Härkingen will Blumenwiesen und Biodiversität fördern

Artenvielfalt Artenreiche Blumenwiesen statt monotone Rasenflächen: So will Härkingen die Biodiversität im Dorf fördern Vier Rasenflächen in Härkingen weichen derzeit artenreichen Blumenwiesen. Denn die Gemeinde macht bei einem nationalen Projekt mit, das die Biodiversität in den Gemeinden fördern will. Gemeinderat André Repond hat uns die Flächen gezeigt. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 12.04.2022, 05.00 Uhr

Gemeinderat André Repond vor einer der vier Wiesen, die bald als artenreiche Blumenwiesen erkennbar sind. Bruno Kissling

Seit Ende März steht ein Schild mit den Worten «Augen auf: Hier entsteht eine Blumenwiese» an vier Orten in Härkingen. Zwei der Schilder stehen bei der Mehrzweckhalle, zwei beim Friedhof. An diesen Stellen war zuvor Rasen, in ein paar Jahren werden dort aber Blumen blühen.

Das möchte das Projekt Pusch erreichen. Sein Ziel ist es, in der ganzen Schweiz monotone Rasenflächen in artenreiche Blumenwiesen umzuwandeln. So will man zur Förderung und Erhalt der Biodiversität beitragen. Härkingen wurde als eine von drei Pilotgemeinden ausgewählt.

Das ist Pusch Pusch steht für praktischer Umweltschutz und wird realisiert mit der Unterstützung des Bundesamts für Umwelt, des Fonds Landschaft Schweiz und privater Stiftungen. Ziel ist es, einen landesweiten und nachhaltigen Beitrag zu Erhalt und Förderung der Biodiversität zu leisten. Dabei ersetzen Gemeinden monotone Rasenflächen durch artenreiche Blumenwiesen. Man will zwischen 2021 und 2026 mindestens 35'000 Quadratmeter neue Blumenwiesen auf öffentlichen Flächen in 50 Gemeinden anlegen. Zusätzlich sollen Flächen in Privatgärten ökologisch aufgewertet werden. Im ersten Jahr wird das Projekt in drei Gemeinden im Kanton Solothurn umgesetzt. Härkingen ist eine davon. In den Folgejahren sollen pro Jahr in mindestens zwölf weiteren Gemeinden in der ganzen Schweiz Blumenwiesen angelegt werden.

Verantwortlicher Gemeinderat ist André Repond (Die Mitte). «Wir haben uns in den Legislaturzielen ohnehin das Ziel gesetzt, die Biodiversität in der Gemeinde zu fördern.» Im Budget 2022 sind 21'000 Franken für den Arten- und Landschaftsschutz vorgesehen:

«Damit möchten wir einerseits etwas für die Natur machen und andererseits die Lebensqualität im Dorf erhöhen.»

Im ersten Schritt erfolgt nun diese Förderung im Rahmen des Projekts Pusch. Der Gemeinderat sei von einem Mitglied des Natur- und Vogelschutzvereins Härkingen darauf aufmerksam gemacht worden, berichtet Repond.

Um am Projekt teilnehmen zu können, müssen die Gemeinden verschiedene Voraussetzungen erfüllen: Einerseits müssen mindestens 700 Quadratmeter Fläche vorhanden sein, auf der die Blumenwiesen angelegt werden können. Andererseits müssen sie langfristig bestehen bleiben und naturnah gepflegt werden. Zudem muss die Bevölkerung aktiv miteinbezogen werden.

Die eine Wiese bei der Mehrzweckhalle umfasst 67 Quadratmeter. Bruno Kissling

Ende 2021 wählte die Gemeinde die vier Flächen aus. Total sind es 648 Quadratmeter. So genau nehmen es die Verantwortlichen von Pusch also nicht mit diesen 700 Quadratmetern als Mindestanforderung.

Im Februar fand eine Begehung der vier Flächen statt. Ende März hat Härkingens Gemeindearbeiter die Flächen nun zum ersten Mal zurückgeschnitten. Ende April sollen die Böden nochmals mit einer Bodenfräse auf einer Tiefe von fünf Zentimetern gefräst werden.

Anfang Mai erfolgt dann die Ansaat. Pusch empfiehlt den Gemeinden, sie sollen «regionales und standortangepasstes Saatgut» verwenden. In Härkingen kommt die «artenreiche Fromentalwiese West» zum Einsatz. Konkret heisst das, dass einheimische Blumenarten und keine exotischen verwendet werden. Pusch stellt das Saatgut den Gemeinden zur Verfügung.

Bis die Blumen sichtbar sind, dauert es Jahre

Und dann ist Geduld gefragt. «Bis eine richtige Blumenwiese sichtbar ist, dauert es bestimmt zwei Jahre», weiss Gemeinderat Repond. Wichtig ist: Nach der Aussaat hat die Gemeinde mit den vier künftigen Blumenwiesen (fast) nichts mehr zu tun. Man darf sie weder giessen, noch düngen. Einzig zurückschneiden und Unkraut jätten ist erlaubt. So besagen es die Vorgaben von Pusch. Repond sagt dazu:

«Für uns ist das eine Win-win-Situation.»

Und zwar in diverser Hinsicht: Einerseits leiste die Gemeinde damit einen Beitrag zur Förderung der Biodiversität, die auch keinen Aufwand bedarf. Denn bezahlen muss die Gemeinde dafür nichts. Andererseits könne sich die Bevölkerung an den blühenden Wiesen erfreuen. Und als weiterer Bonuspunkt sieht Repond die Nähe zur Schule. Zwei der vier Flächen stehen in unmittelbarer Nähe zur Mehrzweckhalle und zum Schulhaus.

«Die Blumenwiesen können in den Naturkundeunterricht miteingebaut werden.»

Dafür könnte die Gemeinde die vorhandenen Blumen mit kleinen Schildern beschriften. Aber das gehe schon noch zwei bis drei Jahre, bis die Wiesen so weit seien.

Die Pusch-Wiesen werden aber nicht die einzigen Projekte bleiben, die Härkingens Biodiversität fördern sollen, blickt Repond voraus. «Der Gemeinderat wird jedes Jahr beurteilen, wo weitere Flächen aufgewertet werden könnten.» Auch die Bevölkerung soll ins Projekt eingebunden werden: Die Gemeinde möchte aktiv auf die Einwohnerinnen und Einwohner zugehen, um ihnen das Thema näherzubringen. Man könne mit wenig Aufwand etwas zur Förderung beitragen, so Repond und fügt an:

«Denn ohne Bienen gibt es auch keine Früchte.»

