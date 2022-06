Artenvielfalt Auf der Suche nach der seltenen Heidelerche: Mit der Vogelwarte unterwegs im Thal In der Schweiz gilt die Heidelerche als verletzlich. Auf hügeligen Weiden mit viel Sonne und tiefem Gras im Thal kommt sie noch häufiger vor. Nadine Apolloni von der Vogelwarte Sempach zeigt, welche Massnahmen ergriffen wurden, um den Vogel zu schützen. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

Nadine Apolloni von der Vogelwarte Sempach zeigt auf der Karte, welches Gebiet beim Vorder Brandberg sie für die Kartografierung abläuft. Bruno Kissling

«Da ist das Weibchen.» Nadine Apolloni, Feldstecher um den Hals, in der Hand eine Karte, steht auf einer Weide östlich des Vorder Brandbergs in Herbetswil. Die Biologin arbeitet für die Abteilung Artenförderung der Vogelwarte Sempach und hat auf ihren Rundgang über die Weide gerade eine Heidelerche auf einem Holzpföstli entdeckt.

Die Heidelerche mag arten- und strukturreiche Weiden, auf denen Bäume stehen und das Gras nicht zu hoch und nicht zu dicht ist. Im Flachland ist der Vogel deshalb selten geworden. Im Thal gibt es ihn noch häufiger. Apolloni erklärt:

«Die Lerche bevorzugt die Weiden, weil sie eine Bodenbrüterin ist und ihre Nahrung, Insekten, auf dem Boden findet.»

Die Heidelerche mag auch offene Stellen auf einer Weide. Dort kann sie Insekten aus dem Boden ziehen. Bruno Kissling

Die Biologin zeigt auf eine offene Stelle in der Weide, wo verschiedene Pflanzen wachsen, aber auch Boden und Steine sichtbar sind. Wälder hingegen mag die Lerche nicht. Die Weide dürfe auch gerne etwas uneben sein. «In einem unebenen Gelände kann sie sich besser vor ihren Frassfeinden, wie Greifvögeln oder Füchsen, verstecken.» Die Bäume nutzen die Männchen, um zu singen und Weibchen anzulocken oder ihr Revier abzustecken.

Die Heidelerche hat beige Federn, kommt meistens bereits im Februar von ihrer Wanderschaft in den Süden zurück und brütet von Mitte April bis Juli. Sie mag auch warme, schneefreie Weiden. Besonders oft kommt sie daher an den Südhängen vor.

Die Vogelwarte will herausfinden, wie sich die Population entwickelt

Derzeit läuft im ganzen Jurabogen ein Programm zur Förderung der Heidelerche. Auf dem Weg zum Vorder Brandberg sind seit März verschiedene Tafeln angebracht, die darauf hinweisen. Deshalb kennt Apolloni das Gebiet so gut. Gemeinsam mit Kolleginnen der Vogelwarte macht sie ein Biodiversitätsmonitoring, also eine Kartierung.

Nadine Apolloni. Bruno Kissling

Die Vogelwarte Sempach will herausfinden, wie es um die Population der Heidelerche in diesen Regionen aussieht und ob sie sich seit der letzten Erhebung 2017 verändert hat. «Wir suchen alle solche Weiden in diesen Regionen ab.» Dafür laufen die Mitarbeiterinnen der Vogelwarte im Jahr 2022 viermal jede Route, die vorher von der Vogelwarte definiert wurde, ab.

In Schritttempo geht Apolloni dem Weg entlang, schaut umher, nimmt ab und an den Feldstecher zur Hand, lauscht. Sie erspäht einen Turmfalken und mehrere Neuntöter. Aber keine Heidelerche.

«Ich arbeite viel mit dem Gehör.»

Denn die Heidelerche ist mit 15 Zentimetern so gross wie ein kleiner Spatz.

Nadine Apolloni spielt den Gesang der Heidelerche ab – und prompt gibt ein Tier Antwort. Rahel Bühler

Sparsam umgehen mit dem Einsatz von Tönen

Um sie hervorzulocken, zückt die Biologin ihr Handy, verbindet es via Bluetooth mit einem Lautsprecher und spielt den Gesang der Heidelerche ab. Natürlich in einer angemessenen Lautstärke. Dann ist Warten angesagt und wenige Sekunden später sagt Apolloni:

«Dort ist eine.»

Im Kasten: Nach mehreren Versuchen gelingt es dem Fotografen, eine Heidelerche abzulichten. Bruno Kissling

Und deutet auf einen weiteren Holzpfosten hin. Die Tiere sind schnell und flink, sodass der Fotograf mehrere Anläufe braucht, um sie mit der Kamera einzufangen. Den Ton mehrmals am selben Ort abspielen, mache man nicht.

«Er bedeutet Stress für die Tiere. Weil sie dadurch meinen, ein anderer Vogel – entweder ein Rivale oder ein Paarungspartner – sei da.»

Deshalb geht Apolloni sehr sparsam mit dem Ton um.

Prognose besagt: Die Population hat zugenommen

Der vierte Gang über die Weiden steht noch aus. Eine erste Prognose ist trotzdem schon möglich: «Gegenüber vor fünf Jahren hat die Population im Thal etwas zugenommen.» In der gesamten Schweiz gebe es zwischen 250 und 350 Brutpaare. Die Hälfte davon lebt entlang des Juras.

Eine der Massnahmen zum Schutz der Heidelerche: Auf diesem Weidstück wurden Bäume entfernt und Steinhaufen geschaffen. Bruno Kissling

Das habe auch mit den Massnahmen zu tun, die in der Zwischenzeit vollzogen wurden. Apolloni schreitet weiter und zeigt im östlichsten Zipfel der Weide eine Stelle. Vor einigen Jahren standen hier viele Bäume. Der Wald hat sich die Weide zurückgeholt. Für die Heidelerche kein günstiges Umfeld. «Deshalb haben wir hier mit Schulklassen, Privatpersonen und Landwirten die Weide ausgeholzt und Steinhaufen erstellt.»

Letzteres gehöre auch zu den Elementen, die eine Heidelerche schätze. Natürlich gebe es ab und zu Kritik oder Unverständnis.

«Aber grundsätzlich sind die Leute im Thal sehr offen dafür.»

Aber: Das oberste Ziel für Apolloni und die Vogelwarte ist es, den Lebensraum der Heidelerche und damit dem Vogel selbst zu erhalten.

