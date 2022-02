Auf Tour Unterwegs mit Thaler Postauto-Chauffeur Manfred Anderegg: «Man darf nie die gute Laune verlieren» Seit sieben Jahren fährt Manfred Anderegg mit dem Postauto durchs Thal. An seinem Job schätzt der Mümliswiler vor allem die Abwechslung. Wir haben ihn auf der Strecke Balsthal-Gänsbrunnen begleitet. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 07.02.2022, 05.00 Uhr

Manfred Anderegg aus Mümliswil arbeitet seit sieben Jahren bei Postauto. Bruno Kissling

Mittwochmorgen, kurz nach 9 Uhr. In wenigen Minuten startet Manfred Anderegg aus Mümliswil-Ramiswil seine Runde. Er fährt mit dem Postauto auf der Linie 129 Richtung Gänsbrunnen. 24 Haltestellen, 34 Minuten und wieder zurück. Seit sieben Jahren arbeitet er bei der Postauto. «Um diese Zeit werden wir auf dieser Strecke wenig Fahrgäste haben», sagt er, als er vom Busdepot Richtung Bahnhof Balsthal fährt, die Journalistin auf dem Sitz schräg hinter ihm.

«Die meisten werden Senioren sein, die vom Einkaufen in Balsthal kommen oder dorthin zum Einkaufen gehen.»

Von seinen Touren weiss der 51-Jährige: «Die Pendler verzeihen dir alles. Egal ob du etwas Gas gibst oder ob du etwas eng um die Kurve fährst. Ihnen ist einfach wichtig, dass sie ihren Anschluss erhalten.» Bei den Freizeitreisenden sehe es anders aus: «90 Prozent der Reklamationen kommt von ihnen. Denn sie haben Zeit und wollen aus dem Fenster schauen.»

Nach der Einfahrt im Balsthaler Bahnhof begrüsst er die wenigen Fahrgäste mit einem aufgestellten «Morge mitenang». Sie grüssen zurück. Dieses Ritual wird sich auf der Strecke mehrmals wiederholen. An der «Thalbrücke» wird es lebendig. Eine Handvoll Leute steigt ein. Manche lösen Tickets beim Buschauffeur.

Über einen Kollegen bei Postauto gelandet

Anderegg nimmt Kurs Richtung mittleres und hinteres Thal. Während die Strassen in Balsthal komplett aper waren, liegen an Aedermannsdorfs Strassenrändern noch Überreste vom letzten Wintereinbruch.

Vor seinem Engagement bei Postauto war der 51-Jährige Lastwagenchauffeur in einem 50-Prozent-Pensum. Seine Frau hat eine eigene Praxis als Hebamme. Mit den Einsatzplänen habe es aber nicht so gut geklappt. Über einen Kollegen sei er dann bei Postauto gelandet. Nun arbeitet er 60 Prozent, den Rest ist er Hausmann. Er sei oft mit den Kindern im öffentlichen Verkehr unterwegs. Wenn sie zum Beispiel nach Zürich in den Zoo gehen. Umständlich sei das nicht.

«Kindern kann man das beibringen.»

Anderegg vor dem Busdepot in Balsthal: «Kein Tag ist gleich.» Bruno Kissling

Nach dem Abstecher nach «Herbetswil, Dorf» sind die grossen Scheibenwischer im Dauereinsatz. Der dreifache Vater sagt: «Das Thal ist ein unglaublich schönes Gebiet. Ich mag sehr gerne Schnee, und der Regen macht mir auch nichts aus.» Für witterungsbedingte Verspätungen hätten die Leute nicht immer Verständnis:

«Meistens sind die Leute gestresst. Das war vor sieben Jahren anders.»

Den Grund dafür sieht Anderegg beim Taktfahrplan: Die Leute seien sich gewohnt, dass sie wenig Zeit hätten beim Umsteigen.

In «Welschenrohr, Unterdorf» steigt der letzte Gast aus. Nun sitzen nur noch Chauffeur und Journalistin im Postauto. «Zwischen 9 und 11 Uhr morgens und 15 und 16 Uhr nachmittags kommt ein leeres Fahrzeug ‹öppe mau vor›.» Mit der Coronapandemie hätten die Nachtbusse an Kundschaft verloren. «Aber Angestellte aus Krankenhäusern oder Restaurants sind noch immer froh, wenn sie auch dann nach Haus können.» Der Lockdown habe vieles verändert. «Die Fahrgastzahlen sind extrem eingebrochen.»

Anderegg gefällt die Abwechslung

Sowieso sei kein Tag gleich. Diese Abwechslung schätze er sehr an seinem Job. Auch die Fahrzeuge gefallen ihm. Mit Heizung, Klimaanlage, gefederten Sitzen.

Unterdessen ist es kurz vor 10 Uhr, wir haben «Gänsbrunnen, Bahnhof», die Endhaltestelle, erreicht. Um 9.59 Uhr fährt Anderegg wieder los. Dieselbe Strecke zurück, 24 Haltestellen. Es sei schon manchmal eine Herausforderung, schön zu fahren und trotzdem den Fahrplan einzuhalten.

«Das Wichtigste ist, die gute Laune nicht zu verlieren.»

Seine schönste Erinnerung hat er an eine Kindergartenklasse, die in Balsthal einstieg und den Anschluss an der Endhaltestelle in Waldenburg nicht mehr erreichte. Damit die Klasse den Zug doch noch erwischen konnte, sei er ein paar Bahnhöfe weiter gefahren. «Manchmal haben wir schon etwas Zeit ‹spatzig›», sagt Anderegg und schmunzelt. Die Klasse sei unglaublich dankbar gewesen. Noch heute hange eine Zeichnung im Büro.

Nach der Ankunft am Bahnhof in Balsthal durchsucht Anderegg das Fahrzeug auf Fundstücke. So manches bleibe liegen: Handys, Taschen, Schlüsselbunde. An diesem Tag nicht. So fährt Anderegg zurück ins Busdepot in Balsthal. Denn seit zwei Jahren hat er den gefederten Chauffeursitz mit einem Bürostuhl auf Rollen getauscht. Als stellvertretender Fahrdienstleiter koordiniert er die Einsätze.

«Eigentlich bin ich Mädchen für alles.» Auch in diesem Job sei kein Tag gleich. Er springe auch als Chauffeur ein, wenn coronabedingt die Leute ausfallen. Oder wenn eine Journalistin mit einem langjährigen Mitarbeiter auf Tour gehen will.

Seit zwei Jahren arbeitet Anderegg vor allem im Büro in Balsthal. Bruno Kissling

