Gäubach: Biber ist in Kestenholz zuhause

Auf Spurensuche «Der Biber ist ein Schlüsseltier: Wo er lebt, profitieren auch andere Arten» – unterwegs mit dem Biberexperten Im Gäubach in Kestenholz hat es (mindestens) einen Biber. Das zeigen Dämme, Erdlöcher und Asthaufen. Lange Zeit war das Tier in der Schweiz ausgerottet, nun fasst es wieder Fuss – auch im Gäu. Auf Spurensuche mit dem Biberexperten David Gerke von Pro Natura. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 28.12.2022, 05.00 Uhr

Der Asthaufen, in der Fachsprache wird er Burg genannt, ist ein deutliches Zeichen: Hier, am Gäubach in Kestenholz, wohnt ein Biber. Bruno Kissling

Derzeit ist die Landschaft von braun-grünen Wiesen geprägt. Doch als wir David Gerke Mitte Dezember am Gäubach in Kestenholz treffen, liegt Schnee, es regnet und ist bitterkalt. Gerke ist Ökologe und arbeitet seit 2012 als Biberexperte bei der Pro-Natura-Aktion «Biber & Co.». Eines vorneweg: Den Biber werden wir auf dem Rundgang nicht antreffen. Aber viele seiner Spuren.

Grundsätzlich war der Biber im 18. Jahrhundert in der Schweiz ausgerottet. Seit den 1950er-Jahren ist er zurück. Seit den 1990er-Jahren zählt die Solothurner Aare zu seinem Verbreitungsgebiet. Vor etwa zehn Jahren gab es auch am Gäubach wieder ein Biberrevier. Doch die beiden Tiere wurden überfahren. Nun ist er seit sechs Jahren wieder heimisch.

David Gerke arbeitet als Biberexperte bei der Pro-Natura-Aktion «Biber & Co.». Bruno Kissling

Der Grund, wieso es so lange dauerte, bis der Biber zurück am Gäubach war, seien verschiedene Hindernisse, sagt Gerke, während er durch den knöchelhohen Schnee stapft. Ein Biber bewege sich grundsätzlich entgegen der Fliessrichtung eines Bachs fort. Im Gäubach muss er also von Olten oder Boningen herkommend gelandet sein.

Der Gäubach, der mancherorts auch Chrebskanal oder Gheidgraben heisst, sei aber ein kompliziertes Gewässer, so der Biberexperte. Der Bach hat verschiedene Kanäle und Zuläufe, ist mit Eindohlungen, Stollen und Gittern gespickt. Aber: Der Biber finde seinen Weg, so Gerke. «Er ist kreativ.»

Er könne zum Beispiel durch die Stadt Olten laufen oder sonst über Land gehen. Aber das machten Biber nicht so gerne. Deshalb hat Pro Natura in Olten zwei Bibertreppen als Hilfe gebaut. So hat es der Biber wahrscheinlich in den Gäubach geschafft.

Die Ufer sind gut bestockt

Nun sehen wir die ersten grossen Nagespuren auf dem Rundgang, der auf der Nordseite des Bachs, beim St.Peterhof, beginnt: Ein Ahorn ist angenagt. Die Spuren sind frisch, das Holz ist noch hell.

Deutliche Nagespuren sind an diesem Ahorn zu sehen. Der Biber nutzt die Rinde als Futter oder als Material für seine Bauten. Bruno Kissling

Der Biber benagt Bäume laut dem Experten aus zwei Gründen. Erstens ist die Rinde für ihn eine Nahrungsquelle. Der Biber mag vor allem Laubbäume. Zweitens nutzt er die Rinde als Stoff für seine Bauwerke. Er erstellt Dämme, Burgen (Asthaufen) oder Bauten (Erdhöhlen).

Die Dämme dienen dazu, das Wasserlevel in einem Gewässer auszugleichen. So staut sich das Wasser und der Biber kann durch den Fluss schwimmen, anstatt ihm entlangzulaufen. Zudem dienen Dämme auch dazu, den Eingang des Biberbaus unter Wasser zu halten. So ist das nachtaktive Tier Feinden weniger ausgeliefert.

