Augenschein Aus Zivilschutzanlage Kestenholz werden Schutzplätze für die Bevölkerung – weil man sie so nicht mehr braucht Weil Zivilschutzorganisationen regionalisiert wurden, braucht es ihre Anlagen in den Dörfern nicht mehr. Deshalb werden sie zurückgebaut. Als letzte im Gäu war Kestenholz dran. Ein Augenschein. Rahel Bühler 06.10.2021, 05.00 Uhr

Der Aufenthaltsraum der zurückgebauten Zivilschutzanlage in Kestenholz. Bruno Kissling

Auf ersten Blick sieht die Zivilschutzanlage (ZSA) in Kestenholz aus wie eine normale Zivilschutzanlage: weisse Wände, künstliches Licht. Doch hier, in den Räumen unterhalb des Feuerwehrmagazins hat sich in den vergangenen Monaten einiges verändert: Seit März wurde die Anlage als letzte von sechs im Gäu zurückgebaut. Heinz Baumgartner ist der ehemalige Kommandant der regionalen Zivilschutzorganisation Gäu und hat die Umbauarbeiten geleitet. Er führt durch die neu renovierten Räume in Kestenholz. Auch Gemeindepräsident Arno Bürgi ist beim Rundgang dabei.

Heinz Baumgartner (vorne) und Gemeindepräsident Arno Bürgi (hinten) führen durch die Anlage. Bruno Kissling

«Früher hatte jede Gemeinde ihren eigenen Zivilschutz und eine eigene Anlage», erklärt Baumgartner vor dem Eingang der Anlage, die aus den 1990er-Jahren stammt. «In den vergangenen Jahren wurde der Zivilschutz regionalisiert. Deshalb braucht es nicht mehr alle Anlagen.» Einst gab es im Gäu Zivilschutzanlagen in Oberbuchsiten, Niederbuchsiten, Wolfwil, Kestenholz, Fulenbach, Oensingen, Neuendorf und Egerkingen.

2009 startete der Rückbau der ersten Anlage in Niederbuchsiten. Mittlerweile dienen nur noch jene in Fulenbach, Oensingen und Neuendorf dem Zivilschutz als mögliche Führungskommandoposten. Der Rest wurde umgenutzt, damit sie den Gemeinden als Schutzplätze für die Bevölkerung bei Ereignissen dienen. Damit seien nicht primär Kriegsfälle gemeint, so Baumgartner, sondern eher Naturkatastrophen. Als Beispiele fügt er den Sturm Lothar an. Ansonsten stehen die Räume leer. Und können anderweitig genutzt werden: In Oensingen war eine Zeit lang die Pfadi drin. Egerkingen, Wolfwil und Fulenbach werden durch das Militär genutzt.

Die schwere Panzertür, die den Eingang zur ZSA markiert, ist schon offen. Der Weg führt über eine Schwelle in einen Vorraum, der zum grossen Aufenthaltsraum geleitet. «Alles, was zivilschutztechnisch war, haben wir zurückgebaut: Telefonie, Kabel, Beleuchtung, Wassertank, Notstromaggregat. Das braucht es bei öffentlichen Schutzräumen nicht mehr», erklärt Baumgartner. Teilweise wurden Holztrennwände herausgerissen, Wände und Boden neu gestrichen. Es gibt eine neue Beleuchtung, eine neue Lüftung. Vorher bot die ZSA Platz für 100 Personen, jetzt, ohne die ganzen Einrichtungen, für 200 Personen. Das hatte zum Beispiel zur Folge, dass die Lüftung neu eingestellt werden musste: «200 Personen verbrauchen mehr Sauerstoff als 100», erklärt Baumgartner.

Der Aufenthaltsraum. Bruno Kissling

Der Raum mit dem Wassertank dient heute als Materialraum

Auch der Bund möchte die Anlagen reduzieren. Pro regionale Zivilschutzorganisation sollen ein bis zwei Anlagen beibehalten werden.

Noch sind die Räume leer. Bruno Kissling

Vom Aufenthaltsraum führt links ein Gang weg. Beim Rundgang durch die Räume, die der Gang erschliesst, früher waren es Stabsarbeitsräume, eine Übermittlungszentrale, fällt auf: Sie sind alle leer. Baumgartner: «Es ist sinnlos, 200 Betten aufzustellen, wenn die Räume bis zum Zeitpunkt eines Ereignisses anders genutzt werden könnten.»

Im Technikraum wird die Technik – Lüftung, Wasser, Strom – gesteuert. Bruno Kissling

Am Ende des Ganges befindet sich der Technikraum. Er steuert die Technik. Hier ist auch das ganze Mobiliar untergebracht. Der Raum, der früher der 17 Kubikmeter Wasser umfassende Notwassertank war, dient jetzt als Materialraum. Dort, wo früher Notstromaggregat und Dieseltank standen, sind jetzt die Betten untergebracht. Mit dem Umbau gibt es kein fest installiertes Notstromaggregat mehr, sondern bei Bedarf ein mobiles. «Es kann im Ernstfall zum Beispiel bei der Feuerwehr besorgt werden.» Der Grund dafür ist das Alter des fest installierten Aggregats: «Es ist schwierig, Ersatzteile für über 40-jährige Geräte zu finden.»

Der Rückbau der ZSA Kestenholz startete im März 2021. Ihm vorausging eine mehrmonatige Planung: Der Anfang markierte Mitte 2020 die Einreichung des Umnutzungsgesuchs beim Bund. An der Budgetgemeindeversammlung genehmigte der Souverän dann die Bruttokosten: 200'000 Franken. Der Grossteil des Rückbaus und der Neuinstallationen übernimmt der Bund. Die Erneuerungen werden zum grössten Teil aus Ersatzbeiträgen beglichen. Die Gemeinde finanziert einen kleinen Teil.

Jeder Einwohnerin und jedem Einwohner soll ein Platz in einem Schutzraum in der Nähe des Wohnorts zur Verfügung stehen. Das schreibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz vor. Mit der Umnutzung können Schutzplätze, die auf Privatgrundstücken stehen und möglicherweise veraltet sind, aufgelöst werden.

Die Umbauarbeiten in Kestenholz waren nach den Sommerferien fertig. Dann folgte die Abnahme von Bund und Kanton. Nachbessern habe man nichts mehr müssen, so Baumgartner. Jetzt ist der Gemeinderat daran, neue Nutzungen auszuarbeiten. «Noch ist nichts spruchreif. Aber möglich wäre, den einen oder anderen Raum als Archiv für die Gemeinde zu nutzen oder Vereinen als Lager zur Verfügung zu stellen», sagt der Gemeindepräsident.

Nach dem knapp einstündigen Rundgang geht der Weg wieder zurück durch den Aufenthaltsraum, über eine Bodenschwelle in den Vorraum, über eine weitere nach draussen. Und Baumgartner schliesst die schwere Panzertür wieder ab.