Kestenholz ist in fast 100 Jahren deutlich gewachsen

Aus Alt wird neu 97 Jahre, 2 Jahreszahlen, 1 Bild: Kestenholz ist deutlich gewachsen Teil 13 unserer historischen Serie widmet sich Kestenholz. In fast 100 Jahren hat sich das Mittelgäuer Dorf markant weiterentwickelt. Einerseits ist die Einwohnerzahl stetig nach oben geklettert, andererseits ist auch das Gemeindegebiet grösser geworden. Rahel Bühler 02.02.2022, 05.00 Uhr

Am Ende des Gäus, an der Grenze zum Oberaargau, ziemlich genau in der Mitte von Olten und Solothurn liegt Kestenholz: ein lang gezogenes Strassendorf, geprägt von der Kirche St.Peter und Paul.

Die beiden Luftaufnahmen des Mittelgäuer Dorfes zeigen gut, wie es sich in den vergangenen fast 100 Jahren entwickelt hat. Während Kestenholz 1925 noch ein lang gezogenes Dorf war, das vor allem Häuser entlang der Hauptstrasse aufweisen konnte, ist das heutige Siedlungsgebiet deutlich umfangreicher. 1970 umfasste die Gemeindefläche 861 Hektaren, 310 Hektaren davon war Wald.

Heute ist die Gemeinde flächenmässig etwas gewachsen: Sie beträgt 891 Hektaren. Der Wald umfasst 322 Hektaren. Das schlägt sich auch in den Einwohnerzahlen nieder. Um 1900 wohnten in Kestenholz laut dem Buch «Olten und seine Region» von Urs Wiesli und Peter Bitterli 576 Personen. 1978 waren es dann schon 12’600. Heute verzeichnet Kestenholz 1800 Einwohnerinnen und Einwohner.

Kestenholz hiess nicht immer Kestenholz: Noch zu Beginn des 14. Jahrhunderts wurde auch der Name Oberkappel erwähnt. So ist es im Buch «Olten und seine Region» von Urs Wiesli und Peter Bitterli von 1970 dokumentiert. Eine Erklärung, wieso das so war, findet sich auf der Website der Gemeinde Kestenholz selbst:

«Der Name Kestenholz ist sehr alt und stammt aus frühgermanischer Zeit.»

Er setzt sich aus dem romanischen Wort Castania und dem germanischen Wort Holz zusammen. Kirchlich gehörte das Dorf zur Pfarrei Oberkappel, die 1311 erstmals in einer Urkunde erwähnt wurde. Mit der Zusammenschmelzung beider Orte zu Beginn des 15. Jahrhunderts verschwand dann der Name Oberkappel.

Nicht nur die Länge des Dorfes in Kestenholz fällt auf, sondern auch die imposante katholische Kirche, die den Namen St. Peter und Paul trägt und Namensgeberin für das (unter normalen Umständen) alle zwei Jahre stattfindenden Musikfestivals ist.

Auf der Gemeindewebsite finden sich zu besagter Kirche folgende Informationen: «Der Standort der ersten Kirche St. Peter und Paul war dort, wo sich heute die St. Peterskapelle befindet.» Im Jahr 1642 sei sie dann bis zum Chor abgebrochen und ins Dorf verlegt worden. Die Einweihung fand am 3. Juni 1643 statt. Im Jahr 1904 entstand schliesslich die neubaroke Kirche.

Serie: Aus alt wird neu Wie haben sich die Ortschaften im Thal und Gäu in den vergangenen Jahrzehnten in ihren Erscheinungsbildern verändert? Welche Auswirkungen hatten der Bau der Autobahn, die boomende Industrie oder die steigende Nachfrage nach Einfamilienhäusern sowie Bauland? In der aktuellen Serie vergleichen wir jeweils zwei Aufnahmen, die ungefähr am gleichen Standort zu Stande kamen – aber in unterschiedlichen Jahrzehnten. Die alten Aufnahmen stammen aus dem Bildarchiv der ETH Zürich. Im 13. Teil schauen wir auf Kestenholz. (rab)