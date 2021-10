Wie Kinder in Aedermannsdorf die Hungerjahre 1815 und 1816 erlebt

Armutswellen im Thal Als Eltern die Kinder zum Stehlen schickten - wie Kinder in Aedermannsdorf die Hungerjahre 1815 und 1816 erlebten Vor allem die Kinder litten 1815 und 1816 unter Armut und Hunger. Ein Historiker aus Aedermannsdorf hat sich in einer Studie damit beschäftigt. Fränzi Zwahlen-Saner Jetzt kommentieren 07.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In solchen Bauernhäusern suchten die Kinder nach Essen – und mussten dafür auch Diebstähle begehen.

zvg

1815/16 waren Hungerjahre in der Schweiz. Grund waren die schweren materiellen Schäden, die der Aufenthalt von ausländischen Truppen (zwischen 1798 bis 1815) verursachte. Und auch die Schäden, die der Durchmarsch alliierter Armeen bei der Niederwerfung Napoleons in der Schweiz verursachte.

Besonders hart traf dies die Nordschweiz. Zudem war das Jahr 1816, ein Jahr nach Ende der Kriege, nasskalt. Das hatte zusätzlich katastrophale Auswirkungen für die Landwirtschaft. Als Ursache für die anhaltende Schlechtwetterlage wird die gewaltige Explosion des Vulkans Tambora auf der indonesischen Insel Sumbawa im April 1815 vermutet. Erschwerend kamen ein Bevölkerungswachstum und der Strukturwandel in Landwirtschaft und Industrie hinzu.

Das alles brachte vor allem auf dem Land eine grosse Armut mit sich. Besonders hart traf die Armut und der Hunger die damals sogenannten Nichtsesshaften. Das waren Menschen, die kein eigenes Land und kein Bürgerrecht besassen und sich mit Hilfsarbeiten in der Landwirtschaft über Wasser hielten. In diesen Hungerjahren brachten sie sich mit Gelegenheitsarbeiten oder Betteln über die Runden. Vielfach waren sie auch als Korbflechter, Schleifer oder Besenbinder unterwegs.

Historiker Albert Vogt.

frb

Der Aedermannsdörfer Historiker Albert Vogt hat sich mit diesem Phänomen in seiner Studie über seine Heimatgemeinde «Aedermannsdorf – Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur im 19. Jahrhundert» befasst. Er schreibt: Fremde Nichtsesshafte tauchten immer wieder in Aedermannsdorf auf, und gelegentlich gebaren die Frauen von Fahrenden hier ein Kind. Es gab aber auch Aedermannsdörfer, die schon als Kinder nicht sesshaft waren.

In der Regel waren es Waisen, die sich mit Viehhüten durchschlugen. Sie wurden im sogenannten «Kehrsystem» von einer Pflegefamilie zur nächsten geschoben, wo sie jeweils für ein paar Tage Kost und Unterkunft bekamen. Es war also besonders für verwaiste Kinder schwer, sich in diesen Jahren durchzuschlagen, denn ein soziales Netz durch den Staat gab es (noch) nicht. Als Kinder waren sie vielleicht noch bei Verwandten mehr oder weniger gut untergebracht, als Jugendliche zogen sie dann durch die Gegend, verrichteten Gelegenheitsarbeiten und verübten ab und zu kleinere Diebstähle.

In Aedermannsdorf weiss man von Josef Otter, der nach dem frühen Tod seiner Eltern drei Jahre «auf der Kehre» herumgeschickt worden war. Als 13-Jähriger beging er einen Diebstahl, später trat er in napoleonische Kriegsdienste ein. Weil er dort seine Diebstähle fortsetzte, wurde er zu einer Galeerenstrafe verurteilt. Nach seiner Rückkehr nach Aedermannsdorf war er als Holzschuhmacher tätig und es gelang ihm die soziale Integration. Er liess sich nichts mehr zu Schulden kommen, doch trug er zeit seines Lebens den Dorfnamen «Galere Otter».

Gerichtsakten von 1833 belegen die Diebstähle

Es gab aber auch Kinder, deren verarmte Eltern von ihren verlangten, die Familie mittels Diebstählen zu unterhalten oder die via Mundraub selbst gegen ihren Hunger kämpfen mussten. Das belegen Gerichtsakten aus dem Jahr 1833.

Die 13-jährige Maria Kohler aus Aedermannsdorf stand wegen Diebstahls vor dem Amtsgericht Balsthal. Im Verhör gab sie Auskunft über ihre Vergehen, mit denen während mehr als eines Jahres die Dorfbevölkerung auf Trab hielt. Sie stahl Kartoffeln, Garn, Brot, das sie sogleich aufass. Acht Batzen Geld aus einem Schüsselein, worin es aber noch mehr Geld hatte, ein Geschirr voll Sauerkraut, Brot, das sofort gegessen wurde.

Speck, der auf einem Küchentisch lag, eine Kochete Kartoffeln, einen Weggen, Eier. Auf die Frage des Amtsrichters, was sie denn mit diesen Sachen getan habe, antwortete sie: «Ich trug sie heim.» Ob sie denn dort gesagt habe, dass die Sache gestohlen seien:

«Nein, ich sagte, ich habe sie bekommen; sonst hätte es Schläge gegeben.»

In der Verhandlung wurde festgestellt, dass das Mädchen vielerorts bei seinen Diebstählen gestellt wurde, man ihm aber die Sachen liess und es höchstens davonjagte. Keiner der Geschädigten verlangte eine Rückerstattung, man überliess es dem Gericht, wie das Mädchen zu bestrafen war.

Maria wurde öfters gefragt, ob sie denn in die Häuser eingebrochen sei. Dies verneinte sie, denn ihr war offenbar bewusst, dass ein Einbruch härter bestraft würde als ein Einschleichen in einen offenen Keller oder eine unverschlossene Küche. Der Pfarrer schrieb nach der Verhandlung in einem Bericht:

«Maria Kohler hat Eltern, welche zur Klasse jener gewissenlosen Menschen gehören, die ihre Kinder vernachlässigen und sie ohne Erziehung nur zum Broterwerb verwenden. Als Jüngere mussten sie betteln gehen, als Ältere stehlen.»

Der Vater von Maria Kohler, der Schuhmacher Anton Kohler, erschien nach dem Verhör vor Gericht und ersuchte darum, Maria mit Rücksicht auf ihre Jugend bald zu entlassen, «um selbe unter strenge Aufsicht zu stellen sowie zum fleissigen Besuch der Schule und Kirche anzuhalten».

Maria war nicht die Einzige, die via Betteleien und Diebstähle zum Familieneinkommen beitragen musste. Auch der 13-jährige Simon Stampfli erklärte vor Gericht, dass er von seiner Mutter, einer Witwe, zum Betteln oder Stehlen ins Gäu geschickt werde.