer, die in den vergangenen Jahren auf dem Schlatthof Landdienst geleistet haben. Er habe die Ukrainer immer als sehr hilfsbereit, zuverlässig und fleissig kennen gelernt, betont Ackermann. Es sei ein Verbrechen, solchen Menschen einen Krieg aufzuzwingen.

Ähnliche Gedanken schwirren auch in meinem Kopf herum. Ich erinnere mich an meine Kontakte mit ukrainischen Soldaten in Tschernobyl, die nach der Havarie des Atomkraftwerks als Helfer in den ersten Stunden oder später als Liquidatoren im Einsatz waren. Liebenswürdige, pflichtbewusste und aufopferungswillige Menschen, die für die Bewältigung einer Katastrophe ihre Gesundheit und ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben.

Ähnlich habe ich im Kosovo russische Soldaten erlebt, die vor rund 20 Jahren im Rahmen der Kosovo Force, einer multinationalen militärischen Formation mit Beteiligung der Schweiz, nach Beendigung des dortigen Krieges vor Ort Friedensdienst leisteten. Kaum zu fassen, dass sich jetzt junge Ukrainer und Russen in einem Krieg gegenüberstehen und sich gegenseitig töten (müssen).

Eine Rechtfertigung für den Ukraine-Krieg gibt es nicht, auch wenn die Osterweiterung der Nato nicht über alle Zweifel erhaben ist und im Donbass seit acht Jahren unhaltbare Zustände herrschen. Ein Angriffskrieg ist stets machtgetrieben und menschenfeindlich. Im Gegensatz dazu die Verteidigung, die immer nur notgedrungen erfolgt und ausschliesslich auf den Schutz von Land und Leuten ausgerichtet ist.

So, wie es in der DNA der Schweizer Armee steht. Dazu braucht es Führungskräfte mit besonderen Eigenschaften, die der einstige VBS-Chef Adolf Ogi einmal mit vier M beschrieben hat: Man muss Menschen mögen.

Machtmenschen wie Putin und andere Diktatoren erfüllen dieses Anforderungsprofil nicht. Sie streben nach Macht und dienen nicht den Menschen. Solange die Politik durchsetzt ist mit solchen Machtmenschen, wird die Welt nie zur Ruhe kommen, denn laut Clausewitz ist Krieg nichts anderes als die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.

In unserer Region fand der letzte Zerstörungskrieg 1375 statt. Damals fielen die Gugler, Söldner unter französischer Fahne, ein und zerstörten unter anderem durch die Amtei Thal-Gäu innerhalb weniger Wochen einige Ortschaften für immer. Zum Beispiel das Städtchen Fridau bei Fulenbach, das Dorf Werd bei Härkingen oder Willikon bei Matzendorf.

Im 17. Jahrhundert gab es die Bauernkriege. Sie forderten vor allem Menschenleben, zum Beispiel 1653 auch jenes von Bauernführer Adam Zeltner. Nächstes Jahr liegt das 370 Jahre zurück. Im Jahr 2153 werden es 500 Jahre sein. Das ist keine Selbstverständlichkeit.

