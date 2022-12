In Neuendorf werden alte Geschichten auch via AR-App vorgelesen

Augmented Reality Geschriebenes trifft auf Gesprochenes: Die Geschichte von «Nopper-Seppi» – einem Neuendörfer, der die Leute gerne vor Gericht zerrte Die Mundartgeschichten von Edi Heim aus der Neuendörfer «Dorfzytig» werden in einer App via Augmented Reality vorgelesen – vom früheren Nationalrat Alex Heim und Ursula Heim-Pfluger. Die aktuelle Ausgabe handelt vom «Nopper-Seppi». Wer war er? Und warum brachte er so viele Leute vor Gericht? Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Mit der App werden die Mundartgeschichten – wie die des «Nopper-Seppi» – auch vorgelesen. Bruno Kissling

Die Digitalisierung schreitet voran, egal, ob es um künstliche Intelligenz oder virtuelle Realität geht. Mittendrin: die Gäuer Gemeinde Neuendorf. Seit Juli 2020 werden in der Serie «Anno dazumal» in der Neuendörfer «Dorfzytig» Geschichten von Edi Heim von früher erzählt.

Die Mundarttexte von Edi Heim können aber nicht nur auf Papier oder am Computer gelesen werden – nein. Das Besondere am Format ist, dass die Geschichte per App vom ehemaligen CVP-Nationalrat Alex Heim und seiner Frau Ursula Heim-Pfluger vorgelesen wird. Mit Augmented Reality, also erweiterter oder angereicherter Realität, werden in der realen Welt den Nutzerinnen und Nutzern der App digitale Elemente vor Augen geführt. Heisst also: Die geschriebene Geschichte wird mit dem gesprochenen Wort erweitert.

Doch von vorne: Wie kam es überhaupt zu diesen Geschichten? Edi Heim habe stets unterschiedliche Geschichten aus Neuendorf aufgeschrieben. «Die lagen immer bei ihm zu Hause herum», sagt Alex Heim. Zuerst habe der in Neuendorf aufgewachsene Edi Heim die Geschichten einem Schulkollegen zum Redigieren geschickt. Irgendwann mal landeten die Texte dann bei Alex Heim.

Aber zurück zur App: Wie funktioniert die genau? Nach dem Herunterladen der «Xtend»-App muss das X-Symbol bei der aktuellen Geschichte in der «Dorfzytig» gescannt werden. Und schon liest das Ehepaar via Augmented Reality vor. Gesagt, getan: In der achten und neuesten Geschichte geht es um den Bauern «Nopper-Seppi». Eigentlich hiess er Josef Stöckli. Doch in der Gemeinde gab es zur selben Zeit drei Gleichnamige. Also sprach man ihn mit dem Dorfnamen an.

Geschichten sind schon lange aufgeschrieben

Alex Heim liest die Geschichten zusammen mit seiner Frau vor. André Grolimund

Eines führte zum anderen – und Christoph Kuhn, Redaktionsmitglied der «Dorfzytig», kam auf Alex Heim und Ursula Heim-Pfluger zu und fragte, ob die beiden nicht die Geschichten zusammen einlesen wollen. So sei nicht nur die Idee entstanden, man habe sie auch gleich umgesetzt.

Gehen wir noch einen Schritt zurück: Wer war der «Nopper-Seppi» wirklich? Der Neuendörfer wohnte damals an der «Chüegass», an der heutigen Werdstrasse, auf einem kleinen Bauernhof. Wieso klein? Wie es in der Geschichte heisst, habe er etwa fünf Kühe gehabt. Die habe er als Zugtiere für «Wage» und «Pflueg» gebraucht.

Und: «Är esch kei Moschterbur gse ond ebe niene he cho bim Schaffe.» In die «Chäsi» sei er mit dem Velo und der Milchbränte auf dem Rücken gefahren. Unter den Bauern aber sei er meistens das Schlusslicht gewesen.

Zurück zur Geschichte des Seppi: Wieso eigentlich «Nopper-Seppi»? «E Nopperi esch e Chnuperi oder e Fuschti gse, wo emmer öpis z chnüble ond z chrätele gha het, aber net vorwärts cho esch», heisst es in der Geschichte. Doch es geht noch weiter: Schnell entstand gleich ein weiterer Übername.

Ein Hut in der Milch brachte das Fass zum Überlaufen

Nach einem Missgeschick – ihm war wohl nach dem Melken der Hut in die Milch gefallen – hatte er gleich noch einen zweiten Spitznamen bekommen: «Tschäppinopper-Seppi». Auch Alex Heim kann sich noch gut an diese Situation erinnern: Als Kind habe er immer wieder in der «Chäsi» ausgeholfen und geschaut, dass die Milch beim Abfüllen in die Kanne nicht überlief. Und auch den Hut, der eine Runde in der Milch baden gegangen sei, werde er nie vergessen, sagt er lachend.

