Armutswellen im Thal Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Hunger im Thal wieder grösser – und es wurden vermehrt «Landstreicher» verurteilt Vor gut 200 Jahren beschäftigten Armut und Hunger die Gemeinde und die Polizei im Thal: 1847 wurde «Landstreicherei» unter Strafe gestellt. Auch die sogenannte «Gemeindebelästigung» wurde in der Folge zu einem immer grösser werdenden Problem. Fränzi Zwahlen-Saner Jetzt kommentieren 11.10.2021, 05.00 Uhr

Im alten Bezirksgefängnis in Balsthal befindet sich heute die Polizei. Patrick Lüthy

1846/47 kam es in der Schweiz erneut zu einer Hungerkrise und 1850 bis 1854 zu Teuerungsjahren. So nahm die Zahl der Bettler, Landstreicher und Vaganten in den Dörfern wieder zu. 1847 wurde ein kantonales Landstreicherei-Gesetz erlassen, das eine Gefängnisstrafe von 14 Tagen für diese Leute vorsah. Ab 1859 wurden die Strafen noch verschärft und unter dem Begriff «öffentliche Belästigung» zusammengefasst. Zu den neuen Massnahmen gehörte auch die Einführung von Körperstrafe, ausdrücklich für «Landstreicher».

Mit dieser neuen Form der Bestrafung machte auch das ehemalige Verdingkind Urs Viktor Meyer aus Aedermannsdorf Bekanntschaft. Er wurde wegen Landstreicherei und «Gemeindebelästigung» zu acht Tagen Gefängnis «mit magerer Kost und körperlicher Züchtigung von 15 Streichen» verurteilt.

Die sogenannte «Gemeindebelästigung» wurde in der Folge zu einem immer grösser werdenden Problem. Vor allem die grösseren Städte hatten damit ein Instrument, abgewanderte, in der Stadt aber verarmte Ortsbürger per Schub in ihre Heimatgemeinden zurückzuschaffen. Es handelte sich dabei meist nur um ein paar wenige Personen, die aber die Gemeindebehörden stark beschäftigten konnten, weil sie nicht bereit waren, ihre Lebensweise zu ändern.

«Auch wenn sie Dutzende Male nach Aedermannsdorf spediert wurden und immer wieder im Gefängnis in Balsthal in Haft gesetzt wurden»,

schreibt Historiker Albert Vogt in seiner Studie. Die erste Person, mit der sich die Gemeinde Aedermannsdorf auf diese Weise zu beschäftigen hatte, war Urs Jakob Eggenschwiler, ein Taglöhner aus Basel. Bis 1874 wurde er neunmal wegen Trunksucht, Störung der öffentlichen Ordnung, Drohungen und Misshandlung seiner Frau von Basel nach Aedermannsdorf transportiert.

«Wegen Liederlichkeit, Tobsucht und Trunksucht wurde er auch mehrmals in der Heil- und Pflegeanstalt Rosegg bei Solothurn untergebracht»,

ist zu lesen.

Provozierte die Frau ihre Gefängnisaufenthalte selbst?

Altes Bezirksgefängnis Balsthal.

Ein anderer Fall betraf das Ehepaar Johann und Anna Maria Eggenschwiler. Die beiden wurden im Oktober 1888 zusammen mit ihren beiden Kindern per Schub nach Aedermannsdorf transportiert und im Gemeindehaus untergebracht. Im darauffolgenden Februar wurde dem Ehepaar die elterliche Gewalt über seine Kinder entzogen. Zwei Jahre später schien das Ehepaar Aedermannsdorf wieder verlassen zu haben, denn die Frau arbeitete 1891 in einer Seidenfabrik im zürcherischen Wallisellen. Ihr Mann wurde krank und sie versuchte, ihn in einem Zürcher Spital unterzubringen, was verweigert wurde. Also reiste das Paar nach Solothurn, wo Johann Eggenschwiler im Bürgerspital Aufnahme fand. Die Spitalkosten mussten damit von der Heimatgemeinde übernommen werden.

Anna Maria Eggenschwiler wurde später in Solothurn wegen «Landstreicherei und Mittellosigkeit» aufgegriffen und nach Balsthal gebracht. Dort wurde sie zu 20 Tagen Gefängnis verurteilt. In den folgenden Jahren kam es zu weiteren zahlreichen Verurteilungen, sodass man sich des Eindrucks nicht verwehren kann, dass die Frau ihre Gefängnisaufenthalte – wenigstens in der kalten Jahreszeit – zum Teil auch selbst provozierte, um so zu einer sicheren Verpflegung und einer trockenen Unterkunft zu kommen. Gemäss Akten pöbelte sie immer wieder Polizisten an und attackierte sie teils körperlich.

Als sie im Jahr 1900 wiederum nach sechs Wochen Haft nach Aedermannsdorf geführt wurde, begab sie sich umgehend nach Balsthal, wo sie stöhnend und jammernd auf dem Abort des Amtshauses gefunden wurde. Dies hatte wiederum eine Strafe von drei Monaten zur Folge.

Die Gesellschaft begegnete den tragischen Schicksalen mit Hartherzigkeit

Solche und die weiteren staatlichen Sanktionen blieben bei den Landstreichern trotzdem nicht ohne Folgen. Öfters kam es vor, dass sich solche Personen aus Verzweiflung über ihre aussichtslose Lage das Leben nahmen. Ein «Nachruf» im «Balsthaler Boten» aus dem Jahr 1882 beschreibt einen solchen Fall:

«Sonntags Nachts erhängte sich hin in der Mühle Jakob Eggenschwiler von Aedermannsdorf, allgemein unter dem Namen ‹Baschwangjakob› bekannt. Er war verheiratet und Vater von sechs Kindern, doch mit diesen konnte er sich nicht vertragen, sondern ‹vagierte› seit Jahren als Schnapser im Lande herum. Vor circa zwei Jahren blieb er einmal berauscht auf der Strasse liegen, wo ihm bei der herrschenden Kälte beide Füsse erfroren. Seither rutschte Eggenschwiler auf den Knien herum und hat oft stundenweite Touren gemacht. Jetzt hat er seine letzte Reise angetreten; wohl bekomms!»

Allein dieser Text beweist, mit welcher Hartherzigkeit man damals den oft tragischen Schicksalen der «Landstreicher» und «Vaganten» in der Gesellschaft begegnete und welchen Stellenwert in der Gesellschaft sie hatten.

Quelle: Vogt, Albert «Aedermannsdorf – Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur im 19. Jahrhundert», Zürich, Chronos Verlag.