Zugespitzte Bäume sind auch ein Hinweis auf Biber. Bruno Kissling

Vorbei an einem ersten Damm laufen wir weiter Richtung Osten. Ein Biberhabitat kann mehrere Kilometer lang sein, je nach Nahrungsangebot vor Ort. Am Gäubach sei es in Ordnung, so Gerke: «Rundum ist zwar kein Auwald, also eine natürliche Pflanzengesellschaft entlang von Bächen und Flüssen, aber die Ufer sind gut bestockt.»

Ein weiterer Baum weist deutliche Biberspuren auf: Zahnabdrücke und die sanduhrförmige Zuspitzung des Baumes weisen auf den Biber hin. «So unterscheidet man Unterhaltsarbeiten, die zum Beispiel von Gemeinden gemacht wurden.»

Kurz vor der Brücke Schlegelweg befindet sich eine grosse Biberburg. Sie sei bewohnt, befindet Gerke. Denn das Holz der Burg sei frisch.

Im Thal hat es nur vereinzelt Biber

Szenenwechsel: Im Thal hatte es bisher bloss vereinzelte Biber. Der Grund sind auch hier (zu) viele Hindernisse. Vor einigen Jahren wurden zwei Tiere im Gebiet Hammer, zwischen Herbetswil und Welschenrohr, überfahren, berichtet Gerke. Aber ansonsten gebe es bisher keine Hinweise auf dort lebende Tier.

Deshalb wurde in der Dünnern, beim Restaurant Bad Klus, eine Treppe gebaut, die dem Biber das Überwinden des Flusses erleichtern soll. Gebracht hat es noch nichts. In Herbetswil, wo dieses Jahr die Dünnern revitalisiert wurde, gibt es noch keine Biber, wie Stefan Freiburghaus vom Amt für Umwelt sagt: «Aber wir rechnen, ob kurz oder lang, mit dem Biber. Wir haben deshalb bereits zur Strassenseite ab Rastplatz Richtung Welschenrohr, zum Schutz der Kantonsstrasse und gegen ein Untergraben, einen Nagetierschutz eingebaut.»

Löcher im nahe gelegenen Feld weisen ebenfalls auf den Biber hin. Bruno Kissling

Zurück in Kestenholz: Wir passieren die Brücke beim Schlegelweg und laufen an der Südseite des Gäubachs zurück. Hier grenzt der Bach oft an Landwirtschaftsland, die Schlegelmatten, dazwischen ist ein Grienweg. Auf dem Stück zwischen Weg und Bach sind Gräben und Löcher sichtbar. Auch sie stammen vom Biber: Er baut sie als Fluchtweg oder Wohnstätte, weiss Gerke.

Das Landwirtschaftsland und der Weg seien hier aber genug weit entfernt, sodass sie nicht gefährdet seien. Treten Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen auf, werden diese den Landwirten entschädigt.

Die Fischerei sei hingegen nur noch selten von den Bibern gefährdet, sagt Gerke, der selbst Präsident eines Fischereivereins ist und als Vizepräsident des kantonalen Verbands amtet. «Früher gab es Konflikte im Gäubach, weil er als Aufzuchtbach von jungen Forellen genutzt wurde. Da konnte man die jungen Fische nicht mehr so gut abfischen, weil sie sich durch das gestaute Wasser besser verstecken konnten.»

Mittlerweile habe man aber die fischereiliche Bewirtschaftung angepasst und die Konflikte mit dem Biber seien kleiner geworden. «Die meisten Fischer finden die Biber in Ordnung.»

Der Hauptdamm des Bibers am Gäubach in Kestenholz ist etwa acht bis zehn Meter lang. Bruno Kissling

Einen Meter weiter vorne gelangen wir zum Hauptdamm des am Gäubach in Kestenholz lebenden Bibers. Er sei etwa acht bis zehn Meter lang, schätzt Gerke. Aber an einigen Stellen quillt das Wasser bereits drüber. «Ein solcher Damm gibt immer zu tun.»

«Der Biber bringt Vielfalt in ein Ökosystem», sagt Gerke, als wir wieder bei der Kapelle St.Peter angekommen sind. Das von ihm im Wasser verwendete Holz nützt auch anderen Arten: Es bildet Nahrung für Insekten und Verstecke für Fische. «Der Biber ist ein Schlüsseltier: Wo er lebt, profitieren auch andere Arten.»

