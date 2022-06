Vernetzungsprojekt födert Biodiversität im Thal

Artenvielfalt Das Vernetzungsprojekt im Thal ist auf Kurs – der Projektleiter sagt: «Hier gibt es nach wie vor viele Pflanzen und Tiere» Damit einheimische Tiere und Pflanzen gefördert werden können, wurde das sogenannte Vernetzungsprojekt im ganzen Kanton ins Leben gerufen. Im Thal schauen 90 Prozent der Bauern für die Artenvielfalt, indem sie Bäume stehen lassen oder Wiesen später mähen. Projektleiter Martin Huber zeigt in Matzendorf, wie das Projekt funktioniert. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 07.06.2022, 20.00 Uhr

Martina Strähl (mit Tochter Elena) bewirtschaftet mit ihrem Mann Jonas (nicht auf dem Foto) den Thalhof und die Ökoflächen. Biologe Martin Huber (rechts) leitet das Vernetzungsprojekt. Bruno Kissling

Hecken, Blumenwiesen, Hochstammobstgärten: Das sind die Schlüsselelemente für das Vernetzungsprojekt, das es seit 2018 auch im Thal gibt. Es hat zum Ziel, die Lebensräume einheimischer Tiere und Pflanzen wieder stärker zu vernetzen. «Es geht darum, die Artenvielfalt zu erhalten und zu fördern», sagt Martin Huber. Er ist Biologe beim Ingenieurbüro BSB und Partner und leitet verschiedene Vernetzungsprojekte im Kanton. Auch jenes im Thal.

«Tiere wie Wiesel oder Insekten brauchen Rückzugsorte, um sich vor ihre Fressfeinden zu verstecken.»

Dafür eignen sich Steinhaufen, Hecken, Sträucher und Bäume. Der Perimeter des Vernetzungsprojekts im Thal umfasst 5300 Hektaren landwirtschaftliche Nutzfläche.

Von den 5300 Hektaren sind 1080 ha vernetzt. Das heisst, dort bestehen neben den Grundanforderungen wie Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel zusätzlich für die Lebewesen wichtige Verbindungswege wie Hecken, Blumenwiesen oder Hochstammobstgärten. Das entspricht 20 Prozent. Dazu sagt Huber:

«Das ist sehr viel. Die Bauern müssten von ihren Flächen nur sieben Prozent als Ökoflächen bewirtschaften. Sie machen aber freiwillig dreimal mehr.»

Das habe auch mit den geografischen Gegebenheiten im Thal zu tun: Denn hügelige Flächen lassen sich weniger gut für den Ackerbau nutzen als flache Felder. Grundsätzlich gelte: Je höher das Feld liegt, desto mehr davon ist eine Ökofläche.

Für die Bewirtschafter gibt es Vorgaben

Um zu zeigen, wie das Projekt funktioniert und welche Arbeiten dazugehören, führt Huber auf den Thalhof in Matzendorf. Auf den Flächen rund um den Hof von Jonas und Martina Strähl sieht man das Projekt laut Huber exemplarisch. Er zeigt in die Ferne:

Einzelbäume wie diese Eiche bilden Rückzugsorte für die Tiere. Bruno Kissling

«Diese einzelnen Bäume oder Sträucher und die Heckensysteme bilden ideale Rückzugsorte.»

Hier könnten die Tiere und Pflanzen gut zirkulieren, sich vernetzen. Diese Verbindungswege wiederum ermöglichen die Ausbreitung und Wiederbesiedlung von isolierten Lebensräumen. «Deshalb ist es so wichtig, dass die Bäume und Sträucher nicht isoliert irgendwo stehen, sondern zusammenhängende Übergänge bilden.»

Für die Bewirtschafter wie Martina und Jonas Strähl bedeutet das Vernetzungsprojekt einige Vorgaben. Beispielsweise ist definiert, ab wann eine Wiese zurückgeschnitten werden darf. Dies ist bald wieder so weit: ab dem 15. Juni. Auch zu den Massnahmen gehören das Ansäen einer Brache oder der Erhalt von standortgerechten Einzelbäumen oder das Stehenlassen eines Grasstreifens auf einer ansonsten gemähten Wiese.

Für jede Wiese, den die Bauern später mähen, gibt es Beiträge von Bund und Kanton. Bruno Kissling

Im ganzen Bezirk machen laut Huber 180 Landwirte beim Vernetzungsprojekt mit. Das seien etwa 90 Prozent. Für ihre Arbeiten werden die Landwirte auch entschädigt. Für jeden Baum, den sie stehen lassen, für jede Fläche, die sie später mähen, gibt es Beiträge von Bund und Kanton. Für die Thaler Bauern habe die Landschaftspflege aber schon immer dazugehört, so Huber.

«Sie werden somit für Leistungen wie die Landschaftspflege entschädigt, die im Thal schon lange selbstverständlich sind.»

Dreimal im Jahr gibt es Erfolgskontrollen. Dabei gehen Mitglieder von lokalen Natur- und Vogelschutzvereinen ins Feld und zählen die dort lebenden Tiere. «Damit wollen wir kontrollieren, ob das, was wir machen, wirklich etwas bewirkt.»

Das Projekt, das sich über den ganzen Bezirk erstreckt, startete 2018. Bereits vorher gab es kleinere Projekte in einzelnen Gemeinden, zum Beispiel in Welschenrohr. Es läuft acht Jahre bis 2025. Eine erste Bilanz lasse sich bereits ziehen, sagt der Biologe: Grundsätzlich stehe es in der Schweiz schlecht um die Biodiversität. Aber das dürfe man nicht verallgemeinern.

«Im Thal gibt es zum Beispiel nach wie vor eine grosse Anzahl und eine grosse Vielfalt an einheimischen Pflanzen- und Tierarten.»

In Matzendorf hört und sieht man das: Immer mal wieder erspäht Huber einen Turmfalken, im Hintergrund ist das Zirpen von Grillen zu hören.

Hinweistafeln für die Bevölkerung

Solche Hinweistafeln erklären der Bevölkerung, was es mit dem Vernetzungsprojekt auf sich hat. Bruno Kissling

Mit dem Vernetzungsprojekt zu tun haben vor allem die Thaler Bauern. Die Drahtzieher dahinter sind aber die Einwohnergemeinden. Vertreter aus allen Gemeinden bilden eine Arbeitsgruppe mit dem Mümliswil-Ramiswiler Gemeindepräsidenten Kurt Bloch als Präsident.

Huber nennt das Projekt eine Plattform, bei der Bauern, Behörden und Naturschützer an einem Strang ziehen. Hier könne man sich austauschen und gegenseitiges Verständnis fördern.

Damit die Bevölkerung über das Projekt Bescheid weiss, sind im ganzen Bezirk Tafeln anzutreffen, auf denen darüber informiert wird. Damit auch die Bauern auf dem neusten Stand sind, gibt es jährlich Flurbegehungen. Der Letzte fand vor zwei Wochen statt.

Das Vernetzungsprojekt im Thal läuft noch bis 2025. Was nachher passiert, sei noch unklar, so Huber. «Aber in irgendeiner Form wird es weitergehen.»