Nach dem Milch-Hut-Malheur wurde der Seppi also in ganz Neuendorf auch noch «Tschäppinopper-Seppi» genannt. Gefallen an seinen Spitznamen hatte er jedoch nicht. Wenn er seinen Dorfnamen hörte, wurde er nicht nur «stärnsverrockt». Er ergriff auch andere Massnahmen: Er zerrte die Leute direkt vors Gericht in Balsthal.

Alex Heim kann sich an eine weitere Geschichte mit dem «Nopper-Seppi» erinnern. Er sagt lachend: «Ich war noch ein Kind, als er bei uns zu Hause war und meiner Mutter zehn Franken abgestaubt hatte, weil mein Bruder ihm ‹Nopper-Seppi› sagte.»

Mit den «Maibuebe» ging es wieder vor Gericht

Zurück zum Gericht in Balsthal: Auch die «Maibuebe» brachte er einmal vor das Tribunal. Nämlich, als die Jahrgänge 1935 bis 1940 in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai dran waren, Gegenstände zu «verschleipfe». Die Dorfbewohnenden und auch die anderen Bauern räumten alles ins Haus, was von den «Maibuebe» hätte mitgenommen werden können.

Von Neuendorf nach Balsthal: Der «Nopper-Seppi» hat einige Leute vor Gericht gezerrt. Bruno Kissling

Bei Seppi zu Hause sah es allerdings etwas anders aus: Gegenstände lagen um sein Haus herum. Wegen seiner «Söuornig» konnte er nicht alles wegräumen. Andere Massnahmen mussten also her. Mit einem «Stäcke» vertrieb er die Jungs. Doch das funktionierte auch nur so lange, bis die «Johrgänger-Luuscheibe» das Haus von der Nord- und Südseite her umzingelt hatten.

Auf der Südseite versteckten sich die «Maibuebe» hinter den Bäumen und warfen Steine an die Tür – bis der Seppi aus dem Haus kam. In der Zwischenzeit machten sich die «Maibuebe» auf der Nordseite ans Hab und Gut von Seppi. Aber Seppi kam auch dieses Mal nicht unvorbereitet aus dem Haus. Nur griff er nicht mehr zum «Stäcke», sondern zum Revolver. Und er schoss hinter die Weide mit den Obstbäumen.

Vor Gericht hielten die «Maibuebe» zueinander

Abgeschreckt hatte dies die «Maibuebe» aber nicht. Sie riefen ihm «Nopper» und «Tschäppinopper» zu, während sie weiter Steine in seine Richtung warfen. Einer soll Seppi gar getroffen haben. Die Nacht ging nicht spurlos an den Leuten vorbei: Drei oder vier «Maibuebe» mussten nach der Anzeige von Seppi vor dem Gericht in Balsthal erscheinen. Plötzlich waren zehn von ihnen anwesend – und sie hielten zueinander. Jeder sagte aus, er habe die Steine geworfen.

Der Richter wollte den «Maibuebe» nach dem Schuldbekenntnis mit einer kleinen Busse einen Denkzettel verpassen. Dann aber meldete sich noch jemand und merkte an, ob Josef Stöckli eigentlich auf sie habe schiessen dürfen.

Und die Ohren des Richters waren gespitzt. Seppi wurde mit der Anschuldigung konfrontiert. Er zögerte und versuchte, sich herauszureden. Dann aber gab er seine Tat zu – irgendwie habe er sich wehren müssen. «Aber das sig secher net so schlimm, är heig jo niemer breicht», steht in der Geschichte.

Der Richter entliess die «Maibuebe» daraufhin. Der Seppi aber musste noch eine Weile bleiben. Am gleichen Abend jedoch sei auch er wieder auf freiem Fuss gewesen und habe nach Neuendorf zurückkehren können, so steht es in der Geschichte zum «Nopper-Seppi». Wieso wurde er so schnell wieder in Freiheit gelassen? Die Antwort dazu mag einige erstaunen: Der Seppi musste seine Küche «go mäuche».

Aufgenommen in der Stube

Seit Beginn des Projekts nehmen Ursula und Alex Heim die Geschichten in ihrer Stube auf. Am Anfang versprachen sie sich hin und wieder. Doch mittlerweile sind sie ein eingespieltes Team. Dank der App, die Geschriebenes und Gesprochenes verbindet, sollen auch Leute profitieren können, die Mühe mit dem Mundartlesen haben, erklärt Alex Heim. Und oft würden die Enkelkinder den Grosseltern auch gleich zeigen, wie die App funktioniere.

Mittlerweile sind schon einige Ausgaben in der Rubrik «Anno dazumal» erschienen. Was sagen die Leute dazu? Die Rückmeldungen seien nur positiv, sagt Heim. Erst kürzlich habe jemand mit ihm Kontakt aufgenommen und gefragt, wann denn endlich die nächste Neuendörfer Geschichte erscheinen werde.

Doch nochmals zurück zu Seppi: Wen zerrte «Nopper-Seppi» sonst noch vor Gericht? Was ist mit ihm geschehen? Und wie kam es überhaupt dazu, dass die Geschichte aufgeschrieben werden konnte, ohne dass jemand vor Gericht landete? Die Heims erzählen es in der aktuellen Ausgabe der «Dorfzytig».

