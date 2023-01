Mümliswilerbach wird verlegt und Stützmauer zurückgebaut

Auf 200 Metern Stützmauern sind in schlechtem Zustand: Nun wird zwischen Balsthal und Mümliswil saniert – und Tempo 60 verhängt Die Stützmauern entlang des Mümliswilerbachs sind in einem schlechten Zustand. Eine wird nun erneuert, die andere braucht es nicht mehr. Denn der Bach wird verlegt. Künftig wird man auf der Kantonsstrasse dort nur noch 60 km/h fahren dürfen. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 12.01.2023, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An dieser Stelle soll der Mümliswilerbach Richtung Westen verschoben und die Stützmauer zurückgebaut werden. Bruno Kissling

Der Mümliswilerbach erstreckt sich auf einer Länge von zirka zweieinhalb Kilometern zwischen Mümliswil und Balsthal. Auf einer Länge von 200 Metern im Gebiet Lobisey, das noch zu Balsthal gehört, soll er nun versetzt werden.

Im gleichen Atemzug soll in diesem Gebiet auch die Höchstgeschwindigkeit der nahe liegenden Kantonsstrasse reduziert sowie eine Stützmauer entfernt, eine ersetzt und zwei Bachdurchlässe erneuert werden. Derzeit sind die Bauarbeiten dafür öffentlich ausgeschrieben.

Alles anzeigen

Der Ursprung für diese Arbeiten ist der schlechte Zustand der beiden Mauern, die die Kantonsstrasse gegenüber dem ungefähr zweieinhalb Meter tiefer liegenden Bachbett des Mümliswilerbaches stützen. An den Mauern wurden Risse, fehlender Beton und Schiefstände festgestellt. Auch die Bachdurchlässe, die unter der Strasse durchführen, befinden sich in einem mittlerweile ungenügenden Zustand. Das hätten diverse Vorabklärungen ergeben, so der Kanton in seinem Bericht.

Mit der Verlegung braucht es zweite Stützmauer nicht mehr

Im Zuge der Bauarbeiten wird der Mümliswilerbach auf einer Länge von 100 bis 120 Metern Richtung Westen in ein neues Gerinne verlegt. Mit dieser Verlegung kann auf diesem Abschnitt eine flache Böschung gebaut werden und eine der beiden Stützmauern – sie ist 32 Meter lang – braucht es nicht mehr. Sie wird komplett zurückgebaut. Weiter braucht es kein Geländer an der Strasse mehr.

Die andere Stützmauer besteht aus Beton und Natursteinen, ist 45 Meter lang und 5 Meter hoch und wird durch eine neue Betonmauer ersetzt. Zudem wird eine Leitschranke erstellt.

Beide Durchlässe unterqueren die Kantonsstrasse. Auch sie weisen diverse Mängel auf, sodass sie ersetzt werden müssen. Nach dem Abschluss der Arbeiten wird die Uferböschung mit einheimischen, standortgerechten Sträuchern bepflanzt.

Die Kantonsstrasse, an der der Bach teilweise entlangfliesst, sei in einem guten Zustand. Doch wegen der beiden starken Kurven sei die Strecke in den vergangenen Jahren zu einem Unfallschwerpunkt geworden, heisst es im Schreiben des Kantons weiter. Deshalb ist im Zuge der Arbeiten am Bach auch die Reduktion der Höchstgeschwindigkeit geplant: Neu soll auf diesem Abschnitt nur noch 60 statt wie bisher 80 Stundenkilometer gefahren werden dürfen.

Die öffentliche Ausschreibung dauert noch bis Ende Januar. Anfang Februar werden die Bauarbeiten vergeben. Sie werden im Mai starten und bis September dauern. In dieser Zeit wird der Verkehr einspurig geführt und mit einer Lichtsignalanlage gelenkt. Eine Umleitung wird es keine geben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen