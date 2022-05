Oensingen: Für Banken ist die Gemeinde sehr attraktiv

Attraktiver Bankenplatz Oensingen ist für Banken attraktiv – das hat mehrere Gründe Drei verschiedene Banken haben einen Sitz in der Gemeinde Oensingen und sind vom Potenzial des Standorts überzeugt. Das hat auch eine weitere regionale Bank erkannt, die deshalb ohne eigenen Standort in der Gemeinde aktiv ist. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 10.05.2022, 05.00 Uhr

Oensingen ist ein beliebtes Pflaster für Banken. Bruno Kissling

In Gehdistanz von nur gerade 300 Metern befinden sich in Oensingen nicht weniger als drei Bankfilialen: An der Solothurnstrasse sind die Geschäftsstellen der Raiffeisenbank und der Berner Kantonalbank (BEKB) einquartiert. Eine Querstrasse weiter, an der Bienkenstrasse, jene der Baloise Bank SoBa.

Eine stolze Zahl für eine Gemeinde mit etwas mehr als 6200 Einwohnern. Was also macht die Gemeinde Oensingen so interessant für die Banken? Wir haben bei den drei Unternehmen nachgefragt.

«Es mag in der Tat auf den ersten Blick so aussehen, als ob Oensingen ‹overbanked› wäre, denn im europäischen Schnitt gibt es eine Bankfiliale auf 10’000 Einwohner», bestätigt Mark Schwarzenbach, Teamleiter der Standorte Oensingen und Hägendorf der BEKB.

«Aber man darf Oensingen nicht als einzelne Gemeinde betrachten. Oensingen hat ein grosses Einzugsgebiet und war in den letzten Jahren ein starker Wachstumsmarkt. Daher ist der Standort für uns sehr interessant.»

Die Filiale der Berner Kantonalbank liegt im Roggenpark in Oensingen. Alois Winiger

Basierend auf dieser Einschätzung haben die Verantwortlichen der BEKB auch entschieden, den Standort Niederbipp in ihrem Heimkanton Bern per Ende Juni aufzulösen. «Wir haben Oensingen und Herzogenbuchsee in unserer Analyse besser bewertet und werden daher in Zukunft auf diese beiden Standorte setzen», sagt Schwarzenbach, der selbst in Niederbipp wohnt und die Region daher gut kennt.

Verkehrsanbindung als grosses Plus

Die Einschätzung, dass Oensingen ein attraktiver Bankenplatz ist, teilt auch Andreas Furrer, Vorsitzender der Bankleitung Raiffeisenbank Gäu-Bipperamt, und bringt noch weitere Gründe ins Spiel, die zur Attraktivität des Standorts Oensingen beitragen.

Der Standort der Raiffeisenfiliale in Oensingen. Bruno Kissling

«Oensingen ist ein regionales Zentrum geworden. Die Gemeinde ist verkehrstechnisch sehr gut angebunden und bietet viele Arbeitsplätze.»

Furrer selbst arbeite regelmässig in Oensingen. Die Gemeinde Oensingen ist traditionellerweise ein Standort der Raiffeisenbank, die seit 1905 vor Ort ist.

Urs Pfluger. zvg

Ebenfalls seit vielen Jahrzehnten ist die Baloise Bank SoBa in Oensingen präsent. Urs Pfluger, Leiter Kunden und Vertrieb der Baloise, sieht vor allem die Anbindung an die Autobahn A1 als entscheidenden Vorteil des Standorts Oensingen.

«Zwischen den kantonalen Zentren Olten und Solothurn ist Oensingen verkehrstechnisch sehr gut erschlossen.»

Er sieht in Zukunft gar noch mehr Potenzial für die Region. Die gute Verkehrsanbindung habe zuletzt viele Logistikunternehmen nach Oensingen gelockt, die allerdings meistens nicht viele Mitarbeitende haben. «Wenn nun auch noch andere Firmen mit mehr Mitarbeitenden kommen, werden automatisch noch mehr Leute in die Region Oensingen ziehen, wodurch noch mehr Wohnbauten entstehen dürften.»

Auch Clientis Bank mischt mit

Roger Hochuli. zvg

Dass Oensingen ein regionales Zentrum mit viel Potenzial ist, ist also längst kein Geheimnis mehr. Und das führt dazu, dass nicht nur die drei bereits erwähnten Bankfilialen auf dem Platz Oensingen aktiv sind. Auch die Clientis Bank im Thal AG, die ihren Sitz eigentlich in Balsthal hat und sich – wie der Name schon sagt – auf die Gemeinden im Thal konzentriert, ist in Oensingen aktiv: Das bestätigt Roger Hochuli, der für die Clientis Bank im Thal AG am Standort Balsthal verantwortlich ist.

«Unser Kerngebiet bleibt weiterhin das Thal, aber Oensingen und die Region Gäu ist ein interessantes Marktgebiet für uns.»

Schliesslich sei Oensingen ein Wachstumsmarkt mit vielen Zuzügern und habe auch als Wirtschaftsstandort an Kraft gewonnen. Auch die Basisinfrastruktur mit mehreren Grossverteilern und Schulen sei vorhanden.» Angesichts dieser Einschätzung überrascht es nicht, dass Hochuli die Frage nach möglichen Expansionsplänen der Clientis Bank im Thal AG in Richtung Oensingen nicht verneint.

